طلال بارا

تجربتنا اليوم مع الصانع الفرنسي رينو الذي قدم مؤخرا الجيل الرابع من سيارته الشهيرة ميجان، والتي باتت اليوم تمتاز بتكنولوجيا متطورة وبباقة من المزايا الفريدة التي تناسب نمط الحياة العصرية.

ومما لا شك فيه أن رينو تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق قفزات نوعية خاصة بعد عمليات التطوير والتحديث التي أدخلتها إلى مركباتها التي أصبحت اليوم تتميز بلغة تصميم موحدة أضفت على العلامة المزيد من التميز.

لنتوقف بداية عند التصميم الخارجي الذي يتسم بالحيوية والمظهر المميز بفضل هيكل السيدان الجديد والخطوط الانسيابية التي تمنح المظهر الخارجي أبعادا أكبر.

الأناقة «المفرطة» هنا لم نعهدها يوما ضمن فئة السيدان الاقتصادية متوسطة الحجم، وكما ذكرنا سابقا بات التصميم الخارجي يحمل الجينات التصميمية لرينو، والتي تضم شبكة أمامية عريضة، وخطوط معدنية من الكروم اللامع، ومصابيح أمامية ذات تصميم حاد تنسحب إلى جانبي الواجهة الأمامية وتحاط بها إضاءة LED ثلاثية الأبعاد على شكل حرف C، أما غطاء المحرك فجاء بخطوط بارزة تمنح المقدمة مظهرا رياضيا فريدا.

كذلك نجد في اسفل المصد فتحة تهوية متوسطة الحجم ومصابيح الضباب ذات التصميم الدائري صغير الحجم.

أما التصميم الجانبي للسيارة فيحتوي على خطوط حادة إضافة إلى انتفاخات فوق العجلات تمنح «ميجان» أكتافا رياضية بارزة، ليكتمل المشهد الجانبي مع إطارات ذات تصميم رياضي بمقاس 17 بوصة.

أما الجهة الخلفية فنلاحظ أنها أصبحت أكثر تميزا خاصة مع أضواء LED العاملة بتكنولوجيا «EDGE LIGHT ذات التصميم المستطيلي والتي تنسحب إلى منتصف الصندوق ويفصل بينهم شعار رينو المصنوع من الكروم، وهو ما يعزز هوية رينو الجديدة التي باتت تميز معظم موديلات الصانع الفرنسي.

لننتقل إلى داخل ميجان الجديدة، هنا تمتد الأناقة الخارجية لتطول مكونات المقصورة الداخلية، رينو حرصت على تعزيز الراحة للسفر ومزايا القيادة مع المركبة، من خلال الاهتمام الدقيق بجميع تجهيزات المقصورة الداخلية، من نوعية المواد اللينة إلى تقنيات اللمس والتي باتت في متناول يد السائق والركاب.

وتتمتع «ميجان» الجديدة بمجموعة واسعة من الميزات الفريدة، التي تتراوح بين شاشة عرض ملونة مقاس 7 بوصات، ونظام المعلومات والترفيه المتطور «آر لينك 2» المتوافر في شاشتين (شكل أفقي بحجم 7 بوصات أو شكل عمودي بحجم 8.7 بوصات)، فضلا عن نظام تكييف أوتوماتيكي مميز لضمان تبريد عال وسريع، وتكنولوجيا MULTI SENSE التي تساعد السائق على ضبط صوت المحرك مع الاختيار بين ثلاثة إعدادات مختلفة: عادي ومريح ورياضي.

ولضمان الحصول على رضا العملاء بالكامل تم تزويد المركبة الفخمة الجديدة بميزات أخرى مثل: صف السيارات التلقائي «إيزي بارك»، الذي يوفر ثلاثة أنواع مختلفة من طرق الصف موازي، وعمودي وفي الزاوية، الفتح السهل لحقيبة الأمتعة عند تمرير القدم أسفل المصد الخلفي أو الاقتراب منه بالبطاقة التي تعمل دون استخدام اليدين، نظام التحذير من النقاط العمياء، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة، كاميرا الرؤية الخلفية، وحساسات أمامية وخلفية.

وتتمتع سيارة رينو ميجان الجديدة بمزايا سلامة عالية جدا وتشكلية واسعة من سبل الراحة والأمان من خلال تجهيزها بوسائد هوائية أمامية واقية للسائق والراكب، وأحزمة أمان أمامية وخلفية، وقفل مركزي، وقفل باب حساس، ومصابيح أمامية للضباب، وإزالة الجليد، وتثبيت مقاعد الأطفال، وأجهزة استشعار عند الرجوع للخلف.

كما تم تجهيز «ميجان» الجديدة بأحدث أجهزة التحكم في الثبات الإلكتروني (ESC)، والتحكم في الجر، والمساعد على الكبح، وتوزيع قوة الفرامل الإلكترونية، والمساعدة على الطرقات الوعرة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات كمعدات قياسية.

ميكانيكا، تزود رينو ميجان بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 ليتر يولد قوة 115 حصانا تترافق مع عزم دوران يصل إلى 152 نيوتن متر، المحرك يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات، لينطلق بالسيارة من السكون إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 13 ثانية، أما السرعة القصوى فهي محددة إلكترونيا بـ 175 كلم/س.

مع نهاية هذه التجربة أعتقد أن رينو قدمت سيارة عملية مناسبة للاستخدام اليومي «الهادئ»، ميجان السيدان الأنيقة صممت لتقدم للعملاء تجربة قيادة مفعمة بالرفاهية والراحة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بالنجاح وبالحضور الاجتماعي، إنها باختصار «أنيقة» تسير على عجلات أربع.