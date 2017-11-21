محرك E - PACE يوفر عزم دوران هائلاً يمنح السيارة مرونة فائقة وقوة جر على مختلف الطرقات





كشفت «جاكوار» ولأول مرة عن أحدث سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة جاكوار E-PACE أمام عشاق السيارات في الشرق الأوسط، وذلك خلال «معرض دبي الدولي للسيارات» الذي اختتم فعالياته السبت الماضي.

وبهذه المناسبة، قال بروس روبرتسون، المدير العام لشركة «جاكوار لاند روفر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يمثل إطلاق سيارة جاكوار E-PACE الجديدة خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لنا خصوصا أن عملاءنا في المنطقة ينتظرونها بفارغ الصبر. ويعتبر «معرض دبي الدولي للسيارات» المنصة المثلى لذلك، إذ يستقطب جميع عشاق السيارات من مختلف أنحاء المنطقة. وتجمع السيارة الجديدة متعددة الاستخدامات بين المقصورة الرحبة ووسائل التواصل والسلامة التي تنشدها العائلات إلى جانب أرقى معايير دقة التصميم والأداء القوي التي لا تتم مراعاتها عادة في السيارات ذات الطابع العملي».

وتستوحي جاكوار E-PACE تصميمها الخارجي من سيارة «F-TYPE»، وهي تتميز بشبكة «جاكوار» الأمامية والأبعاد التي تمنحها مظهرا أنيقا، وكذلك قصر مسافة الأجزاء المعلقة «overhangs» من الأمام والخلف والجوانب القوية التي تمنح السيارة مظهرا جريئا، عدا عن حركتها الديناميكية الرشيقة التي تتيح سهولة التحكم بشكل فوري. وتتجلى اللمسات التي تميز سيارات «جاكوار» الرياضية من خلال انسيابية خط السقف وتصميم النوافذ الجانبية المميزة.

وتتمتع جاكوار E-PACE بمستوى عال من الاتصال والذكاء، إذ تضم بين مكوناتها شاشة عرض قياس 10 بوصات تعمل بطريقة اللمس وتتيح للعملاء الارتباط مع تطبيقاتهم المفضلة بما في ذلك Spotify. ويتيح نظام InControl من «جاكوار لاند روفر» للعملاء الحفاظ على السيارة آمنة تماما من خلال تعقبها على هواتفهم الذكية مع استدعاء خدمات الطوارئ بشكل تلقائي عند التعرض للحوادث، كما تتيح للسائقين التحقق من مستويات الوقود والمسافات المقطوعة عن بعد باستخدام الهاتف الذكي أو الساعة الذكية. ويمكن للعملاء التحكم في درجة الحرارة داخل السيارة أو حتى تشغيلها عن بعد باستخدام نظام InControl.

وتنطوي المقصورة على أرقى خدمات الاتصال الرقمي التي تلبي احتياجات العائلة العصرية، حيث توفر 4 مقابس للشحن باستطاعة 12 فولت و5 مخارج اتصال USB، فضلا عن الإنترنت واي-فاي بتقنية 4G والتي تسمح باتصال 8 أجهزة في آن معا.

وتتوافر جاكوار E-PACE بمحرك البنزين «إنجينيوم» بقوة 300 حصان وتسارع من 0 - 100 كم في الساعة في غضون 6.4 ثوان قبل أن يبلغ السرعة القصوى المحددة إلكترونيا 243 كم في الساعة.

يعتبر نظام الدفع النشط رباعي العجلات فيE-PACE الأول من نوعه في سيارات «جاكوار». ويجمع النظام الذكي بين قوة الجر الفائقة وقوة الدفع التي تتمتع بها العجلات الخلفية في سيارات «جاكوار». كما يوفر إمكانيات هائلة على صعيد عزم الدوران بما يتيح الاستقرار الأمثل للسيارة ويعزز الديناميكية والكفاءة في استهلاك الوقود في جميع الظروف وحالات الطقس.

وتتسم E-PACE بأحدث تقنيات السلامة وأنظمة مساعدة السائق، مثل الكاميرا المتطورة المزودة بعدستين والتي تدعم «نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار». كما تم تزويد السيارة بـ «نظام التوجيه الكهربائي» وأجهزة الرادار الخلفية لتأدية وظيفة «النظام المساعد النشط للبقعة العمياء»، وذلك بهدف الحد من مخاطر الاصطدام من الجوانب على الطرقات المتعددة المسارات.