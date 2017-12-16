بعد عام على عرض مفهوم سيارتها الجديدة I-PACE في «معرض لوس أنجيليس للسيارات»، تعود «جاكوار» إلى المدينة مرة أخرى لإخضاع نموذجها الأولي المعد للإنتاج من هذه السيارة إلى اختبارات التحمل والمسافة قبل إطلاقها بشكل رسمي على مستوى العالم في 2018.

وأبدى الآلاف من العملاء المحتملين رغبتهم في الحصول على السيارة الجديدة من خلال النقر على زر «أريد واحدة» على موقع «جاكوار» لدفع قسط مسبقا أو تسجيل اهتمامهم في معرفة كل ما يتعلق بهذه السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبالإضافة الى إتاحة الفرصة أمامهم ليكونوا في طليعة الأشخاص المستفيدين عند فتح باب التسجيل بشكل رسمي في مارس، فقد اختارت الشركة بعضا منهم لمرافقة مهندسي الشركة لمشاهدة اختبارات الأداء النهائية للنموذج الأولي من السيارة.

وتساءلت آن فويير من مدينة باسادينا ما إذا كانت سيارة I-PACE قادرة على قطع مسافة رحلتها المفضلة على طول ساحل كاليفورنيا الغربي.

وردا على سؤالها، اصطحبها مهندسو الشركة لاختبار المسافة التي يمكن للسيارة اجتيازها بشحنة كهربائية واحدة.

وقد نجح النموذج الأولي بقطع مسافة 200 ميل من بلدة صنسيت بوليفارد في لوس أنجيليس إلى مورو باي في سان لويس أوبيسبو بشحنة كهربائية واحدة بفضل بطارية ليثيوم أيون المتطورة.

وبهذه المناسبة، قال إيان هوبان، مدير خط إنتاج سيارات «جاكوار»: «بعد قطع مسافة 1.5 مليون ميل خلال اختبارات الأداء عالميا، أصبحت سيارة I-PACE جاهزة للإنتاج بعدما أثبتت قدرتها على قطع مسافات طويلة بشحنة كهربائية واحدة.

وتسعى «جاكوار» إلى تعزيز قدرة شحن السيارة من الصفر حتى 80% خلال وقت قصير».

وسيتم الإعلان عن المواصفات الكاملة وأسعار سيارة «جاكوار» الكهربائية الرياضية المتعددة الاستخدامات في مارس 2018 بالتزامن مع فتح باب التسجيل رسميا لشرائها.

ويمكن معرفة المزيد عن سيارة جاكوار I-PACE عبر زيارة شركة السيارات الكويتية للتجارة - الزياني - الوكيل الحصري والموزع المعتمد لسيارات جاكوار في الكويت.