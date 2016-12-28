دبي - دارين العلي

من خلال التصاميم المبهرة والأفكار المبدعة، تعتبر «دبي باركس آند ريزورتس» التي تشغل مساحة 30.6 مليون قدم مربعة على شارع الشيخ زايد في إمارة دبي بالقرب من «نخلة جبل علي»، وتصل تكلفتها الترفيهية المتكاملة إلى 13.2 مليار درهم إماراتي، علامة فارقة في قطاع السياحة والترفيه في المنطقة، وتقدم مفهوما فريدا يلبي أذواق الزوار من مختلف الأعمار والبلدان، كما تلبي احتياجات مجموعة واسعة من الثقافات والأعراق في الترفيه والاستجمام، وتركز على جذب العائلات والسياح إلى المنطقة، وتوفير تجربة مذهلة وممتعة.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الوجهة الترفيهية 6.7 ملايين زائر في عام 2017 خلال أول سنة تشغيلية كاملة لها، بعد افتتاحها رسميا الاسبوع الماضي برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تشكل ركيزة أساسية تدعم «رؤية دبي السياحية 2020» التي أطلقها سموه، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد السياح في دبي من 10 ملايين عام 2012 إلى 20 مليونا بحلول عام 2020.

وتعد «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشتمل على ثلاثة منتزهات ترفيهية هي: منتزه «موشن جيت دبي» المستوحى من شخصيات هوليوود الشهيرة، ومنتزة «ليجولاند دبي»، الأول من نوعه في المنطقة، ومنتزه «بوليوود بارك دبي»، المنتزه الترفيهي العائلي الأول من نوعه الذي يضم ألعاب ركوب ووجهات ترفيهيه من وحي أفلام بوليوود. كما يتضمن حديقة الألعاب المائية «ليجولاند ووتر بارك»، أول حديقة مائية مخصصة للعائلات والأطفال من 2 إلى 12 سنة.

بالإضافة إلى منتزه «6 فلاجز دبي»، والمقرر افتتاحه في أواخر 2019، رابع المنتزهات الترفيهية المتعددة التي تطورها «دبي بارك آند ريزورتس»، والأول من نوعه في الشرق الأوسط.وترتبط الوجهة الترفيهية بالكامل عبر مجمع «ريفرلاند دبي» الفريد والمتكامل، الذي يحتضن العديد من المتاجر والمطاعم والوجهات الترفيهية، فضلا عن فندق «لابيتا» العائلي المصمم على الطراز البولينيزي، وهو جزء من ماريوت أتوجراف كوليكشن.حفل الافتتاحتميز حفل الافتتاح ببرنامجه المبهر الذي حضره ما يزيد على 1500 من ممثلي وسائل الإعلام من حول العالم، ونخبة من كبار الشخصيات والمشاهير في دولة الإمارات، بالاضافة الى 200 طفل من مدارس الإمارة بالتنسيق مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي ومؤسسة «تمنى أمنية».

واستعرض الحفل، الذي أقيم على مسرح شيد خصيصا لهذا الغرض فوق النهر في مجمع «ريفر لاند دبي»، كل منتزه من المنتزهات الترفيهية الثلاثة من خلال عرض متميز يتضمن عددا من الراقصين والممثلين من فريق الترفيه التابع لـ «دبي باركس آند ريزورتس». وتضمن العرض أداء حيا للأغنية الرسمية الخاصة بـ«دبي باركس آند ريزورتس» والتي تحمل عنوان «كل عجائب الكون» بقيادة المؤلف الموسيقي نفسه الفائز بجائزة الأوسكار آلان مينكن، الذي قام بتأليف الموسيقى التصويرية للعديد من أفلام الرسوم المتحركة الأكثر شهرة في العالم. واختتم الحفل بعرض رائع للألعاب النارية التي تضيء سماء الوجهة الترفيهية المتكاملة التي تبلغ مساحتها 30.6 مليون قدم مربعة.3 سنوات.. إنجاز قياسيوكان الرئيس التنفيذي لـ«دي إكس بي إنترتينمينتس» الشركة المالكة لمنتجع «دبي باركس آند ريزورتس» رائد كاجور النعيمي قد تحدث بمؤتمر صحافي قبل الافتتاح، مشيرا إلى الفترة القياسية التي تم فيها إنشاء هذا المجمع الضخم للمنتزهات بعد ثلاثة أعوام من العمل الجاد، لتقديم أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة.

