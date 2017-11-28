ناقل حركة جديد من 9 سرعات الأول في العالم مع محول لقوة العزم



بنموذجين مختلفين ACURA TLX2018 تحبــس أنفــــاس عشاق السيارات الرياضية، بمواصفاتها الاستثنائية وتصميمها المختلف كليا، الذي يعكس رفاهية السيارات الرياضية، فخامة سيارات الصالون الفارهة، وقوة الأداء التي تتحدث عنها الطرقات.

وبمواصفاتها المستوحاة من أيقونة السيارات الرياضية ACURA NSX، تم تصميم TLX 2018 لتكون نموذجا مثاليا يتحدث عن الفخامة المطلقة التي ستكتشفونها بأنفسكم لدى زيارة صالة عرض الملا ACURA، الوكيل الحصري لأول سيارة يابانية فاخرة في العالم منذ 1986.

وتأتي TLX 2018 بنموذجين مختلفين في المواصفات الداخلية والخارجية، الأول يعرف بطراز TLX A-Spec، والتي يأتي تصميمها الخارجي مستوحى من الأسطورة ACURA NSX بحدته في التصميم وبعادم مزدوج دائري، وبتصميم يعتمد على الكروم لإبراز ملامح وقوة السيارة، وبعجلات 19 إنشا رمادية الإطارات.

أما من الداخل، فقصة الرفاهية الرياضية مختلفة كليا تبهر عشاق TLX بالمقاعد الجلدية الحمراء المزودة بخاصية التبريد والتدفئة، فيما تسيطر الإضاءة الحمراء على المشهد الداخلي للسيارة لتعطي أجواء داخلية ساحرة.

أما النموذج الثاني فيعرف بطراز TLX- Advance الذي يأتي بتصميم مختلف كليا عن طرازات TLX السابقة، وتتميز بتصميم خارجي رشيق جديد مع أسطح مشدودة للهيكل، أقواس منحوتة بشكل ديناميكي للمصد، وخطوط هادفة للشخصية.

فيما تتميز بـ 5 أضواء أمامية Jewel Eye™ LED، ما يمنح TLX- Advance مظهرا متطورا ومتألقا في حين توفر إنارة فائقة للطريق.

وتعتبر TLX بمفهومها سيارة سيدان جديدة بالكامل متوسطة الحجم بنموذجيها، صممت بالكامل لتوفر مزيجا فريدا وبارزا من الرشاقة الرياضية والفخامة العالية للرقي.

أما من الجانب التقني، فتستخدم TLX مجموعة من التقنيات الجديدة من بينها محركات i-VTEC بحقن مباشر تولد طاقة عالية، كما تستخدم ناقلي حركة جديد من 9 سرعات الأول في العالم مع محول لقوة العزم، ويأتي النموذجين مزودين بست أسطوانات مع قوة 290 حصانا و3500ccجدير بالذكر أن النموذجين يقدمان أحدث تقنيات الدقة في التحكم من ACURA وهو نظام دقة انعطاف جميع العجلات الأمامية والخلفية الأول في العالم (P-AWS) الذي يوفر ثباتا مطلقا على المنعطفات ونظام المساعدة الذكية للتحكم بالقيادة (AHA) لتمنحك الراحة خلال القيادة في الرحلات الطويلة.

وحظيت المقصورة الرحبة لـ 5 ركاب بتصميم وهندسة يمثلان أعلى مستويات الإتقان، الراحة الفخمة والرقي التقني، وتتضمن العناصر الفاخرة والمميزة غطاء من قطعة واحدة بملمس ناعم للوحة العدادات، وإضافات من الخشب ومزيج معدني.

ومن أبرز مميزات TLX 2018 امكانية تشغيل محرك السيارة عن بعد ونظام ACURA Watch ونظام تثبيت السرعة التكيفي، بالإضافة الى نظام كشف النقطة العمياء ونظام الكبح لتخفيف الاصطدام، وكاميرا خاصة للرؤية الخلفية، ونظام جديد خاص بهواتف أبل وأندرويد هو (أبل كاربلاي، أندرويد أوتو).

كما تتوافر خاصية جديدة بإمكانية شحن هاتفك المحمول لاسلكيا بمجرد وضعه بجانبك من دون الحاجة للتوصيل بأسلاك، ولا ننسى النظام الترفيهي السمعي الداخلي ELS Studio الحاصل على جائزة أمي العالمية.

وتأتــي TLX2018 مزودة بنظام تثبيت السرعة المتكيف وهو نظام ذكي للتحكم وتثبيت السرعة يعمل على السرعات العالية والمنخفضة أيضا حيث يسمح لقائد السيارة ربط سرعة سيارته بالسيارة التي أمامه فإذا قامت السيارة التي أمام السائق بتخفيض السرعة تلقائيا تخفف سيارة ACURA سرعتها وإذا زادت السرعة من جديد تزيد سيارة ACURA سرعتها أيضا حتى إذا توقفت توقفا كاملا تتوقف أيضا سيارة ACURA ثم تنطلق من جديد في حالة انطلاق السيارة التي أمامك.

ويوفر نظام البقاء على الطريق ونظام عدم الخروج من الحارة المساعدة لسائق TLX2018 في البقاء على الطريق من خلال نظام Road Departure Mitigation، فيما يسمح نظام Lane Keeping Assist System في سير السيارة على الطريق بشكل منتظم يضمن عدم خروجها عن الخطوط الأرضية وعودتها تلقائيا في حالة التهاء السائق.

فيما توفر AcuraWatch نظام المكابح الذاتي لتخفيف حدة الاصطدام يعمل عند توقف سيارة فجأة أمام السائق أو ظهورها فجأة أمامه، بالإضافة للسيارات فقد تم تطوير هذا النظام مؤخرا للتعرف على المشاة أيضا، وبذلك تضمن ACURA للسائق نظم أمان ذكية تحمي السائق من كل أخطار الطريق وتضمن له أعلى معايير السلامة.