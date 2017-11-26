مظهر متناسق ومقصورة أوسع ومحرك توربو.. عوامل ترتقي بالسيارة الرياضية المدمجة إلى مستويات أكثر رفاهية

طلال بارا

كشفت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني النقاب عن فصل جديد من لغة التصاميم الخاصة بعلامة جي ام سي، مع تصميم هندسي ذكي يحدد هوية علامة السيارات الرياضية المدمجة الشهيرة، انها جي ام سي تيرين الجديدة الكامل أطلقتها شركة بهبهاني خلال مؤتمر صحافي حضره مديرون من مكتب جنرال موتورز في دبي وممثلو أهم وسائل الإعلام في الكويت، بالإضافة الى مديري الشركة.

فبعد 7 سنوات من إطلاقها الناجح في الأسواق الأميركية والعالمية وفي منطقة الخليج العربي، يتم تصنيع تيرين الجديدة في أميركا الشمالية وتكتسب النسخة الجديدة من سيارة الكروس أوفر المدمجة تصميما جديدا بشكل كامل من الداخل والخارج مع توافرها بمحركين تيربو يجسدان معالم القوة والديناميكية فيها، وناقل حركة أوتوماتيكي معزز الكفاءة بتسع سرعات، وهذا التطبيق هو الأول من نوعه لمجموعة طرازات جي ام سي.

وقال محسن قاسم، مدير المبيعات الإقليمي في جي ام سي: إن الازدهار القوي الذي عرفته جي ام سي خلال العقد المنصرم يعود بالدرجة الأولى إلى سيارة تيرين. وترتكز تيرين الجديدة كليا على هذا النجاح، داعمة تجربة السيارات الرياضة المدمجة المميزة من جي إم سي ليحدث تغييرا جذريا في القطاع الواسع لصناعة السيارات، مع مزيج قوي من التصاميم، والكفاءة العالية والتميز الهندسي.

تصميم حديث وجريء

يرمز الشكل الخارجي الجريء لسيارة تيرين الجديدة إلى فصل جديد في لغة التصاميم الخاصة بعلامة جي ام سي، مما يدعم سلسلة التميز التي اشتهرت بها هذه العلامة مع عناصر أكثر قوة، وجاذبية وتناسقا، ومثال على ذلك ميزات الشبك الأمامي والإضاءة. ولقد تم تطوير شكل السيارة ليمنحها انخفاضا مميزا يتناسب مع اندفاع الهواء بكفاءة وهدوء مثاليين.

يتميز التصميم الجديد المطور لسيارة جي إم سي تيرين دينالي الجديدة كليا عن الطرازات الأخرى من خلال شبك أمامي مصقول وملمع من الكروم ومواصفات خاصة من ضمنها لوحة أجهزة البيانات بلون الهيكل الخارجي، مقاعد منخفضة، سكك من الكروم على السقف، مقابض للأبواب، أغطية للمرايا الجانبية وشرائح جانبية للهيكل. إضافة إلى ذلك فإن هذه السيارة مزودة بمصابيح أمامية بتقنية LED، وعجلات من الألمنيوم ملمعة آليا بقياس 19 بوصة والتي تعتبر قياسية في طراز دينالي.

تتميز جميع الطرازات الأخرى بميزة المصابيح بتقنية LED وبمزايا المصابيح الخلفية. وتعتبر المصابيح الأمامية، الثنائية الاستعمال، والعالية الكثافة HID من المواصفات القياسية في طرازي SLE وSLT، وتأتي العجلات بقياس 17 بوصة بشكل قياسي في طراز SLE بينما تكون العجلات بقياس 19 بوصة اختيارية في طراز SLE وقياسية في طراز SLT.

خيارات دفع بمحرك توربو

وتتوافر سيارة تيرين الجديدة بمحركين جديدين، أحدهما محرك توربو بسعة 1.5 ليتر بقوة 170 حصانا والثاني محرك توربو بسعة 2.0 ليتر بقوة 252 حصانا، وكلاهما يتطابق مع ناقلي الحركة الأوتوماتيكيين الفريدين الجديدين بتسع سرعات. ويوفر محرك سعة 2.0 ليتر توربو سرعة أقوى ودرجة أعلى من الأداء مقارنة بمحرك توربو الآخر بسعة 1.5 ليتر.

يتميز ناقل الحركة الإلكتروني الدقيق بحدة التحكم ويوفر مساحة أكبر للتخزين من خلال استبدال مقبض ناقل الحركة التقليدي بناقل للحركة إلكتروني يتكون من أزرار سهلة الاستخدام.

