وكلاء شفروليه أطلقوا حملة إقليمية لمحاولة تحقيق رقم قياسي مميز تحت فئة «أكبر ألبوم صور أونلاين لأناس يحملون يافطات»





ضمن احتفالها بأفضل حملة ترويجية لنخبة طرازاتها وموديلاتها المميزة، قامت شفروليه الغانم بعرض مجموعة مختارة من موديلاتها الجديدة في الأفنيوز في عطلة نهاية الأسبوع، ما وفر فرصة لمحبي وعملاء شفروليه أن يشاركوا في الحملة الإقليمية #iamrecordbreaker التي أطلقتها شفروليه. ودعت هذه الحملة جميع متابعي وعشاق شفروليه ليكونوا ممن يساهمون في تحطيم رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس للأرقام العالمية.

ومع استمرار هذه الحملة حتى نهاية السنة، فإن شفروليه تقدم ما هو أكبر وأضخم بكثير من قبل. فما لديها من طرازات جديدة تعزز التنوع عندها ويقدم أحدث الموديلات العصرية. وهذه التشكيلة الجديدة التي تقدمها شفروليه تعتبر الأقوى والأفضل بما تعكسه من إبداع في التصميم، توظيف لأحدث تطبيقات التكنولوجيا، استخدام أفضل مواصفات السلامة، والاهتمام الكبير بالأداء والقوة.

ومع هذا العرض المميز لمجموعة طرازات شفروليه في الأفنيوز، فقد أقبل الزوار لإلقاء النظرة الأولى على موديلات الكروس أوفر وسيارات الـ SUV كسيارة ترافرس 2018 الجديدة كليا التي استقطبت اهتمام وإقبال الكثيرين من الناس منذ إطلاقها بهذا التصميم الجديد والمزايا المذهلة. كما تمكن الزوار من مشاهدة النسخة الخاصة من شفروليه تاهو التي تمت إضافة الإكسسوارات إليها بطريقة مدروسة وأنيقة بما يلبي أهواء وأذواق الشباب التي تشمل مصابيح أمامية LED متسلسلة Sequential، رنجات مطلية باللون الأسود، مصابيح خلفية LED، هيئة أمامية مطلية لمظهر أقوى، وشارة للنسخة الخاصة. وتم عرض أيضا سيلفرادو التي تمت إضافة اكسسوارات اليها لتعطيها اطلالة عصرية لفتت أنظار الجميع والشباب خاصة. وتتميز ماليبو التي حصدت جوائز عديدة بحضورها في هذه المنصة إلى جانب سيلفرادو التي نال بدوره جوائز عديدة نتيجة لما يقدمه من أداء جبار وديناميكية في التحكم والقيادة وكذلك في التصميم وقدرة التحمل والاعتمادية بالإضافة إلى كونه أكثر بيك-أب مبيعا في فئته في الكويت. ولكي تحتفل بما تقدمه، قامت شفروليه وجميع شركائها من وكلاء شفروليه في المنطقة بحملة اقليمية لمحاولة تحقيق رقم قياسي مميز تحت فئة «أكبر ألبوم صور أونلاين لأناس يحملون يافطات» والسعي الى كسر الرقم القياسي الحالي وهو 32216 شخصا والذي تم تحقيقه في دبي.

والسعي الثاني لتحطيم الأرقام القياسية هو في «أكبر عدد من الناس في صورة واحدة Stamp image» الذي يعود إلى الصين بعدد 3153 شخصا، وتسعى شفروليه إلى تحطيمه.