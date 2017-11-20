عبرت شركة المطوع والقاضي عن فخرها واعتزازها بما قدمته شركة «جي أيه سي موتور»، الشركة الرائدة في صناعة السيارات في الصين، من طرازاتها المميزة للسيارات في معرض دبي الدولي للسيارات في 14 الجاري.

وشملت المجموعة المعروضة طرازات سيارات GS7، وGS3، وGS8، وGA8، وGS4، وأولى سيارات الدفع الرباعي الكهربائية «جي أيه 3»، التي عرضت في مركز التجارة العالمي ولاقت إعجاب الحضور من رواد المركز وزوار المعرض الذين انبهروا بما شاهدوه من تقنيات متميزة ومواصفات عالية تناسب جميع رغباتهم واحتياجاتهم.

وبهذه المناسبة، أكد المدير التنفيذي في مجموعة «المطوع والقاضي» وشركاتها التابعة عمر سليمان القاضي عن سعادته بالإقبال الكبير الذي لاقته سيارات «جي أيه سي» على اختلاف موديلاتها وتصاميمها، خصوصا أن معرض دبي للسيارات معروف بما يشهده من حضور مميز وتنافس كبير بين الشركات المشاركة وكذلك تواجد أصحاب الاختصاص من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى عشاق السيارات والمتابعين لآخر التطورات المتعلقة بها وبصناعتها، والتي تشهد كل يوم إنجازات جديدة، وهذا ما تحرص عليه مجموعة «جي أيه سي» لصناعة السيارات المميزة، لاسيما تفوقها في مجالات الأبحاث والتصنيع والمبيعات.

وأشار القاضي إلى أن شركة «المطوع والقاضي» تولي اهتماما خاصا لعملائها الكرام انطلاقا من تاريخها العريق معهم، وباعتبارهم الهدف الأسمى ورضاهم غاية أصيلة عند جميع أعضاء فريق الشركة وفي جميع مرافقها من صالات العرض أو في مراكز الخدمة لينالوا أفضل الخدمات ولضمان سلامتهم على الطرقات من خلال أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على أيدي أمهر المهندسين والفنيين بأسرع الأوقات وأنسب الأسعار إضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية ذات العمر الافتراضي الأطول.

هذا، وقد شارك في هذا المعرض لي جين المستشار التجاري من القسم الاقتصادي والتجاري القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وويندي شيا المدير العام لشركة سينوماش للسيارات، وتم خلال المعرض إطلاق سيارتي GS7 وGS3 في الشرق الأوسط.

بدوره، قال يو جون، رئيس شركة «جي أيه سي موتور»: يسرنا أن نعود مرة أخرى إلى معرض دبي للسيارات مع تشكيلة رائدة»، فقد كانت منطقة الشرق الأوسط سوقا استراتيجية لشركة «جي أيه موتور» لتحقيق التواصل العالمي كمصنع سيارات دولي تتفوق من خلاله في البحوث والتصنيع والمبيعات، ونحن نعتقد أن نماذج السيارات التي نأتي بها إلى المعرض يمكن أن تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستهلكين في السوق المتوسطة إلى الراقية المجزأة.

وقد أنجزت نماذج «جي أيه سي موتور» سلسلة من اختبارات الرحلة على الطريق ضد الطقس الصعبة والبيئة، كما سيحصل العملاء في الشرق الأوسط على تجربة قيادة لا مثيل لها حتى في الصيف عندما تكون درجة الحرارة عالية وقد تصل إلى 50 درجة مئوية.