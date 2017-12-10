سنة تأمين ذهبي مجاناً بالإضافة إلى 1500 دولار فوق أعلى قيمة تثمين لسيارتك



ضمن اهتمامها بتوفير الفخامة لعشاقها في الكويت وبأفضل العروض، تقدم شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت، عرضا مذهلا على سيارة كاديلاك ATS 2017 حصريا خلال شهر ديسمبر، حيث تقدم لمشتري السيارة 1500 دولار فوق أعلى تثمين بالإضافة إلى 1 سنة تأمين ذهبي مجانا.

وتشتهر سيارة كاديلاك ATS بالتوازن المثالي بين القوة والتحكم والدقة، لتؤكد مجددا على مكانة كاديلاك الرائدة من بين السيارات الفاخرة الغنية بالتكنولوجيا والقوة، وهو ما يبرز على وجه الخصوص في سيارة كاديلاك ATS لما تقدمه هذه السيارة من مزايا وتكنولوجيا ومواصفات ترتقي بالرفاهية وبمستويات متقدمة.

وتعكس مجموعة كاديلاك ATS السيارة المدمجة والرياضية المتميزة من كاديلاك، توجهات العصر الجديد لعشاق الأداء الرياضي المذهل من سائقي سيارات كاديلاك. وتعتمد ATS التي أطلقت للمرة الأولى في العام 2013، على شاسيه دفع خلفي مميز تتألق به السيارة الأكبر CTS، وأضافت العلامة طراز كوبيه ديناميكي في العام 2015، ثم أضافت سلسلة الأداء الرياضي الفائق V-Series في العام 2016.

وتأتي كاديلاك ATS أيضا بمحرك 2.0 تيربو، الإضافة الجديدة إلى مجموعة ATS في المنطقة، جهزت بمحرك الأربع اسطوانات تيربوتشارجد الأكثر قوة في فئة السيارات الفاخرة المدمجة.

هذا المحرك الذي يولد قوة تبلغ 272 حصانا و295 باوند-قدم من عزم الدوران (400 نيوتن متر)، يولد نطاقا واسعا من عزم الدوران ودعما أكبر للقوة لمنح ATS تيربو خفيفة الوزن شعورا مذهلا بالقوة الفورية عند الطلب.

ويأتي هذا المحرك ليستكمل محرك ATS 2.5 لتر ذا الاسطوانات الأربع 202 حصان، والمحرك V6 سعة 3.6 لترات. أما مقصورة ATS التي تركز على السائق مع تكنولوجيات مدمجة ومواد إبداعية، فتستكمل التصميم الخارجي وتدعم تجربة القيادة الرائعة في كاديلاك ATS وتتضمن تجهيزات الأداء القياسية فرامل Brembo أمامية، وحزمة التوجيه ZF المخصصة للأداء الرياضي، وناقلات حركة بثماني سرعات مع أدوات تغيير السرعة. وتعتبر كاديلاك ATS سيدان 2.0 تيربو إحدى السيارات الأكثر تواصلا في فئتها.

حيث جهزت بنظام Bose Preimum Surround الصوتي، وكاميرا الرؤية الخلفية، ونظام الترفيه والمعلومات المعزز كاديلاك CUE، مع آبل كاربلاي (ومجهزة لنظام أندرويد أوتو).