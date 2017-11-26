العيسى: منتج التأجير التشغيلي يوفر تشكيلة واسعة

قال المدير التنفيذي لمنتجات السيارات والتأجير في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عاهد العيسى ان «بيتـــك» قـــام بطرح سيارات لكزس موديــل 2018 ال اس 350 Premier & Luxury الجديدتين كليا، بأجرة شهرية غير مسبوقة ابتداء من 299 دينارا، وذلك تأكيدا على حرصه في توفير افضل الخدمات واحدث موديلات السيارات بنظام التأجير التشغيلي.

وأضـــاف العيسى ان «بيتك» سينفرد بتقديم السيارتين ذواتي الشكل والتصميم والمواصفات الجديدة كليا بنظام التأجير لعملائه لأول مرة محرزا بذلك سبقا في مجال التأجير، مختتما بذلك عاما من النجاحات المتواصلة استطاع فيه منتج التأجير ان يواكب احدث التطورات في سوق السيارات، ويقدم لعملائه معظم الماركات والموديلات التي تناسب مختلف شرائح العملاء.

وقال العيسى ان منتج التأجير التشغيلي في «بيتك» يوفر تشكيلة واسعة تشمــل معظـم العلامات المهمة الواسعة الانتشار بما يقارب 80 موديلا من أنواع السيارات المختلفة، ويتميز «بيتك» بتقديم أفضل الخدمات لعملائه (الأفراد والشركات) بأعلى مستويات الجودة في الخدمة، ويمنحهم فرصة اختيار السيارة التي تناسبهم بسهولة ومن خلال أحدث أنواع السيارات مع تميز القيمة الإيجـارية ومرونتها، ومدة عقد التأجير التي تتراوح بين سنة وسنتين، مما يعـــزز دور «بيتك» ومساهماته في خدمة عملائه ودعم سوق السيارات.

وأشار إلى انه بفضل تفرد «بيتك» بالعديد من العروض المقدمة للعملاء، وتقديم خصومات وعروض خاصة للقطاع الحكومي والشركات الكبرى، بالإضافة إلى الحملات التسويقية مع الوكلاء المحليين للسيارات في إطار التعاون المشترك، فان الحصة السوقية لـ «بيتك» في سوق التأجير للأفراد والشركات في نمو مستمر، مشيرا الى ان التأجير التشغيلي أو ما يعرف بـ «التأجير مع الصيانة» يمنح العميل مزايا جاذبة مثل الصيانة الشاملة والتأمين التكافلي الشامل، وسيارة بديلة، وخدمة المساعدة على الطرق على مدار الساعة، وإمكانية السفر بالمركبة المؤجرة وفق الشروط والأحكام.