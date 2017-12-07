تصميم عصري للمقصورة الداخلية يرسي معايير جديدة لمفهومي الرفاهية والراحة

أبواب خلفية تغلق بكبسة زر واحدة

مقاعد مستوحاة من تصميم مقاعد الطائرات يمكن إمالتها للخلف

محرك هجين يعمل بالكهرباء والبنزين قابل للشحن بقوة 404 أحصنة

كشفت شركة «لاند روفر» عن سيارتها الجديدة والفاخرة رينج روفر «SV أوتوبيوغرافي»، وذلك في معرض «لوس أنجيليس الدولي للسيارات» يوم 29 نوفمبر 2017.

ويرسي طراز رينج روفر «SV أوتوبيوغرافي» معيارا جديدا للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامــــات، حيث يجسد مزيجا منقطع النظير من البراعة الحرفية والتكنولوجيا الحديثة والذي يمثل خلاصة تجارب السفر الفاخرة التي تتفرد بتوفيرها سيارات «رينج روفر» لتجعل من كل رحلة تجربة بالغة الفخامة بالنسبة للسائق والركاب على حد سواء.

وسيتم تجميع السيارة حصريا في المركز الفني بقسم العمليات الخاصة SVO الكائن في منطقة وارويكشاير البريطانية.

وسيكون ظهورها العالمي الأول في المعرض إلى جانب سيارات «ديسكفري SVX» ذات الإمكانات الهائلة و«رينج روفر سبورت SVR» الجبارة، إضافة إلى «رينج روفر SV أوتوبيوغرافي ديناميك» التي تركز على راحة السائق، وذلك لأول مرة.

وتمتاز رينج روفر «SV أوتوبيوغرافي» بقاعدة عجلات طويلة، كما تجمع بين العديد من مزايا الراحة الحديثة، بما في ذلك الأبواب الخلفية التي تغلق بكبسة زر واحدة، لتصبح السيارة ملاذا هادئا للاسترخاء وتتحول إلى ما يشبه المركز التكنولوجي المتنقل.

وتنطوي السيارة الجديدة على مجموعة شاملة من خيارات منظومة نقل الحركة، بما في ذلك المحرك الهجين العامل بالكهرباء والبنزين القابل للشحن، مع بطارية تكفي لقطع حوالي 51 كم، ومحرك سوبرتشارجد معدل ثماني إسطوانات بقوة 565 حصانا.

وتلعب المقاعد الخلفية الفاخرة والمزودة بباقة «Executive Class» دورا محوريا في تعزيز رفاهية السيارة الجديدة.

وهي توفر مع الهيكل المزود بقاعدة عجلات طويلة مساحة تفوق 1.2 متر لمد القدمين، فضلا عن المقاعد المزودة بالكثير من مادة الفوم والحشوة المريحة لتوفير أقصى درجات الراحة للركاب، مع إمكانية إمالة المقاعد إلى الخلف كهربائيا حتى زاوية 40 درجة.

وتشتمل وسائل الراحة الأخرى أيضا على تقنية التدليك بالحجارة الساخنة، ومساند القدمين والساقين القابلة للتدفئة.

كما تتمتع المقاعد بـ 22 حركة لتعديل وضعية الجلوس وتوفير راحة قصوى لركاب المقصورة الخلفية.

ويمتد الكونسول المركزي الثابت على كامل طول المقصورة، ليسمح تصميمه الجديد للركاب بإغلاق الأبواب الخلفية بكل سهولة من خلال لوحة التحكم الموجودة في كونسول المقاعد الخلفية.

وتضمن طاولات المقاعد الخلفية القابلة للفتح كهربائيا وشاشات العرض الترفيهية المدمجة، للركاب استخدام خدمات الإنترنت اللاسلكي من الجيل الرابع (4G) للعمل أو الاسترخاء بكل هدوء، بالإضافة إلى حجرة تبريد مدمجة في الكونسول بين المقاعد الخلفية تتسع لزجاجتي مشروب فاخر أو 4 بسعة 600 مل.

كما يمكن طي المقعد الخلفي الأيمن لتوفير مساحة تخزين أكبر للأشياء الطويلة.

ويمكن أيضا ولأول مرة تخصيص أرضية خشبية لحجرة الأمتعة قابلة للفتح كهربائيا لتعزيز سهولة تحميل وتفريغ الأمتعة أكثر من أي وقت مضى.

وإلى جانب مزايا الراحة التي توفر تجربة سفر من الطراز الرفيع، يرسي الاهتمام بأدق التفاصيل معايير جديدة من الحداثة والتميز، حيث تم تزويد الكونسول المركزي الخلفي بساعة من علامة Zenith السويسرية الفاخرة والمستوحاة من تصميم ساعة اليد Elite 6150، وذلك لإضفاء لمسات إبداعية تعزز من تفرد المقصورة الداخلية.

ويستكمل قرص الساعة المزدان بالتفاصيل تصميم زر البداية/ الإيقاف، وناقل الحركة، والدواسات.

وتم أيضا الارتقاء برفاه المقصورة الداخلية لتواكب روح القرن الحادي والعشرين مع تزويدها بنظام المعلومات والترفيه Touch Pro Duo الأنيق وسهل الاستخدام والمزود بشاشتي لمس عاليتي الوضوح، حيث يمكن تمرير المعلومات من شاشة لأخرى لإضفاء طابع عملي وسهل الاستخدام لا يضاهى على السيارة.

وبهذا السياق، قال جيري ماكغفرن، مدير التصميم لدى «لاند روفر»: «نواصل العمل على تطوير سيارة رينج روفر باستمرار، حيث تأتي سيارة رينج روفر «SV أوتوبيوغرافي» المتطورة للغاية بمجموعة من الميزات ذات الطابع البريطاني الفريد لتعزيز مكانة رينج روفر اللامثيل لها».

واختتم جون إدواردز، مدير عام قسم العمليات الخاصة لدى «جاكوار لاند روفر»: «تجسد علامة «SV أوتوبيوغرافي» سياراتنا الأكثر رفاهية على الإطلاق تماما كما تجسد علامتا SVR وSVX منتجاتنا الأكثر قوة وكفاءة.

ولعل طرح سيارة رينج روفر «SV أوتوبيوغرافي» اليوم يعزز من سمة الرفاهية منقطعة النظير التي لطالما ميزت سياراتنا الرياضية متعددة الاستخدامات».