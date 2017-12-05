نصحبكم اليوم في تجربة سريعة على متن سيارة شفروليه اكوينوكس 2018 الجديدة كليا، مؤخرا قررت شفروليه إطلاق هذه المركبة لأول مرة في أسواق الشرق الأوسط، إلا أن سجل اكوينوكس حافلا بالنجاحات المميزة في الأسواق العالمية خلال العقد الماضي، فهي حاضرة بقوة منذ العام 2005، حيث بلغ حجم مبيعاتها في الولايات المتحدة حوالي 2 مليون منذ طرحها في الأسواق، وهي بذلك ثاني أفضل سيارات شفروليه مبيعا بعد سيلفرادو.

لنتوقف قليلا عن التصميم الخارجي، والذي يتماشى مع لغة شفروليه التصميمية، فالخطوط هنا تتشابه إلى حد كبير مع خطوط تصميم شقيقتها السيدان ماليبو الجديدة، فمن الأمام تطل علينا اكوينوكس بشبكة تهوية كبيرة وبسيطة التصميم، مع مصابيح حادة التصميم وتجويفين لمصابيح الضباب، أما غطاء المحرك فيضم انتفاخا بسيطا في الوسط ما يمنح المظهر الأمامي حسا رياضيا مميزا. ومن الخلف، تتميز اكوينوكس بتصميم جاد يفرض حضوره على الطريق، وذلك بفضل الخطوط الأنيقة والمصابيح الخلفية الكبيرة المنسحبة إلى الجانبين والجناح العلوي الذي يظلل النافذة الخلفية بشكل بسيط.

لننتقل إلى داخل اكوينوكس، أكثر ما سيلفت انتباهك في هذه المقصورة عزيزي القارئ هو الدخول والخروج السلس، فمساحات الركوب مدروسة بعناية فائقة، اما التصميم الداخلي فهو يحتوي على عناصر جمالية وفريدة مثل المقاعد المجهزة بقماش يحاكي نمط قماش الدنيم الذي يجمع بين الأناقة العصرية والمتانة، إضافة إلى توافرها بمقاعد أمامية من الجلد مع خاصية التهوية، ومقعد خلفي جديد قابل للانحناء مجهز بوسائد سفلية مائلة تتيح أرضية تحميل مسطحة لتسهيل عملية التحميل، إضافة إلى سقف بانورامي معزز كهربائيا.

ولضمان رحلة مليئة بالمتعة، تم تزويد اكوينوكس بأحدث تقنيات الاتصال من شفروليه والتي تتضمن شاشة لنظام المعلومات والترفيه MyLink قياس 7 و8 بوصات، وهي متوافقة مع نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، مع الميزة الفاعلة لإلغاء الضجيج.

ميكانيكاً، تزود اكوينوكس بمحركين كل منهما رباعي الاسطوانات ومزود بشاحن توربو، الطراز الأول بسعة 1.5 ليتر والذي يوفر للسيارة قوة 170 حصانا وعزم دوران يقدر بـ 275 نيوتن متر يتسارع بالسيارة من السكون إلى 100 كلم/س في غضون 9.2 ثوان، وهو يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

أما المحرك الثاني، فهو بسعة ليترين يولد قوة 252 حصانا، تترافق مع عزم دوران 352 نيوتن متر وينطلق بالسيارة إلى سرعة 100 كلم/س في 7.5 ثوان، اما السرعة القصوى فهي محددة إلكترونيا بـ 200 كلم/س، هذا المحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي جديد من جنرال موتورز يتكون من 9 سرعات.

التوفير بالوقود

كما توفر سيارة اكوينوكس كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود بإمكانية 12.3 كيلومترا لليتر الواحد، ما يساعد على القيادة أكثر باستهلاك أقل، إضافة إلى استخدامها أحدث التقنيات في تخفيض وزن السيارة الديناميكية، حيث قامت شفروليه بخطوة جيدة حيث خفضت وزن السيارة الإجمالي بنحو 180 كيلوغراما عن الجيل السابق، وهو ما أسهم في زيادة التوازن والكفاءة، اضافة إلى تزويدها بمغالق أيروديناميكية نشطة قياسية لتعزيز اقتصاد الوقود عند القيادة على الطرق السريعة، كل ذلك منح السيارة المزيد من الكفاءة والقدرة.

وتتوافر اكوينوكس الجديدة بنظام الدفع الرباعي القابل للتحويل، مع ميزة فصل هذه الميزة لتعزيز كفاءة الوقود عندما لا تكون هناك حاجة إلى استخدام المحور الخلفي، مع توفير خاصية تحكم السائق بنقل السرعات كخاصية متوافرة في جميع الطرازات.

سلامة معززة

ولأن قيادة السيارة على الطرقات برفقة أفراد أسرتكم من المواقف التي تنطوي على مخاطر كبيرة محتملة قد تتعرضون لها، قامت شفروليه بتصنيع هيكل من الصلب شديد المتانة لحماية جميع الركاب، كما قامت بتزويدها بأحدث تقنيات السلامة والأمان المتطورة والقادرة على الكشف عن المخاطر المحتملة قبل حدوثها، وتتضمن هذه المزايا نظام المساعدة على الركن الخلفي، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وتنبيه المنطقة الجانبية العمياء مع تنبيه مغادرة المسار، ومرايا خارجية مع مصابيح إشارة.

كما تتضمن حزمة ثقة السائق أيضا نظام الفرملة الأمامي الأوتوماتيكي للسرعات المنخفضة، تنبيه الاصطدام الأمامي، نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار مع تنبيه مغادرة المسار، نظام تحديد مدى السيارة الأمامية، مقعد تنبيه السلامة، نظام الإضاءة Intellibeam.

مع نهاية هذه التجربة، أعتقد أن شفروليه قد خطت خطوة في الاتجاه الصحيح بطرحها اكوينوكس الجديدة في المنطقة، موفرة بذلك إحدى الخيارات المثالية والمتوازنة التي تتسم بالعملانية المطلقة، فـ «اكوينوكس» صاحبة تصميم عصري للغاية، ومقصورة رحبة، وأداء مفعم بالحيوية، وهو ما يجعل هذه السيارة من الخيارات المناسبة للعائلات الشابة.