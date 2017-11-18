أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن توفيره، حصريا لعملائه من خلال منتج التأجير، لسيارة «جي أم سي ـ ترين» موديل 2017، بإيجار شهري تنافسي يبدأ من 112 دينارا، وذلك ضمن سعي الدائم على تقديم أفضل المزايا والخدمات لعملائه، حيث يمتلك «بيتك» حصريا السيارة المذكورة بنظام التأجير التشغيلي.

ويتميز منتج التأجير في «بيتك» بطرح أحدث الموديلات والعروض وبأفضل الأسعار وبتشكيلة واسعة تشمل معظم العلامات التجارية المهمة الواسعة الانتشار بما يقرب من 80 موديلا من أنواع السيارات المختلفة، وبما يوسع افق الاختيارات لدى العملاء، ويمنحهم فرصة اختيار السيارة الأنسب بقناعة واطمئنان وراحة بال.

وقد تمت مؤخرا إضافة فئات جديدة من السيارات الى منتج التأجير، والتي تخدم أغلب شرائح المجتمع، الفارهة والصغيرة والكبيرة والرياضية والعائلية، مما يجعل خيار التأجير مناسبا لجميع الشرائح، بالإضافة إلى المرونة في مدة التأجير بما يتناسب مع احتياجات العملاء الأفراد منهم والشركات.