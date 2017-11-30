ذات تصميم مميز وتقنيات قيادة متطورة

أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات إنفينيتي في الكويت، سيارة «إنفينيتي Q50 2018 الجديدة في السوق المحلي، والتي تتمحور بشكل رئيسي حول السائق، بتصميمها الانيق وأدائها اللافت مع محرك التوربو بسعة 2 ليتر وبقوة 208 أحصنة، وذلك في معرضها بمنطقة الري، بحضور يورغن شميتز المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي الشرق الأوسط، ومدير التسويق والمبيعات في شركة «نيسان الخليج» (FZCO) كاميرون غوينغ، ورئيس عمليات مجموعة البابطين محمد شلبي إلى جانب ممثلي الشركة ووسائل الإعلام.

محرك جديد

وتشكل السيارة أول دخول لـ«إنفينيتي» إلى فئة محركات البنزين سعة 2.0 ليتر التي تعمل بشاحن التيربو المباشر، وتنتج قوة 208 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر عند 1250 دورة في الدقيقة، كما تتوافر السيارة ايضا بمحرك سعة 3 ليترات بشاحن التيربو وتنتج 300 حصانا.

4 فئات

ويتزامن إطلاق السيارة «Q50»، مع تقديم هيكل جديد لفئات المحرك (Luxe، Sport، Blue Sport، Red Sport 400) والتي تتنوع وتختلف من حيث مظهر السيارات الرياضية العام، وتأتي بأربعة أشكال مختلفة هي الخطوط الخشبية الجذابة، والتصميم الهادئ، ومع فتحة السقف ومزايا الفعالية القصوى.

وفضلا عن تمتعه بالكفاءة في استهلاك الوقود، تم تصميم المحرك لتعزيز أداء السيارة مع الحفاظ على مستويات عالية من الأداء، في حين أن عجلة القيادة فهي أكثر أناقة وقوة من أي وقت مضى، مع ضمان فعالية غير مسبوقة، إذ يمكن للسائق الاختيار بين سبعة طرق متنوعة للقيادة واعتماد ثلاثة أنظمة توجيه متطورة، وذلك من أجل تخصيص الأداء وفقا لأسلوب القيادة المفضل لديه.

وتوفر«Q50» تجربة ملهمة وشخصية تجسد تفاني «إنفينيتي» في تطوير تقنيات القيادة الجديدة والمبتكرة، بينما تضم المقصورة الداخلية في Q50 الجديدة مقاعد إنفينيتي المميزة «بدعم العمود الفقري» التي تم تصميمها باهتمام شديد لتوفير مستوى ثابت من الدعم وتقليل الضغط على عضلات الظهر العلوية والسفلية.

وتضمن مقاعدها الانسيابية من علامة «إنفينيتي» التجارية رحابة الجلوس والراحة للسائق والركاب، في حين يمكن لنظام «إنتوش» حفظ أكثر من 200 إعداد يختارها الأفراد بأنفسهم.

تجربة سمعية

وجهزت Q50 بنظام صوتي من نوع بوز (Bose Performance Series) بستة عشر مكبرا للصوت وتركيبة متقدمة وقطع موجهة للأداء العالي.

يشمل النظام تكنولوجيا التصنيف المتقدم وتقدم المعالجة الرقمية للإشارات التي صممت خصيصا لهذا النظام، تجربة صوتية دقيقة وغنية للسائق والركاب.

وببرمجيات تقنية سنتربوينت 2.0، يمكن النظام الصوتي في Q50 المستمعين بالاستمتاع بتجربة الصوت المحيطي من أي مصدر ستيريو.

وقد تم تصميمه خصيصا لتلبية المتطلبات الفريدة لإعطاء الصوت المحيطي في سيارة من فئة السيدان.

تكنولوجيا دليل الضوء

كما تتميز السيارة بمصابيحها الأمامية «LED»، التي تستخدم تكنولوجيا «دليل الضوء» لنشر الضوء بالتساوي على الطريق إلى الأمام، والمصممة لمحاكاة شكل العين البشرية، إلى جانب شكل السيارة الذي يعطي انطباعا أكبر بالاستقرار والتحكم بالقيادة.

ويمكن لقائد«Q50» الوصول إلى تقرير شامل حول سلامة السيارة، إضافة إلى توفير لمحة شهرية عن وضع السيارة فيما يتعلق بالوسائد الهوائية، والفرامل، والمحرك، وضغط الزيت، وضغط الإطارات، في حين ينبه نظام «إنتوش» السائق إذا كان هناك أي إجراء أو خدمة مطلوبة.

وتشجع «إنفينيتي البابطين» عملاءها على استشكاف مزايا «إنفينيتي Q50 2018» من خلال زيارة معرض «إنفينيتي» في منطقة الري يوميا ما عدا الجمعة.