الشركة حرصت على طرح أحدث عروضها المتنوعة التي تناسب الشريحة المستهدفة لتقدم لهم تجربة مميزة منقطعة النظير



استعرضت شركة الملا أوتو الوكيل المعتمد لأول سيارة يابانية فاخرة في العالم ACURA، سيارتي MDX وTLX الجديدتين كليا بمجمع الحمراء لغاية 18 نوفمبر الجاري، لتوفر لعملائها فرصة التعرف على أبرز المميزات والتكنولوجيات التي تنفرد بها سيارات ACURA، فيما قدمت الملا ACURA خلال تواجدها في مجمع الحمراء 1250 دينارا فوق سعر تثمين أي سيارة مستعملة يود العميل شراء سيارة ACURA مقابلها.

وخصت شركة الملا ACURA سيارتي MDX وTLX بمنصة منفصلة في مجمع الحمراء ليتسنى للمرتادين والزوار الاطلاع عن قرب على كل جوانب السيارتين من الداخل والخارج، وليختبروا بأنفسهم مميزات الفخامة والرقي التي تحرص شركة ACURA على تقديمها لعملائها في كل طراز جديد، لتمنحهم تجربة مختلفة أثناء القيادة.

واختارت شركة الملا ACURA مجمع الحمراء مكانا مثاليا لعرض طرازي MDX وTLX باعتباره من المجمعات التي تتماشى في رقيها مع فخامة السيارة اليابانية ACURA، ولتمنح رواد المجمع فرصة اكتشاف عالم جديد من السيارات التي تجمع بين الرقي والرحابة والخصائص الرياضية.

وحرصت الملا ACURA خلال تواجدها في مجمع الحمراء على طرح أحدث عروضها المتنوعة التي تناسب الشريحة المستهدفة من قبل الشركة، لتقدم لهم تجربة مميزة منقطعة النظير في السوق الكويتي.

MDX فائقة الأداء

تتميز ACURA MDX على صعيد الهيكل الخارجي، بتصميم خارجي على نمط «منحوتة خاصة» مقتبسة من تصميم الطائرات، الذي يعطيها مظهرها الانسيابي، المميز والراقي.

ويساعد التصميم الأيروديناميكي للهيكل في جعلها اقتصادية باستهلاك الوقود. كما صممت لتقدم الأداء الفريد والمزايا العملية لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) فخمة إلى السائق والركاب. ويمكن وصفها بالمقصورة الصديقة للعائلة التي تتسع لسبعة ركاب برفاهية مطلقة.

وتتمثل أكثر معدلات الحرفية والدقة في MDX من خلال المزايا الداخلية، التي تتضمن مقصورة بتشطيب من الجلد الطبيعي الفاخر، ولمسات مطلية بالفضة، وواقيات من أشعة الشمس في صف المقاعد الثاني، ومكيف هواء أوتوماتيكي أمامي وخلفي، وتحكم بدرجة حرارة المقاعد. وتتعدد مزايا الدقة والحرفية في MDX، مثل منصة بضبط ديناميكي، وهيكل بإغلاق محكم أكثر للهواء والمخمدات بثلاث طبقات للعزل، إلى جانب استخدام مواد جديدة مخفضة للأصوات، مثل الزجاج العازل للضجيج وتوسيع لحامات الهيكل، وتقنية الإلغاء النشط للضجيج.

TLX رياضية بمميزات فاخرة

تعتبر ACURA TLX سيارات السيدان الرياضية التي توفر مزيجا فريدا وبارزا من الفخامة العالية للرقي الذي تم تطويره وفقا لمفهوم «السجادة الحمراء للرياضيين» الذي يمنحك أحدث تقنيات السلامة لتنعم بتجربة القيادة المثيرة.

بعناصـــرها الفاخـــرة والمميزة، تتحول TLX بكل سهولة وأمان إلى سيارة رياضية فائقة الأداء عند استعمال نظام (SPORT +) المتوافر في جير السيارة الـ 9 سرعات، ولتنفيذ مهمتها المزدوجة كسيارة سيدان رياضية ذات أداء أكثر دقة وقوة مع المزيد من التعديلات الفخمة، تستخدم TLX مجموعة من التقنيات الجديدة من بينها محركات i-VTEC بحقن مباشر تولد طاقة عالية، كما تستخدم ناقلي حركة جديدين ومتطورين يتضمنان أول ناقل حركة بقابض مزدوج للسيارات في العالم مع محول لقوة العزم، وتكرار أحدث تقنيات الدقة في التحكم من ACURA، نظام دقة انعطاف جميع العجلات (P-AWS) ونظام المساعدة الذكية للتحكم بالقيادة (AHA).

التصميم وبكل فخر يلقى إعجاب شريحة أوسع من عملاء سيارات السيدان الرياضية، فهو بكل تأكيد تصميم رشيق وجديد مع أسطح مشدودة للهيكل، يجمع بين الأقواس المنحوتة بشكل ديناميكي للمصد، والخطوط الهادفة للشخصية.

أما الأضواء فهي فن وإبداع يعطي TLX مزيدا من الجاذبية، إذ إن الأضواء الأمامية Jewel Eye™ LED تمنح TLX مظهرا متطورا ومتألقا، في حين توفر إنارة فائقة للطريق، ويتواصل مفهوم أضواء LED إلى المرايا الجانبية، أضواء LED في الخلف وضوء LED للوحة السيارة.

وتحظى مقصورة TLX الرحبة لـ 5 ركاب بمحركين جديدين، وتقنيات لتخفيض الاحتكاك لتوفر قوة ذات استجابة أعلى وتوجيه أكثر استقامة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بريادة فئتها في الاقتصاد باستهلاك الوقود.

ويتضمن المحرك SOHC i-VTEC بحقن مباشر V6 سعة 3.5 ليترات الجيل الجديد من نظام إدارة السلندرات المتغير (VCM II)، القدرة على إيقاف عمل ثلاثة من سلندرات المحرك للارتقاء في التوفير باستهلاك الوقود، وينتج المحرك المصنوع من مزيج من الألمنيوم قوة أقصاها 290 حصانا و355 نيوتن/متر للعزم. ويترافق المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي جديد بتغيير رياضي متتابع لـ 9 سرعات مع معدلات أوسع لتبديل السرعات.