دشتي: نادي بورشه يسعى دائماً إلى تطوير مهارات الأعضاء

العثمان: تقديم غسيل مجاناً لأعضاء نادي بورشه

عبدالرحمن خالد

نظم نادي بورشه الكويت، بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية، والهيئة العامة للرياضة، تحدي ال «Time Attack» للموسم الثالث 2017/2018، وذلك في حلبة جابر الاحمد - الدائري السادس مساء امس الاول.

والمسابقة عبارة عن أسرع سائق يقطع المضمار بأقل زمن، ويعتبر هذا النوع من البطولات ممتازا للصراعات المنخفضة، حيث لا يتطلب سيارة سرعتها عالية، ولكن يعتمد بشكل كبير على مهارة السائق، اذ لا توجد خطورة عالية على السائقين إذا اتبعوا القواعد الارشادية.

وصرح رئيس نادي بورشه الكويت م.زكريا دشتي بأن النادي يسعى الى التعاون دائما مع الجهات المختصة برياضة المحركات ويستفيد من خبراتهم في ادارة الفعاليات الرياضية، وتطوير مهارات أعضاء النادي، اذ ان الحلبة تعتبر مكانا رسميا لممارسات رياضة السيارات في الكويت، متطلعا الى المزيد من التعاون مع جميع الجهات المعنية بالسيارات على وجه الخصوص.

من جانبه، قال مدير العروض م.وليد المطوع إن: «نشكر جميع الشركات التي ساندت الفعالية، ونثمن ثقتها في النادي بوجودها لمساندة الفعالية وتقديم العديد من الجوائز للفائزين، ونتطلع لتطوير العلاقات معهم، ونرحب بجميع من يرغب في التعاون مع النادي بدعم الفعاليات والانشطة التي يقوم بها النادي خلال موسم الفعاليات».

من ناحيته، قال المؤسس الشريك في تطبيق Ghaseel الالكتروني عمر العثمان ان مشاركتهم في الحدث جاءت بناء على اهتمامهم في غسيل السيارات بشكل عام وبالأخص سيارات بورشه، لافتا الى ان التطبيق وصل الى مرحلة جيدة في النمو، مبينا ان هناك تعاونا مع نادي بورشه الكويت بتقديم عروض وغسلات مجانية لهم.

وبدوره، ذكر المدير الفني للنادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية سالم السوارج ان النادي يدعم جميع الفئات الشبابية الذين يقومون بعمل فعاليات واحداث تهتم بالرياضة والسباقات المفتوحة، مشيرا الى النادي يوفر جميع اجراءات الامن والسلامة للشباب.

من جانبها، قالت امين سر نادي بورشه الكويت سكينة رضا ان سيدات بورشه شاركن في السابق بـ«رود راش» وحصدن مراكز وأرقاما جيدة، لافتا الى ان هناك العديد من السيدات اشترين سيارات جديدة للمشاركة في الفعاليات المقبلة، مشددة على اهتمام النادي بالعائلة وافراد الاسرة ليمارسوا الرياضة تحت مظلة واحدة وفي مكان آمن.

وبدأت الفعالية بتقديم نائب رئيس نادي بورشه الكويت عبدالله عيسى محاضرة في قواعد الامن والسلامة والشكل الصحيح للجلوس داخل السيارة لسهولة التحكم بها، عقب ذلك، قام محمد الحداد مدرب في النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية، بتقديم محاضرة عن قواعد الامن والسلامة والافادة بمعلومات تقنية للمشاركين في السباق.

وبدأ المتسابقون بتجريب سياراتهم على الحلبة بمرحلة التأهيل ليعتادوا على المضمار، وبناء على اداء الاعضاء في التأهيل، تم تقسيمهم الى فئة المحترفين وفئة المبتدئين من الجنسين، كما شارك في السباق 34 سيارة بينها6 تقودها 6 سيدات، وكان السباق يحتوي على 5 جولات وتم اختيار افضل زمن في كل جولة.

نتائج الفائزين

فئة المحترفين - رجال

المركز الأول: محمد الساير - تيربو أس

المركز الثاني: أحمد جوهر - كايمن جي تي ٤

المركز الثالث: فيصل الرويشد - كاريرا أس

فئة المحترفين - سيدات

المركز الأول: ريم الزعابي - كاريرا أس

المركز الثاني: نور الصباغة - كايمن أس

المركز الثالث: زينب الصباغة - كايمن جي تي أس

فئة المبتدئين - رجال

المركز الأول: محمد الصباغة - كايمن جي تي أس

المركز الثاني: حسن الحداد - كاريرا ٤ أس

المركز الثالث: علي الحداد - كاريرا

فئة المبتدئين - سيدات

المركز الأول: م. آمنة جعفر - ماكان أس

المركز الثاني: سناء بوربيع - كايمن

المركز الثالث: مريم كارسياه - كاين أس