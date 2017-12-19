تجربة تمزج بين الإحساس المرهف القوي للدفع الرباعي والأداء الرياضي مع أعلى معايير الفخامة والرفاهية

الآن هي فرصتك الذهبية مع الملا ACURA وبيت التمويل الكويتي لاقتناء فخامة MDX بأقوى عرض على سيارة الدفع الرباعي اليابانية الفاخرة، التي توفر لقائدها تجربة قيادة مثالية تمزج بين الإحساس المرهف القوي للدفع الرباعي والأداء الرياضي من جهة ومن الجهة الأخرى تقدم أعلى معايير الفخامة والرفاهية.

ومن خلال العرض بات بإمكانك اقتناء MDX بصفر أرباح لمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، لتنعم بتجربة مختلفة تجمع فيها MDX عددا كبيرا من تقنيات ACURA المميزة.

وتقدم MDX لقائدها مستويات أعلى من الفخامة، الهدوء، الراحة والرقي في مركبة تعمل «وفق مشيئة السائق» مع وسائل بديهية للتحكم وأداء ديناميكي مذهل.

وتتميز MDX بشكل انسيابي وراق، مرهف وقوي، كما صممت لتقدم الأداء الفريد والمزايا العملية لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) فخمة إلى السائق والركاب، كما انها تقدم مستويات جديدة من الرقي والفخامة للراحة، وأعلى مستوى لأداء السلامة.

الأداء الديناميكي لسيارة MDX يمكن وصفها بالمقصورة الصديقة للعائلة التي تتسع لسبعة ركاب، مع مظهر رشيق وتصميم خارجي انسيابي لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم.

وتأتي MDX مزودة بمحرك V6 الجديد بالكامل سعة 3.5 لترات بحقن مباشر و24 صماما i-VTEC مع نظام إدارة السيلندرات المتغير (VCM)، الذي يولد طاقة تبلغ 290 حصانا وعزما يبلغ 355 نيوتن - متر.

وتتميز MDX بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات مع وضعية رياضية وتبديل رياضي متتابع (Sequential SportShift) بالإضافة إلى مبدل سرعات مثبت على عجلة القيادة، ستتمتع MDX بنظام توجيه العزم للتحكم الفائق للقيادة بكل العجلات SH-AWD حيث تقوم بتوزيع العزم لكل عجلة على حدة حسب الظرف المتواجدة به السيارة، وهذا النظام هو علامة مسجلة خاصة من «ACURA».

أما بالنسبة للهيكل الخارجي، فتتميز MDX بتصميم خارجي على نمط «منحوتة جوية خاصة» الذي يعطيها مظهرها الانسيابي، المميز والراقي.

أمــا التصميــم الأيروديناميكي للهيكل الذي صقله المهندسون في نفق الهواء بمركز Ohio RandD التابع للشركة فيساعد MDX على الارتقاء بالكفاءة الأيروديناميكية، ما يجعلها إحدى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفخمة الأعلى أيروديناميكية وكفاءة في الاقتصاد باستهلاك الوقود الموجودة على الطرقات.

وتتعدد المزايا في MDX الرائعة مثل منصة بضبط ديناميكي، وهيكل بإغلاق محكم أكثر للهواء والمخمدات بثلاث طبقات للعزل، إلى جانب استخدام مواد جديدة مخفضة للأصوات مثل الزجاج العازل للضجيج وتوسيع لحامات الهيكل، وتقنية الإلغاء النشط للضجيج، لتصبح سيارة MDX أكثر هدوءا.

وتتمتع MDX ببراعة عالية لاستقبال البالغين والصغار في مقصورة عالية الفخامة ومتعددة الاستخدامات.

بكبسة واحدة على زر اللمسة الواحدة للدخول (One-Touch Walk-In) المضاء، يتم أوتوماتيكيا طي مقاعد الصف الثاني والانزلاق إلى أكثر وضعية متقدمة ممكنة.

ويضم الآن صف المقاعد الثاني أربع وضعيات للانحناء وميزة انزلاق ممدد جديدة توفر تعديلا يبلغ 6 بوصات من المساحة الإضافية الإجمالية بين الأمام والخلف، ليؤمن أعلى راحة للأرجل بين صفي المقاعد الثاني والثالث.

كذلك تم تحسين المساحة المخصصة للحمولة وتتضمن منطقة تخزين جديدة تحت الأرضية.

في الأمام هناك مقعد للسائق مع تهوية وتعديل كهربائي بـ 10 اتجاهات ومقعد للراكب الأمامي مع مقعد للسائق مع تهوية وتعديل كهربائي بـ 8 اتجاهات.

كذلك تستهدف MDX عيوب العديد من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات - وجود مساحة تخزين أمامية - مع كونسول وسطي رحب وجديد يمكنه أن يتسع لحقيبة يد، كومبيوتر محمول أو زوج من أجهزة iPad®.

وتعتز أكثر معدلات الفخامة في MDX من خلال المزايا الداخلية التي تتضمن مقصورة بتشطيب من الجلد الفاخر، لمسات مطلية بالفضة، شاشة LED علوية وإنارة مميزة للمقصورة، إلى جانب مزايا جديدة للفخامة مثل نظام الدخول الذكي، واقيات من أشعة الشمس في صف المقاعد الثاني ومكيف هواء أوتوماتيكي وتحكم بدرجة حرارة المقاعد.

وتدعو شركة الملا ACURA عملاءها الكرام لزيارة صالة عرضها في منطقة الري على الدائري الرابع، للاستفادة من العروض والاطلاع على الموديلات والمواصفات والأسعار وجودة الخدمة.