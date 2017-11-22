«الساير» ولكزس تكشفان النقاب عن الجيل الخامس الجديد كلياً

الجيل الخامس يأتي معززاً بلمسات تصميمية مبتكرة وتجربة قيادة راقية وطيف واسع من أحدث التقنيات

حماية شاملة للركاب مع نظام لكزس للسلامة بلاس+

مقصورة فاخرة تمنح الركاب شعوراً غامراً بالحفاوة

طلال بارا

كشفت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده احدى شركات الساير القابضة، ولكزس النقاب عن سيارة الجيل الخامس الجديد كليا من السيدان الفاخرة LS الأكثر ابتكارا وتطورا من لكزس. وأقيم حفل الاطلاق في قاعة الساير في العارضية وحضره مبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي للساير القابضة، ومحمود أبو ظهر مدير اعمال المؤسسة، وشينجي كيشيدا نائب رئيس مهندسي LS لكزس العالمية، وتوشييوكي ناكاهارا مدير عام المشروع والوفد المرافق من تويوتا موتور كوربوريشن، بالإضافة الى ممثلي وسائل الاعلام.

وبهذه المناسبة، قال مبارك ناصر الساير: أود ان اعبر عن امتناني لعملائنا على اختيارهم المستمر للكزس في صناعة السيارات الفخمة، ونحن نقدر دائما دعمهم الاستثنائي لنا. نحتفل في هذه المناسبة بالتطور المميز لماركة علامة تجارية غيرت صورة الفخامة من الطراز العالمي خلال العقود القليلة الماضية، أتذكر شخصيا حين تعرفنا لأول مرة على مفهوم لكزس، وكان القرار تقديم افضل مركبات صنعت على الاطلاق، وما زلت أذكر عرض اول سيارة لكزس LS 400، لقد كانت رائعة وفاجأت العالم اجمع، ومن هناك بدأت لكزس تتقدم وتتطور لتسجل ارقاما قياسية جديدة في عالم تكنولوجيا السيارات.

منذ بضع سنين سجلت لكزس نقلة نوعية بتقديم المركبات الجديدة بمظهرها الرائع.و أضاف الساير: يستمر أعضاء مجلس إدارة الساير في التركيز على استراتيجيات خدمة ورضا العملاء بالشكل الافضل، وتهدف لكزس للوصول الى مرحلة لا نسمع فيها اي شكاوى من العملاء، ولتحقيق هذا الهدف قمنا بتوفير العديد من التسهيلات مثل تطوير ودعم «خدمة مساعدة» للمساعدة على الطريق، وزيادة عدد السيارات البديلة، والحفاظ على افضل معايير مرافق ومراكز العمل وتحسين خدمة العملاء، كما اننا ثابتون على خطة التوسع للاقتراب اكثر من عملائنا لتعزيز احساسهم بالراحة.

وبهذه المناسبة، قال توشيو أساهي كبير مهندسي مركبة لكزس LS: غني عن القول إن مركبة لكزس LS ستشكل رمزا لعلامة لكزس التجارية الفاخرة، ولكنها ستصبح أيضا النموذج الأمثل للجيل الجديد من المركبات الفاخرة التي تجسد عراقة التقليد والثقافة اليابانية، ويتطلب تطوير مثل هذا الطراز الرائد نقلة نوعية تشمل مجموعة واسعة من العناصر، فبدلا من التقيد بالتقاليد التي كانت تعرف المركبات الفاخرة في الماضي، فقد سعينا إلى تطوير مركبة ذات طابع مبتكر وأكثر عمقا بشكل يخاطب الحواس ومن شأنه أن يستأثر بانتباه العملاء المهتمين بالمركبات الفاخرة ويضفي قيما جديدة تماما لتعريف الفخامة. كما قال محمود أبو ظهر: منذ اول ظهور لها، شهدت LS تطورا كبيرا في صناعة السيارات الفاخرة لتصبح ايقونة لا مثيل لها.

وبعد عقود من النجاح – لكزس تعيد الكرة ثانية.

سوف يشتعل لهيب الفخامة مع اطلاقنا للجديدة كليا LS – التي تجسد افضل ما في تكنولوجيا وأداء لكزس.

الاهتمام الرائع بالتفاصيل والابتكار والتكنولوجيا الحديثة تجعل من LS سيارة فاخرة رائعة للجيل الجديد. LS متفوقة بكل معنى الكلمة ورمز لكل ما تمثله لكزس.

من جانبه، قال تاكايوكي يوشيتسوغو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تعد مركبة لكزس LS الجديدة كليا أيقونة هندسية وعنوانا بارزا بحد ذاتها، وتستند إلى إرث عريق من تقديم مستويات استثنائية من الأداء السلس والمفعم بالقوة، والذي يقترن بمستويات عالية من الراحة والهدوء، وهي العناصر التي تجسد جوهر مركبة لكزس LS الحقيقي.

وبالإضافة إلى تصميمها الذي يجمع بين الطابع الرياضي لمركبة الكوبيه ذات الإطلالة الجريئة، وبين المقصورة الداخلية الرحبة التي تزخر بعناصر الفخامة، فإن الجيل الخامس من مركبة لكزس LS يقدم تجربة قيادة حدسية وأكثر حماسا، بالإضافة إلى تزويده بمجموعة من التقنيات المبتكرة والمتطورة.

