لا شك ان طرح جاكوار لطرازها متعدد الاستخدامات F-PACE كان بمنزلة قفزة جديدة في مسيرة الصانع البريطاني العريق، فهذه السيارة هي طراز الاقتحام الخاص إلى عالم المركبات متعددة الاستخدامات، وعليه ستعلق جاكوار الكثير من الآمال، لكن هل تخشى جاكوار هذه المنافسة خاصة انها المرة الأولى التي تدخل بها قطاع يشهد منافسة شرسة من قبل لاعبين مخضرمين في القارة الأوروبية؟ الجـواب: بالتأكيـد جاكوار لن تخشى خوض غمار هذه المنافسة، فهي ستستفيد قطعا من خبرات شقيقتها لاندروفر في صناعة أيقونات الدفع الرباعي التي أبهرتنا بها لعقود من الزمن، والمشوار لم يتوقف عند F-PACE بل عادت جاكوار وقدمت مؤخرا طرازها الجديد E-PACE الأصغر حجما والذي ينتمي إلى ذات الفئة، معززة بذلك ثقتها في المضي قدمـا في قطاع مركبات الـ SUV. طلال بارا

جاكوار كانت قد كشفت عن طراز F-PACE لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات عام 2015، لتصل أسواق المنطقة في منتصف العام 2016، معلنة بداية مرحلة جديدة في تاريخ العلامة التجارية، فهذه السيارة تم تصميمها وهندستها لتوفر مستويات الرشاقة وسرعة الاستجابة والنقاء التي تشتهر بها جميع سيارات جاكوار، مع ديناميكيات لا تضاهى ومرونة عالية للاستخدامات اليومية.

لنتوقف قليلا عند التصميم الخارجي لـ F-PACE، هنا نلحظ بوضوح جينات التصميم التي بدأت تسود في معظم موديلات جاكوار، سواء من حيث النسب والأبعاد المثالية والمظهر الديناميكي الجريء وخطوط التصميم الحسية الجميلة المستوحاة من طراز الكوبيه F-TYPE، والذي يظهر تأثيره جليا في القسم الخلفي من السيارة، خاصة من ناحية تأثيرات الأضواء الخلفية من نوع LED إلى الأوراك الخلفية التي توحي بالقوة، ويمتد هذا التأثير ليشمل المظهر العام لسيارة F-PACE، مع سقف انسيابي أنيق وبروز أمامي قصير يجسدان الاستجابة الرشيقة التي تمتاز بها السيارة، وتأتي فتحات التهوية المميزة ضمن مزايا التصميم الأخرى المألوفة في جاكوار.

وتعكس الأسطح والخطوط الجانبية الأنيقة للبدن المصنوعة من صفيحة واحدة من الألمنيوم خبرة جاكوار الرائدة عالميا في تصميم وهندسة وتصنيع السيارات باستخدام هذه المواد خفيفة الوزن.

ولا تقتصر مزايا الشبك الأمامي الجريء والمستقيم على قوته التي تعزز من قدرات جاكوار F-PACE الجديدة كليا على جميع الأسطح، بل تسهم أيضا في الارتقاء بكفاءتها الهوائية الديناميكية.

ويمتد النتوء الجريء على طول غطاء المحرك المصنوع من الألمنيوم ليؤكد على قوة أداء السيارة.

كما تقدم المصابيح الأمامية الأنيقة، المزودة بتقنية full-LED التكيفية، ميزة الأضواء النهارية مع رمز جاكوار المميز «J».

وتم تطوير مصابيح الضباب الأنيقة من نوع LED داخل الشركة، حيث تستخدم التقنيات البصرية الخاصة بشاشات التلفاز وأنابيب ضوئية لتقديم حزمة مميزة ومصدر ضوئي سلس ومتجانس.

لننتقل إلى داخل مقصورة F-PACE، حيث التصميم الداخلي الرحب والفاخر والذي يضم موادا فائقة الجودة مع حرفية عالية واهتمام بأدق التفاصيل، وهي المزايا التي تضفي على جميع سيارات جاكوار طابعها الخاص الفريد من نوعه.