وعن الطرح الجديد، قال عادل بهبهاني المدير التنفيذي للمبيعات لشركة جي ام سي بهبهاني: كلا المحركين يرتبط بناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد من 9 سرعات والذي يتميز بالتحكم عن طريق الأزرار عوضا عن العصا التقليدية، وهذه الميزة تتوافر عادة في السيارات الفاخرة. ويمكن للمحرك الأكبر قطر وزن مقداره 1.5 طن بنفس قدرة المحرك السابق V6 ما يعني انخفاضا في استهلاك الوقود مقابل نفس القوة.

وأضاف: تأتي تيرين الجديدة بمواصفات قياسية مع نظام جي ام سي المميز للتحكم بالدفع من قبل السائق بحسب ظروف القيادة. وتعتبر بعض العناصر كنمط الاستجابة لنظام التسارع مثالية لنماذج القيادة المختارة. ويتضمن نمط الدفع الإجمالي نظام الدفع الاستثنائي الأمامي الذي يستخدم لتقليص الاحتكاك وتخفيض استهلاك الوقود، كما يقدم نمط الدفع الإجمالي كل حسنات الدفع الرباعي الفعال.

تصميم داخلي مصقول

كما التصميم الخارجي، كذلك فإن المقصورة الداخلية لسيارة تيرين الجديدة تظهر بمنزلة عنصر أساسي من عناصر التأكيد على فاعلية هذه السيارة لجهة التناسق والكفاءة والأداء. إن عناصر عدة كمواد الألمنيوم الأصلي المستخدمة داخل المقصورة، والمواد الناعمة الملمس المستخدمة في أدوات التحكم والأبواب ونظام إخفاء الضجيج القياسي والفعال تعتبر مواصفات فخمة ومتناسقة في التصميم الداخلي من أجل تجربة أكثر رفاهية ومميزة للعملاء.

إن طراز دينالي من تيرين يمنح جي ام سي تجربة مميزة من خلال التصميم الداخلي مع الألوان الفريدة للمقاعد وشعار دينالي الخاص مع شبك على المقاعد الأمامية. إن عملاء دينالي سيستفيدون من مواصفات إضافية قياسية تتضمن عجلة قيادة بنظام تدفئة، نظام ملاحة للخرائط، وباب يفتح من الأعلى بتحكم كهربائي ونظام Bose الصوتي الفاخر مع سبع مكبرات لنظام الصوت.

إن المساحة الواسعة عند وحدة التحكم مع مساحة التخزين السفلى الرحبة تمنح المقصورة مواصفات عملية. كما أن مقعد الراكب الأمامي والمقاعد الخلفية قابلة للطي والانطباق فتمنح السيارة مساحة داخلية أوسع لتخزين المواد الأكثر طولا وتسهل التحميل. كما تتميز منطقة التخزين الخلفية بطابق سفلي جديد من أجل تخزين أكثر أمانا.

تساعد سيارات جي ام سي في إبقاء الركاب متصلين بالإنترنت بفضل نظام المعلومات والترفيه وشاشة بمقياس 8 بوصات، إضافة إلى مواصفات مدمجة مع نظام آبل كار بلاي Apple Car Play ونظام أندرويد المشغل تلقائيا.

مجموعة واسعة من مواصفات السلامة

إن المجموعة الواسعة من تقنيات السلامة النشطة المتوافرة مصممة لزيادة انتباه السائق ولتسهيل عملية الركن والمناورة خلال السرعات الخفيفة. إن هذه المواصفات تتضمن تقنيات رادار وكاميرا متكيفة تعطي إنذارا بإمكانيات الاصطدام، ما يمكن السائق من التصرف السريع لتفادي هذه الاصطدامات، ومن ضمن هذه المواصفات: نظام رؤية محيطية جديد، نظام جديد للتنبيه للاصطدامات الأمامية مع مؤشر مسافة أمامي، نظام مكابح أوتوماتيكي يعمل على السرعة المنخفضة، نظام جديد للمساعدة في الحفاظ على المسار مع نظام تنبيه للانحراف عن المسار، نظام تغيير المسار للتنبيه للمنطقة الجانبية العمياء، نظام تنبيه لحركة السيارات في الخلف، المقعد المنبه للسلامة الجديد.

ومن مواصفات جي ام سي تيرين الجديدة أيضا نظام التنبيه الخاص بالمقعد الخلفي. إن نظام التنبيه الخاص بالمقعد الخلفي يوجه السائق للتحقق من وجود الأشخاص والأشياء على المقعدين الثاني والثالث الخلفيين عند الخروج من السيارة.