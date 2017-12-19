رغـــــم الإحصائيـــات والدراسات التي تنذر بأخطار استخدام الهواتف المتحركة أثناء القيادة، يقر العديد من السائقين بمواصلة استخدام هواتفهم لتلقي المكالمات وإرسال الرسائل النصية، ناهيك عن التقاط صور «سيلفي» وغيرها خلف عجلة القيادة.

ووفقا لتقارير «منظمة الصحة العالمية»، تتسبب الحوادث المرورية وحالات التصادم في مصرع أكثر من 1.52 مليون شخص سنويا، وتظهر الدراسات أن أخطاء السائقين هي المتسبب الأكبر في هذه الحوادث بنسبة تصل حتى %94.

ففي الولايات المتحدة، يتسبب تشتت الانتباه أثناء القيادة في نسبة ثلث الحوادث، في حين تشير السلطات المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن 19% من الحوادث يمكن إرجاعها إلى استخدام السائقين لهواتفهم المتحركة بغرض تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو التقاط الصور ومقاطع الفيديو أثناء القيادة. وفي المملكة العربية السعودية، أقر أكثر من 98% من السائقين الذين شملهم الاستطلاع باستخدام هواتفهم المتحركة أثناء القيادة، حيث أفاد 40% منهم بقراءة رسالة نصية واحدة على الأقل في اليوم أثناء القيادة، بينما أقر 25% منهم بإرسال رسالة نصية واحدة خلف عجلة القيادة.

وفي إطار سعيها الدائم لتعزيز تركيز السائقين على القيادة، بذلت «فورد» وفريقها الهندسي جهودا حثيثة لتطوير نظام SYNC 3 المتطور الذي اختارته مؤسسة «كونسيومر ريبورت» كواحد من أقل الأنظمة تشتيتا للانتباه بين أنظمة معلومات وترفيه السائقين، وذلك بفضل أيقوناته الواضحة وسرعة استجابته ودعمه للأوامر بالصوت الطبيعي وأزراره الكبيرة للتحكم بالصوت.

5 مزايا يوفرها SYNC 3

٭ توصيل الهاتف عبر تقنية بلوتوث: بمجرد اقترانه مع النظام، يمكن وضع الهاتف في جيب السائق أو حقيبته أو حتى في أي مكان داخل المقصورة.

ويتيح Sync 3 اقترانا حتى 11 هاتفا، إضافة إلى إمكانية توصيل هاتفين في آن واحد، أحدهما للمكالمات والآخر لسماع الموسيقى.

٭ التنشيط بالأوامر الصوتية مع دعم اللغة العربية: فضلا عن اللغات الأخرى، يدعم نظام SYNC 3 النصوص والتنشيط الصوتي باللغة العربية، ليمنح السائقين سهولة أكبر في التحكم أثناء القيادة، ويتيح لهم القيام بكل المهام سواء باللمس أو الأوامر الصوتية، وبالتالي مساعدتهم في التركيز الكامل على الطريق.

٭ أوامر صوتية مبسطة: يمكن للسائقين إجراء الاتصال دون استخدام اليدين عبر الأمر الصوتي البسيط «اتصل» ثم ذكر اسم الشخص.

كما أن الأوامر الصوتية لاختيار مصدر الموسيقى أو الوسائط الأخرى طبيعية للغاية وغير مقيدة، بما يلغي الحاجة إلى قول كلمات فنان أو أغنية أو ألبوم قبل تحديد الاختيار.

٭ ميزة قراءة الرسائل النصية مع 15 ردا مسبق الإعداد. سيقـــوم نظام SYNC 3 بقراءة الرسالة على مسمع السائق.

٭ ميزة التكامل مع الأجهزة الذكية: حيث تمت ترقية هذه الميزة عبر إضافة عدة وظائف رائعة، منها تطبيق شركة «آبل» CarPlay الذي يتيح لمستخدمي هواتف القيام بالعديد من الأشياء بما في ذلك الحصول على الاتجاهات التي تراعي أحوال الطرق عبر الأوامر الصوتية، ليتسنى للسائق صرف تركيزه الكامل على الطريق، وبالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد، يتكامل النظام أيضا مع تطبيق Android Auto الذي يتيح الوصول بسهولة وسلامة إلى التطبيقات والخدمات الرئيسية في نظام أندرويد مثل بحث غوغل، وخرائط غوغل، وموسيقى Play عبر نظام SYNC 3.