وتوفر وضعية القيادة «Sports Command» رؤية خارجية تبعث الثقة في النفس، مع الحفاظ على شعور القيادة الرياضية، كما تم تصميم مقاعد جاكوار الرياضية المريحة للغاية لتوفير دعم وراحة استثنائيين، وتتوافر مع قابلية تعديلها في 14 اتجاها، مع ميزة التدفئة والتبريد، إضافة إلى تحسينات مثل جلد «ويندسور» الطرية مع درزات مزدوجة متباينة ووسائد رأس مطرزة.

المقصورة الشبيه بقمرة قيادة الطائرات تتضمن تشكيلة مميزة من خيارات التصميم العصرية تشطيبات معدنية أصيلة مثل الألمنيوم المتشابك والقشور الخشبية الجميلة مثل خشب الدردار الحريري الرمادي.

وتحتوي لوحة العدادات الانسيابية على عدادين تناظريين كبيرين مقعّرين، وشاشة TFT مركزية، أو لوحة عدادات افتراضية عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة تتيح الاختيار من بين 4 أنماط بصرية، وشاشة عرض ملاحة ثلاثية الأبعاد على ملء الشاشة.

ويبلغ مقاس شاشة المعلومات والترفيه التي تعمل باللمس 10.2 بوصات مع نظام InControl Touch Pro الفاخر، وتأتي في متناول اليد بكل راحة وسهولة.

ومن شأن الإضاءة المحيطة أن تعزز من الشعور بالفخامة، وخاصة مع توافر خيارات من 10 ألوان.

وتتيح السيارة عرض المعلومات الأساسية مثل سرعة السيارة من خلال تقنية العرض الليزرية على الزجاج الأمامي.

ويمكن للصور ذات التباين اللوني العالي أن تعرض إعدادات نظام تثبيت السرعة وتعليمات الملاحة خطوة بخطوة.

ميكانيكا، وبعد ان زودت هذه السيارة بمحركات سداسية الاسطوانات التي رافقت انطلاقتها لأول مرة، قررت جاكوار توسيع مروحة خياراتها لتقدم مؤخرا F-PACE بقلب أصغر من فئة الاسطوانات الاربع سعة ليترين، وهو ما عزز المنافسة الملتهبة من كل الجوانب.

المحرك التوربيني الجديد الذي يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يولد قوة تصل إلى 250 حصانا تترافق مع عزم دوران 365 نيوتن متر، وهو يوفر انطلاقة من السكون إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 6.8 ثوان، وإلى سرعة قصوى محددة إلكترونيا بـ 217 كلم/س.

وعلى صعيد السلامة، تعتبر F-PACE من أكثر السيارات توفيرا لمعايير السلامة للركاب، فهي تتميز بهيكل متين من الألمنيوم مع 6 وسائد هوائية لتوفير أقصى درجات السلامة، فضلا عن تزويدها بأحدث أنظمة مساعدة السائق، ومنها نظام الكبح الاضطراري التلقائي مع ميزة رصد المشاة، ونظام رصد حركة المرور الأمامية، والنظام التكيفي لتثبيت السرعة مع نظام المساعدة في الحفاظ على مسافة الأمان، ونظام المساعدة على البقاء ضمن المسار، والكشف عن السيارات عند الرجوع إلى الخلف، ونظام مراقبة حالة السائق، إلى جانب نظام مراقبة النقطة العمياء.

مع نهاية هذه التجربة، أعتقد ان جاكوار بدأت بتوجيه ضربات موجعة إلى منافسيها، فمع كل طراز جديد يتم الكشف عنه في المعارض العالمية يؤجج الصانع البريطاني المنافسة أكثر فأكثر، فاليوم توفر جاكوار العديد من طرازات السيدان الفاخرة من XJ وXF و XE، إضافة إلى الكوبيه الرياضية الساحرة F-TYPE حاصدة الجوائز العالمية، إلى جانب متعددة الاستخدامات F-PACE وشقيقتها الصغرى E-PACE، ولن ننسى قسم الـ SVO المتخصص بتوفير أقصى درجات الأداء والرفاهية والتكنولوجيا، كل ما سبق يؤكد جدية جاكوار في خوض المنافسة التي طالما تألقت بها في الماضي، وها هي اليوم تعود وبقوة إلى الواجهة مجددا.

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