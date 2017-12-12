قطع السيارة تم تجميعها يدوياً بمصنع ماكلارين في ووكينغ بإنجلترا





كشفت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة ماكلارين في الكويت، النقاب عن سيارة ماكلارين 570S سبايدر الجديدة كليا في معرضها بالشويخ، حيث ضمت أحدث ابتكارات علامة ماكلارين الرياضية الراقية إلى مجموعة السيارات المميزة التي تتيحها الشركة للعملاء في الكويت.

وقال يوسف القطامي، المدير العام لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات: «نحن سعداء جدا بوصول طراز 570S سبايدر إلى معرضنا، ولاسيما أنه يعد الطراز الأكثر تشويقا في فئة Sports Series من ماكلارين حتى الآن.

ويأتي إطلاق هذا الطراز تزامنا مع نهاية الصيف في الكويت ليشكل توقيتا ممتازا لمحبي قيادة السيارات الرياضية المكشوفة».

وتجمع سيارة ماكلارين 570S سبايدر الجديدة السمات الديناميكية الاستثنائية التي تتألق بها سيارة 570S كوبيه مع متعة قيادة السيارات المكشوفة.

وتم تجميع قطع السيارة يدويا في مصنع ماكلارين في ووكينغ بإنجلترا وتمتزج فيها سمات السيارات الخارقة مثل الهيكل المصنوع من ألياف الكربون، والموضع الوسطي للمحرك مع الأداء الفائق للمرة الأولى في فئة السيارات الرياضية الفاخرة ذات السقف القابل للطي.

وتعد 570S سبايدر الطراز الثالث من سلسلة ماكلارين الرياضية (Sports Series)، وتأتي مع سقف صلب وأنيق قابل للطي، والذي يمنح السائق تجربة قيادة ممتعة.

وتمت صناعة السقف ذي القطعتين، والذي اعتمدت هندسته على تقنية مثبتة الفاعلية في طرازي 650S و675LT سبايدر، من ألواح خفيفة الوزن، تمنح السيارة إطلالة متميزة وأنيقة سواء أكان السقف مفتوحا أم مغلقا.

وبطريقة تشغيل كهربائية سهلة من مقعد السائق باستخدام أداة تحكم بسيطة، ينزلق السقف بسلاسة ليختفي في الجزء الخلفي الذي يرتفع تلقائيا لاستيعاب الألواح المنخفضة.

ويمكن فتح السقف أو إغلاقه خلال مدة لا تتجاوز 15 ثانية، حتى عند سرعات تصل إلى 40 كم/‏ساعة.

ولم يساوم هذا الطراز نهائيا على الأداء بالمقارنة مع 570S كوبيه، بحيث تحافظ النسخة المكشوفة على نفس السرعة الخارقة والتميز الديناميكي واللمسات التحسينية المثيرة للإعجاب.

وبفضل الجمع بين الهيكل الخفيف المصنوع من ألياف الكربون ومحرك ماكلارين V8 المزود بشاحن توربيني مزدوج سعة 3.8 ليترات، يعد هذا الطراز أكثر قوة وخفة مقارنة مع سيارات الكشف الأخرى، ومع نسبة مذهلة بين القوة والوزن تبلغ 419 حصانا لكل طن.

وينتج هذا المحرك المتواجد خلف السائق قوة 570 حصانا عند 7400 دورة في الدقيقة مع عزم دوران 600 نيوتن متر بين 5000 و6500 دورة في الدقيقة.

ومع علبة تروس سلسة التبديل ذات سبع سرعات، والمجهزة بتقنية التحكم بالانطلاق، تقدم السيارة الرياضية الفاخرة تسارعا يماثل السيارات الرياضية الخارقة، فتنطلق من 0 إلى 100 كم/‏ساعة في غضون 3.2 ثوان فقط، وتصل سرعتها إلى 200 كم/‏ساعة في غضون 9.6 ثوان.