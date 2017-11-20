ارتقت لينكون بتجربة الفخامة ذات الطابع الشخصي إلى مستويات جديدة غير مسبوقة من خلال طرح فئة «بريزيدنشال» الحصرية في الشرق الأوسط.

وتعتبر فئة «بريزيدنشال» خير تجسيد لعلامة لينكون وخلاصتها، حيث تجمع أفضل المواد من حول العالم ضمن مجموعة حصرية من أنماط التصميم المختارة بعناية فائقة لكل طراز من مجموعة مركبات لينكون.

وسيتم إطلاق فئة لينكون «بريزيدنشال» المميزة خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2017 هذا الأسبوع ضمن منصة لينكون في قاعة الشيخ سعيد.

وفي هذا الصدد، قال أليكس شيفر، مدير لينكون الشرق الأوسط: «نحن فخورون للغاية بطرح فئة بريزيدنشال في المنطقة. نحن ندرك تماما بأن عملاءنا في الشرق الأوسط يرغبون في التعبير عن أنفسهم وهم يهتمون بأدق التفاصيل، وفئة بريزيدنشال تجعل ذلك متاحا أمام العملاء في صالات العرض».

وتوفر فئة لينكون «بريزيدنشال» 9 أنماط تصاميم - مستوحاة من حب الفنون والسفر والطعام والثقافة والهندسة المعمارية والأزياء - وهي تشمل كل طرازات سنة 2018.

وتستخدم أنماط التصاميم المختارة بعناية مواد فاخرة، من حيث الجلود واللمسات التزيينية والعجلات والطلاء، من أجل استقطاب العملاء الذين يبحثون عن شيء فريد من نوعه.

يستوفي مثلا أقل من 1% من الجلود الخام حول العالم المتطلبات الصارمة للنعومة والمتانة لتتحول إلى جلد البندقية، ما يجعله جلدا حصريا لفئة «بريزيدنشال».

يتم إنتاجه بشكل يكشف عن الخصائص الطبيعية للجلد، وهو يتميز ببنية فريدة ذات تعرقات خفيفة ولمسة نهائية مرهفة، وسيجد عملاء «بريزيدنشال» جلد البندقية الفاخر على المقاعد ومسند الذراع في الكونسول المركزي ومساند الذراع في الأبواب.

وقد تم اختيار لوحة ألوان مخصصة تضم مجموعة طلاء فاخرة ومتعددة اللمسات النهائية، وهي مصممة من أجل تعزيز المعالم الخارجية ولكي تتكامل مع الجمال الداخلي لمركبات لينكون «بريزيدنشال».

ومن بينها ثمة عدة ألوان من طلاء «كروما فلير» و«سبيكترا فلير»، التي تعرض مجموعة واسعة من الدرجات اللونية تبعا لمنظور الرؤية وزاوية الضوء. ونتيجة ذلك يبدو الطلاء وكأنه يتراقص.

من جهة أخرى، تترك البنية الغنية للخشب انطباعا يدوم طويلا. حيث إن خشب الـ «زيريكوت»، وهو خشب معرق جدا من أميركا الجنوبية، لطالما شكل مصدر إلهام للحرفيين في صناعة الأثاث والآلات الموسيقية واليخوت الفاخرة.

ويتحقق التأثير المتألق والمرهف لخشب «أرجنتو» من خلال وضع الغبار المعدني بين طبقات الخشب، بينما يحظى عملاء لينكون بالمزيد من عناصر الفخامة الإضافية من خلال جلد البندقية الحصري الفاخر وقماش ألكانتارا من ميلانو.

وتشتمل أنماط التصاميم التسعة المتوافرة على ما يلي: نمط «نادي اليخوت»، نمط فينيارد، نمط «ثوروبريد»، نمط «شاليه»، نمط «الوجهة»، نمط «رابسودي»، نمط «التراث العصري»، نمط «وسط المسرح»، نمط «الانغماس».