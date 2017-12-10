كل سيارة معتمدة في الساير تخضع لفحص 60 نقطة شامل من قبل الفنيين الماهرين والمدربين

في إطار التزامها الاستراتيجي بتطوير والتوسع في مرافق الشركة وتقديم افضل خدمة عملاء، قامت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، احدى شركات الساير القابضة، بقص شريط حفل افتتاح احدث وأكبر معرض لسيارات تويوتا المعتمدة في الري، حيث حضر حفل الافتتاح كل من فيصل بدر محمد الساير رئيس مجلس الإدارة، ومبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي، ومحمد ناصر الساير عضو مجلس الإدارة، وجوهان هيسليتز مدير اعمال اول مجموعة مبيعات تويوتا، وهشام حامد نائب مدير عام سيارات تويوتا المعتمدة، وأعضاء المجموعة من الإدارة العليا ومجموعة المبيعات والتسويق بالإضافة الــى ممثلي الصحافة والإعلان.

وفي هذه المناسبة صرح فيصل بدر محمد الساير قائلا: نحن نسعى لنعكس قيم تويوتا الخاصة بوضع العميل في المقام الأول والتحسين المستمر في مكان العمل، ونهدي احتفال اليوم للعملاء الأعزاء ونطمح لبناء علاقات طويلة الأمد من خلال شغفنا بالتميز في جميع جوانب خدمة العملاء.

من جانبه، صرح مبارك ناصر الساير: رسالتنا هي تقديم افضل المنتجات والمرافق وخدمة العملاء، نحن نعمل بشكل مستمر على إيجاد طرق جديدة لإسعاد عملائنا، وبالمضي قدما نستمر في الاستثمار في التكنولوجيا وتدريب الموظفين لمنفعة عملائنا القيمــــين.

ومنذ تدشينها، أصبحت سيارات تويوتا المعتمدة بنجاح الماركة الأعلى قيمة وذات موقع ريادي راسخ في فئة سوق السيارات المملوكة مسبقا، وذلك من خلال تقديم جودة استثنائية للمركبات والخدمات والتفوق باستمرار على توقعات العملاء، ولأكثر من عقد استطاعت العروض الترويجية الجذابة والمزايا الإضافية ان تحظى بتقديم العملاء في الكويت.

وبمناسبة الافتتاح قال جوهان: لقد حصدت سيارات تويوتا المعتمدة سمعة رائعة في الكويت لتعكس نفس مبادئ تويوتا المتعلقة بالجودة، المتانة والموثوقية، نحن سعداء جدا بافتتاح هذا المركز الجديد لتعزيز راحة عملائنا، لأول مرة في الكويت قمنا بتجهيز معرض سيارات تويوتا المعتمدة على مساحة تغطي 4000 متر مربع مع إمكانية عرض ما يصل الى 80 سيارة.

فحص صارم وتجديد كامل

كل سيارة معتمدة في الساير تخضع لفحص 60 نقطة شامل من قبل الفنيين الماهرين والمدربين، يجب ان تجتاز جميع المركبات الفحص الصارم وعملية التجديد حتى تلبي معايير الوكيل من حيث الجودة ككل ومظهر المقصورة الداخلية والهيكل الخارجي، في النهاية تتأهل الموديلات الجديدة ذات الأميال المنخفضة وبحالة ممتازة بشكل عام لتكون مركبات معتمدة.



المعتمدة.. راحة البال

مركبات تويوتا المملوكة مسبقا تضمن للعميل راحة البال وسنوات طويلة من الرضا، وبعض المزايا المضافة التي يحصل عليها العميل هي كفالة شاملة لمدة 12 شهرا تغطي بشكل خاص جميع الأعمال الميكانيكية والمكونات الكهربائية الأساسية و12 شهرا مساعدة على الطريقة وفحص مجاني بعد 1500 كم.

مزايا سيارات تويوتا المعتمدة

٭ أسعار تنافسية

٭ تاريخ كامل بالخدمة

٭ مركبات معتمدة

٭ عداد مسافة منخفضة

٭ فحص 60 نقطة سلامة

٭ افضل قيمة عند البيع