طرحت سيليكت الملا عرضا جديدا على مجموعة مميزة من سيارات شيفروليه كابريس LTZ مستعملة كالجديدة وصلت حديثا، مانحة بذلك الفرصة للاستمتاع بقيادة هذه السيارة المريحة والرحبة ذات مواصفات كاملة بسعر خاص جدا يبدأ من 4990 دينارا فقط.

تمتاز هذه السيارة بنظام شيفروليه مايلينك Mylink المعلوماتي ومثبت سرعة وعجلات ألمنيوم ونظام تشغيل عن بعد مع كاميرا وسنسر خلفي ونظام فتح الأبواب عن بعد.

أما خصائص الأمان، فتشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية ونظام مكابح مانع للانغلاق (ABS) ونظام مانع الانزلاق (TC) و(SR)، بالإضافة إلى رحابة داخلية لا مثيل لها، وهي متوافرة بألوان متعددة جذابة.

وأضافت الشركة أن العرض يقدم باقة منفردة من التسهيلات الائتمانية والحلول الشاملة لامتلاك هذه السيارة «كما إمكانية التأجير المنتهي بالتملك» لكي تضمن راحة البال والاطمئنان للعملاء، وهي تشمل كفالة لمدة سنة وتسجيل مجاني مع فرصة تثمين السيارة المستعملة، يسري هذا العرض لفترة محدودة حتى نفاد الكمية.

يذكر أن جميع سيارات «سيليكت» يتم إخضاعها لبرامج فحص وتجهيز شاملة لضمان خلوها من العيوب وتوافقها مع معايير السلامة والمتانة للسيارات المضمونة، كما أنها تحمل سجل فحص دوري وتقريرا شاملا تدون فيه حالة السيارة وعداد الكيلومترات.

وتدعو «سيليكت» الملا جميع العملاء من المواطنين والمقيمين لزيارة معارضها في الري والشرق والاستمتاع باختيار سياراتهم المفضلة من بين مجموعة واسعة والاستفادة من عروض الأسعار والأقساط والتوفير المميزة.