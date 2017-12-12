بمحرك 600 حصان قطعت السيارة حلبة نوربورغرينغ خلال 7 دقائق و21.2 ثانية





أثبتت سيارة جاكوار XE SV Project 8، التي طورها قسم العمليات الخاصة لدى «جاكوار لاند روفر»، بأنها أسرع سيارة بأربعة أبواب في العالم بعد نجاح نموذجها الأولي المعد للتصنيع في قطع حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه الألمانية البالغ طولها 12.9 ميلا خلال زمن قياسي قدره 7 دقائق و21.2 ثانية، ما يجعلها أسرع بـ 11 ثانية تقريبا من صاحبة الرقم القياسي السابق ومتفوقة بذلك على عدد من أسرع السيارات الرياضية الخارقة وسيارات الكوبيه ذات البابين.

وفي هذه المناسبـــة، قال مدير قسم العمليات الخاصة SVO مارك ستانتون «تركزت مهمة فريق التصميم والهندسة في قسم العمليات الخاصة على إنتاج السيارة الأفضل في تاريخ الشركة لناحية الجمع بين سرعة سيارات السباق والمتطلبات القانونية للسير على الطرقات العامة، وقد أثمر ذلك عن إنتاج السيارة الأسرع والأكثر مرونة ضمن فئتها.



واحتفظ فريق العمل فقط بسقف وهيكل الأبواب الأمامية لطراز XE فيما تم تجديد 75% من القطع الميكانيكية. وقد أثبت أداء السيارة على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه الشهيرة مدى نجاح هذه التغييرات».

من جانبه، قال مدير عام العمليات الخاصة لدى «جاكوار لاند روفر» جون إدواردز، يعمل قسم العمليات الخاصة في «جاكوار لاند روفر»، على تعزيز مستويات الأداء والرفاهية وقدرات السير في جميع التضاريس.



وقد جاءت سيارة جاكوار XE SV Project 8 المجمعة يدويا لترتقي بهذا المفهوم إلى أقصى الحدود مع استخلاص الأداء الخارق لأصغر سيارات «جاكوار» ذات الأربعة أبواب.

وتؤكد نتائج اختبار السيـــارة علــــى حلبــة نوربورغرينغ نوردشلايفه على التزامنا بتقديم أفضل مزايا «جاكوار» إلى عملاء سيارة Project 8 الذين سيختبرون قريبا هذه السيارة الجديدة بأنفسهم.

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