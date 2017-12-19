واصلت «ليفانتي 2018» أيقونة مازيراتي الجديدة كليا تألقها في الكويت، وهذه المرة ضمن فعاليات الأسبوع الإيطالي الذي تم تنظيمه من قبل السفارة الإيطالية مؤخرا في مرسى المارينا برعاية شركة الزياني للتجارة، المستورد الرسمي لعلامة «مازيراتي».

وشهد الأسبوع الإيطالي إقبالا كبيرا نظرا لاعتدال الأجواء التي تشجع على التنزه والاستجمام والتعرف على المعروضات والمنتجات الإيطالية في مختلف القطاعات، ومن بينها علامة مازيراتي التي شكلت واحدة من أبرز أركان الفعالية وأكثرها تميزا، حيث تضمن ركن شركة الزياني مجموعة مميزة من سيارات مازيراتي وكان بمنزلة فرصة مناسبة لزوار مرسى المارينا للتعرف على مجموعة سيارات مازيراتي، حيث زار جناح الزياني عشرات المهتمين بالتميز والتفرد في عالم السيارات والراغبين بالتعرف عن قرب على مازيراتي ليفانتي التي تجمع بين خصائص المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV والشخصية الرياضية الفخمة التي تشتهر بها مازيراتي وتظهر بوضوح في خطوطها الانسيابية ووزنها المنخفض وقدرات محركها وناقل الحركة الفريدة الذي يجعلها تتفوق في فئتها وتتميز بسرعتها وفخامتها، حيث تمكنوا من حجز موعد تجربة قيادتها بالإضافة إلى تجربة قيادة كافة طرازات مازيراتي التي موجودة في معرض الزياني للسيارات.

كما تألقت موديلات مازيراتي في مرسى المارينا وداخل مارينا مول بالإضافة إلى تقديم شرح واف للزوار من قبل مستشاري المبيعات ما عزز لديهم مفهوم الفخامة والتميز ومنحهم التصور الأمثل لسر جاذبية هذه السيارات ورقيها.

وكما عودت شركة الزياني رواد معارضها تميز ركنها في مرسى المارينا بالأجواء الراقية والفخمة التي تخللتها الموسيقى الهادئة والكلاسيكية ليعكس حقيقة مستوى سيارات مازيراتي النخبوي، وقد أثنى الحضور على حسن التنظيم ورقيه.

الجدير بالذكر أن مازيراتي ليفانتي متوافرة بسعر في متناول الجميع يبدأ من 24990 دينارا.