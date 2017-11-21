الشافعي: أودي مستمرة في النمو مع توسع قاعدة العملاء الساعين إلى اقتناء السيارات النخبوية





أعلنت شركة أودي الكويت، ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، عن إطلاقها عروضا مميزة الى نهاية العام.

وبمناسبة اقتراب نهاية العام واحتفالا ببداية عام ناجح، طرحت فؤاد الغانم وأولاده عرضا مميزا على طرازات مختارة من سيارات أودي الجديدة، ويتضمن العرض 5 سنوات صيانة، بالإضافة إلى 3 سنوات ضمان، و5 سنوات خدمة، و3 سنوات مساعدة على الطريق.

في هذا السياق، قال طارق الشافعي مدير عام شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات: تستمر أودي في النمو في الكويت، مع توسع قاعدة العملاء الساعين إلى اقتناء السيارات النخبوية.

وتقدم أودي خيارات متميزة للجميع، نظرا لمجموعتها المتنوعة من الطرازات وعروضها الجذابة. ونتطلع للاحتفال مع عملائنا بعام آخر من النجاح عبر عرضنا المتميز. ويتاح العرض على طرازات عديدة من أودي ابتداء من أودي A3 سيدان، A7 الأنيقة، Q2 الشبابية، وأودي A5 كوبيه وسبورت باك الجديدة كليا.

ويشار إلى أن جميع طرازات أودي معروضة ومتوافرة لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع، في معرض أودي المتواجد في منطقة الشويخ الصناعية شارع بيبسي.