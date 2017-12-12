دفع أقساط 12 شهراً بدلاً عن عملائها بالتعاون مع شركات تمويلية





يسر شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات «إنفينيتي» في الكويت، أن تعلن عن عرض استثنائي يتيح لعشاق «إنفينيتي» فرصة شراء أي سيارة موديل 2018 ودفع ثمنها في العام المقبل 2019.



ويستمر العرض حتى 31 ديسمبر 2017 حيث ستقوم «إنفينيتي البابطين» بدفع أقساط 12 شهراً بدلا عن عملائها بالتعاون مع شركات تمويلية مختارة عند شرائك أي من «إنفينيتي MY18 Q30» أو«Q50» أو«Q60».

صممت الميزات الرائعة في «إنفينيتي Q60» لتكون مختلفة، إذ تتركز تجربة القيادة فيها على السائق بشكل رئيسي، إلى جانب أخذ الركاب بعين الاعتبار من خلال لمسة الأناقة الواضحة وقوة الأداء المذهلة.



ويتيح المحرك 2.0 لتر 4 توربو تشارجد استهلاك الطاقة والكفاءة الأمثل، للانتقال إلى الأمام بثقة، بقوة 208 أحصنة في 5500 دورة في الدقيقة و350 نيوتن متر من عزم الدوران.



وتوفر «Q60» تجربة ملهمة وشخصية وراء عجلة القيادة، كما تجسد حرص «إنفينيتي» وتفانيها في تطوير تقنيات القيادة الجديدة والمبتكرة.

وتتمحــور سيـــــارة «إنفينيتــــي Q50 MY18» الجديدة بشكل رئيسي حول السائق، بتصميمها الأنيق وأدائها اللافت وتشكل المركبة أول دخول ل «إنفينيتي» إلى فئة محركات البنزين سعة 2.0 ليتر التي تعمل بشاحن التيربو المباشر، وتنتج قوة 208 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر عند 1250 دورة في الدقيقة.



وتتوفر السيارة أيضا بمحرك سعة 3.0 ليترات بشاحن التيربو وتنتج 300 حصان.



وتم تصميم محرك «إنفينيتي Q50 MY18» الجديد، مع تقليص استهلاك الوقود، وتوفير أداء معزز مع الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة.



ويتزامن إطلاق السيارة «Q50»، مع تقديم هيكل جديد لفئات المحرك (Luxe، Sport، Blue Sport، Red Sport 400) والتي تتنوع وتختلف من حيث مظهر السيارات الرياضية العام، وتأتي بأربعة أشكال مختلفة هي الخطوط الخشبية الجذابة، والتصميم الهادئ، ومع فتحة السقف ومزايا الفعالية القصوى.

وتعد «Q30» الجريئة أيقونة «إنفينيتي» بين المركبات المدمجة الفاخرة في شريحة سريعة النمو ويرغب بها الشباب. وتستخدم «إنفينيتي Q30» ملامح تصميم إنفينيتي المميز وتطورها إلى أشكال ديناميكية جديدة.



فالشبك الأمامي ثلاثي الأبعاد بالقوس المزدوج والانتقال البصري الأكثر مرونة نحو المصابيح الأمامية يضفي حركة انسيابية للمركبة حتى عندما تكون في وضع الوقوف.



وتتوفر «إنفينيتي Q30» بمحرك سعته 1.6 لتر أو 2.0 لتر تيربو، دفع ثنائي. كما يوفر محرك التيربو سعة 2.0 لتر آلية اختيار الدفع الأمامي أو الخلفي، ويأتي محرك 2.0 لتر تيربو بقوة 208 أحصنة وعزم دوران 350 نيوتن/ متر.



وعند تجهيزه بآلية الدفع الأمامي أو الدفع بكامل العجلات، بإمكان المحرك الأعلى أداء في مجموعة المحركات تحقيق التسارع في إنفينيتي Q30 من 0 إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 7.3 ثوان.

وأوضحت «البابطين» أن الموسم الحالي هو المثالي لامتلاك أفضل موديلات «إنفينيتي»، العلامة التجارية الفاخرة المعترف بها في عالم السيارات عالميا، مع رؤيتها الفريدة من نوعها والتي تمثل «الجرأة، النبض بالحياة والتميز».

وتدعـــو «إنفينيتــــي البابطين» جميع العملاء على الاستفادة من العرض المميز، والاستمتاع بتجربة فريدة وراقيـــة في أول معرض ومركـــز خدمــة حصري لـ «إنفينيتي البابطين» فـي الكويت والشرق الأوسط، في منطقة الري، والذي يعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.