وتم تطوير مركبة لكزس LS الجديدة كليا بالاستناد إلى منصة «الأطر الهيكلية العالمية الجديدة للكزس» (GA-L) التي تضمن تحقيق التوزيع الأمثل للوزن وتوفير مركز جاذبية منخفض، ما يسهم في تعزيز استقرار المركبة وزيادة قدرتها على المناورة، والتي تعد بدورها عاملا إضافيا من شأنه تعزيز تجربة القيادة.

كما تتيح صلابة الهيكل (الشاسيه) العالية لنظام التعليق متعدد الوصلات الجديد تحقيق أعلى مستويات الدقة في التحكم، فضلا عن مستويات استثنائية من الراحة التي لطالما اشتهرت بها مركبة لكزس LS.

هذا ويأخذ طراز العام 2018 من مركبة لكزس LS 500h «هايبرد» نهجا مختلفا تماما عن الطراز السابق، إذ إن نظام الـ «هايبرد» الجديد متعدد المراحل يجمع بين محرك ذي 6 أسطوانات (V6) سعة 3.5 لترات بنظام دورة «أتكينسون» للحقن المباشر مع موتورين (أو مولدين) كهربائيين، ويستخدم بطارية «ليثيوم أيون» مدمجة خفيفة الوزن.

وينتج النظام مجتمعا قوة 354 حصانا. ويستخدم نظام الـ «هايبرد» متعدد المراحل ناقل الحركة المتغير باستمرار الذي يتم التحكم به بشكل إلكتروني (CVP) مع مجموعة تروس أوتوماتيكية جديدة رباعية السرعات عند مرحلة نقل الطاقة، إذ يعملان بتناغم تام لتوسيع نطاق تبديل السرعات، وزيادة مدى عمل المحرك سداسي الأسطوانات عبر نطاق أوسع من ذلك الموجود في طرازات الـ «هايبرد» السابقة.

ويساهم ذلك في تقديم أفضل مستويات استهلاك الوقود والانبعاثات المنخفضة، فضلا عن تحقيق الأداء الاستثنائي على الطريق، بما يضمن إرضاء عشاق القيادة الذين يطمحون دائما إلى المزيد.

كما تتوفر مركبة لكزس LS بخيارين من المحركات، الأول سداسي الأسطوانات (V6) 3.5 لتر يعمل بنظام السحب الطبيعي ويولد قوة 311 حصانا وعزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر ويستخدم دورة «أتكينسون»، والثاني الجديد كليا سداسي الأسطوانات (‏V6‎‏) سعة 3.5 لترات مزود بشاحن توربيني مزدوج ويولد قوة 416 حصانا وعزم ‏دوران يبلغ 600 نيوتن متر، وكلاهما يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 10 سرعات هو الأول من نوعه على الإطلاق في ‏مركبات السيدان الفاخرة.

وتعد مبادئ الضيافة اليابانية (Omotenashi) عاملا مشتركا بين جميع طرازات لكزس LS، بما في ذلك مركبة لكزس LS الجديدة كليا.

ويترجم ذلك في المركبات الفاخرة من خلال اعتماد نهج يتمحور حول العنصر البشري، بداية من العناية بالسائق والركاب، مرورا بتوقع احتياجاتهم، ووصولا إلى توفير جميع وسائل الراحة الممكنة لهم. ومن بعض هذه الميزات على سبيل المثال وظائف الضبط الكهربائية المتعددة لوضعيات المقاعد الأمامية والخلفية وإمكانية التحكم بكل من التبريد والتدفئة والتدليك لجميع المقاعد، ومقاعد خلفية تشمل مسندا ممتدا للساقين ومساحة أكثر رحابة للأرجل مقارنة بأي من أجيال مركبة لكزس LS السابقة، فضلا عن نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع شاشتين ذات وسائط متعددة قياس 11.6 بوصة تمتاز بخاصية الإمالة آليا لتمنح زاوية مشاهدة مثلى.

وكمركبة رائدة ترسي معايير الجيل الجديد من المركبات الفاخرة وتهدف إلى تحقيق أداء السلامة الأفضل في العالم، تستخدم مركبة LS الجديدة أحدث تقنيات السلامة، بما في ذلك نظام لكزس للسلامة بلاس+، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من مزايا السلامة لحماية الركاب، مثل الـ 14 وسادة هوائية تعمل بـ «نظام تقييد الحركة التكميلي» (SRS)، ونظام مراقبة النقطة العمياء (BSM)، ونظام التحكم بثبات المركبة (VSC)، ونظام شاشة الرؤية البانورامية (PVM)، ونظام المكابح المانع للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيا (EBD)، ونظام مساعد الكبح (BA)، وغيرها الكثير من الأنظمة.

وعلاوة على ذلك، تتوفر مركبة لكزس LS 2018 بتصميمين جديدين للعجلات قياس 19 بوصة، وتستخدم المركبة الإطارات الصالحة للسير حتى عند نفاذ الهواء منها (run-flat)، والتي صممت لزيادة الارتقاء بالمركبة وإضفاء المزيد من الراحة أثناء القيادة.

كما تم استخدام تقنية طلاء جديدة لإكساب العجلات مظهرا مميزا.

وتتمتع جميع تصاميم العجلات الجديدة ببنية حواف مجوفة تساعد على تقليل الأصوات التي تصدر عن الإطارات لتمنح تجربة قيادة أكثر هدوءا.