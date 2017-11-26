يمكن للعملاء حجز سيارة جديدة عبر الإنترنت لتوريدها إليهم مباشرة

رسخت شركة «جاكوار لاند روفر» مكانتها المرموقة في تصميم وهندسة وتكنولوجيا السيارات بتوفير بيئة استثنائية موازية على صعيد البيع بالتجزئة.

وتتصدر الشركة البريطانية حاليا مجال التجارة الإلكترونية بفضل موقعها الإلكتروني الجديد الذي يعد الخطوة الأولى من خطة تكنولوجية أكثر طموحا لتعزيز تجربة اقتناء السيارات عبــــر منصاتها الرقمية.

وتتيح رؤية «جاكوار لاند روفر» الاستراتيجية، والمسماة بـ «تجربة العملاء المستقبلية»، مواكبة الاستخدام المتزايد للتكنولوجيـــا المحمولة والرقمية التي تؤثر على مالكي السيارات.

وقـام مكتب «جاكوار لاند روفر» الإقليمــي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع وكلائه من تجار التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بطرح منصة رقمية تسهل عملية شراء السيارات للعملاء عبر المواقع الإلكترونية www.findalandrover.com وwww.findajaguar.com.

وقال بروس روبرتسون، العضو المنتدب لشركة «جاكوار لاند روفر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يمكن لعملاء «جاكوار» و«لاند روفر» اختبار هذه التجربة الرقمية الديناميكية عبر المواقع الإلكترونية لتجار التجزئة، حيث يتم توجيههم خلال عملية اختيار السيارة التي تناسبهم.

وتتمثل القيمة المضافة في إتاحة الفرصة أمام العملاء لانتقاء سيارة من مخزون حي، والحصول على عروض الأسعار والتمويل وصولا إلى حجز السيارة المطلوبة. أما إذا كان العميل يعرف مسبقا نوع السيارة التي يريد اقتناءها، فتكون العملية أبسط من ذلك».

وقال كريس وايلد، مدير قسم المبيعات لشركة «جاكوار لاند روفر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن العملاء ينشدون التفاعل في العالم الرقمي تماما كما العالم الواقعي. وقال: «نحن ندرك مدى أهمية التكنولوجيــــا الرقميــة بالنسبة الى عملائنا، فقد بات المستهلكون اليوم أكثر انشغالا من السابق».