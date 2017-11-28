ريفولي: نادي موبار الكويتي من الأندية الأكثر نشاطاً في الكويت



في رحلة مثيرة وممتعة نظمها نادي موبار الكويتي بالتعاون مع شركة الملا وبهبهاني للسيارات الوكيل الحصري لسيارات جيب، دودج، كرايسلر، فيات، ألفاروميو، ورام في الكويت يوما مفتوحا لأعضائه في بر «اللياح» تخلله العديد من النشاطات والمسابقات واختبار لقدرات جيب على الطرقات الوعرة.

وحضر الفعالية عدنان الزيد رئيس نادي موبار الكويتي وعماد فليحان عضو مجلس إدارة مجموعة الملا وبهبهاني وأوسكار ريفولي المدير العام وجورج موسى المدير العام المساعد للمبيعات وإيهاب بو حسن المدير العام المساعد للتسويق، بالإضافة الى العديد من أعضاء النادي الشغوفين بمغامرات جيب والطامحين دوما الى الانطلاق بحرية والاستمتاع بطبيعة كويتنا الحبيبة والذين أبدوا جهدا واضحا في التنظيم الجيد لهذا الحدث مما نتج عنه نجاح باهر.

بدأت الفعالية في الصباح الباكر بإشراف عبدالسلام الكندري وعبدالعزيز الصفار ونواف العسعوسي، حيث بدأ التجمع في متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية في الشويخ، ثم انطلقت المسيرة الى بر اللياح برفقة رجال أمن المرور من وزارة الداخلية والذين حرصوا على تأمين سلامة المشاركين من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول، وفور وصولهم أقام المنظمون لقاء توعويا حول إجراءات الأمن والسلامة وعن مسار الدفع الرباعي وبرنامج الفعالية.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس نادي موبار عدنان الزيد عن سعادته بهذا التعاون المثمر والمستمر والعلاقة الوطيدة بين النادي وشركة الملا وبهبهاني للسيارات، معلنا ان العديد من الفعاليات قادمة وتقام بشكل دوري ومستمر، حيث ثمن دور الوكالة في رعاية ودعم النادي في كل فعالياته ونشاطاته، كما شكر رجال وزارة الداخلية على اهتمامهم بسلامة وأمن المشاركين وعلى حرصهم الواضح على مرافقة الفعالية.

من جانبه، عبر أوسكار ريفولي عن مدى اهتمام الشركة بهذه الفعاليات التوعوية والمسلية والتي ترسخ الرابط بين شركة الملا وبهبهاني وعملائها الاوفياء.

وأعرب عن سعادته وفخره الشديد بانضمام مشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى الفعالية والذين رافقوا الموكب بسياراتهم الخاصة لان العزيمة والإرادة أقوى بكثير من أن يمتنعوا عن الاستمتاع بوقتهم مع أصحابهم وقيادة سياراتهم. وأضاف: كان ولا يزال نادي موبار الكويتي من الأندية الأكثر نشاطا في الكويت وأعضاؤه يملؤهم الشغف والولاء لعلاماتنا التجارية.

وتخلل هذا الحدث تحدي «الساند دراغ» الذي حاز فيه مالك الكندري المركز الأول يليه سالم العازمي وآدم بوشهري في المركزين الثاني والثالث على التوالي، كما تخلل الفعالية ايضا مسابقة تحداني «تسلق الهضبة» والتي حاز فيها فواز النجم المركز الأول وجاء في المركزين الثاني والثالث سلطان القاسم ومحمد الخالدي على التوالي.