وشدد على أن الهدف الأساسي من المشروع يتركز على استحداث إرث فريد في قطاع التسلية والترفيه في المنطقة، يقدم للمواطنين والمقيمين والسياح للاستمتاع بقضاء أوقات ولحظات لا تنسى وتكرار الزيارة مجددا، معربا عن فخره بإنشاء هذه الوجهة الترفيهية المتكاملة لدولة الإمارات وزوارها. «دبي باركس آند ريزورتس» صورة أخرى من صور «السعادة» التي تسعى دولة الامارات العربية المتحدة لنشرها ليس فقط بين مواطنيها والمقيمين فيها بل في مختلف أرجاء المنطقة والشرق الاوسط والعالم على حد سواء.

موشن جيت دبي

«موشن جيت دبي» هو أول منتزه من نوعه مستوحى من «هوليوود» في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجمع لأول مرة بين ثلاثة من شركات صناعة الأفلام العالمية ضمن منتزه ترفيهي واحد: «كولومبيا بيكتشرز»، «دريم وركس أنيميشن» و«لايونزجيت». وستتاح الفرصة أمام الزائرين للذهاب وراء الكواليس واختبار تجربة تغمر الحواس من سحر هوليوود، بالاضافة الى جولات الركوب والألعاب الترفيهية والتي تشتمل على ألعاب أفعوانية، وألعاب الظلام متعددة الوسائط، ومختبرات اللعب التفاعلية، والعروض المسرحية باعتماد الوسائط المتعددة.

وسيتم نقل الزوار إلى عالم مستوحى من 13 فيلما من أشهر أفلام الحركة والرسوم المتحركة الهوليوودية المحبوبة، ويشتمل على أفلام مثل «شريك»، و«كونج فو باندا»، و«اوتيل ترانسلفينيا»، و«جوست بوسترز»، و«السنافر»، و«هانجر جيمز». ويشمل المنتزه 9 مطاعم عائلية و15 متجرا ومسرحا متعدد الاستخدامات.

بوليوود بارك دبي

منتزه «بوليوود بارك دبي» هو المنتزه الترفيهي الأول من نوعه، والذي يعرض تجارب أفلام «بوليوود»الأصيلة. ويعيد هذا المنتزه تقديم تجربة بوليوود بكل تفاصيلها المذهلة من خلال معالم الجذب الترفيهية والألعاب التي تنتشر عبر خمس مناطق سينمائية متخصصة وهي: «بوليوود بوليفارد»، «مومباي تشوك»، «راستيك رافين»، «رويال بلازا» و«استديوهات بوليوود السينمائية»، والتي تضم قاعة الأبطال. وفي قلب «بوليوود بارك دبي» تكمن جوهرة التاج لهذا المنتزه، مسرح «راج محل» الفاخر، بمقاعده الـ 850 المجهزة لاستضافة عروض «بوليوود» الموسيقية ببطاقات تذاكر منفصلة بأسلوب «برودواي»، وتقدم لأول مرة في المنطقة عبر عدة حفلات أسبوعية.

وخلال اليوم، يستقبل المنتزه حوالي 20 عرضا مباشرا تقدم على 7 منصات، كما يشتمل المنتزه على 6 مطاعم مميزة تقدم وجباتها الحافلة بنكهة المطبخ الهندي الشهي، مع 8 متاجر تعرض منتجات مستوحاة من أجواء الأفلام الشهيرة.

ليجو لاند دبي

منتزه «ليجولاند دبي» الوجهة المثالية على مدار العام لمغامرات عالم ألعاب «ليجو» للعائلات والأطفال بين 2 و12 سنة. وستتميز «ليجولاند دبي» بما يزيد على 40 لعبة تفاعلية، وعروض ومعالم جذب ترفيهية، وما يزيد على 15.000 مجسم لنماذج «ليجو» تشمل ما يزيد على 60 مليون قطعة من مكعبات «ليجو».

ويقدم «ليجولاند دبي» ست من المناطق الترفيهية تتفرد كل منها بالعروض الترفيهية والتعليمية والخبرة التي تقدمها، وتشمل: «ليجو سيتي»، «الممالك»، «أرض الخيال»، «أرض المغامرة»، «المدينة المصغرة التي تتيح للعائلات الاستمتاع برؤية مجموعة كبيرة من المجسمات المعروفة والتي تحاكي منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأهم عالميا مثل مجسم برج خليفة، أطول مجسم مصنوع من مكعبات ليجو في العالم والذي يصل طوله لـ 15 مترا»، ويعتبر «ليجولاند دبي» المنتزه الأول في الشرق الأوسط، والسابع بين منتزهات «ليجولاند» الموزعة في العالم.