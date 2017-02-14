



« الأنباء » - فورت وورث - تكساس عاطف غزال ( 2 - 2 )

120 ساعة في بلاد «الأصدقاء»

عاطف غزال



مزاوجة عجيبة، ومقاربة مدهشة تراها بعينيك، وتتلمسها بيديك، هنا الكاوبوي ورعاة البقر وأهل أميركا وروح تكساس، وهنا صناعات النفط والسيارات والشاحنات، هنا صناعة المال والثراء، هنا الأبراج الهائلة والفنادق الضخمة والطرق السريعة والجسور المتداخلة.. و.. و..



وأيضا هنا أكبر مزارع العالم، وهنا مسيرات الكاوبوي ومسابقات الخيول ومنازلات الأبقار ذات القرون الطويلة وركوب الثيران.



بالتأكيد 5 أيام لا تكفي لاستلهام روح أميركا الحقيقية، واستيعاب التقدم الهائل خلال 3 قرون أو يزيد، لكنها كافية لرصد هذه المقاربة.



«الأنباء» كانت هناك، في الجنوب الأميركي، في ولاية تكساس، يوم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.. وعايشت أجواء مدينتي فورت وورث ودالاس، ولامست التاريخ الأميركي القريب عبر مزارع فورت وورث الضخمة والفخمة أيضا.



متحف كينيدي شاهد على أشهر اغتيال في التاريخ



إذا كنت تريد أن تعرف حقيقة أميركا فعليك أن تكون زائرا ولو لأيام لأميركا الحقيقية، أميركا التاريخ والنشأة والتكون، وأيضا أميركا الحضارة والتقدم والتطور.مزاوجة عجيبة، ومقاربة مدهشة تراها بعينيك، وتتلمسها بيديك، هنا الكاوبوي ورعاة البقر وأهل أميركا وروح تكساس، وهنا صناعات النفط والسيارات والشاحنات، هنا صناعة المال والثراء، هنا الأبراج الهائلة والفنادق الضخمة والطرق السريعة والجسور المتداخلة.. و.. و..وأيضا هنا أكبر مزارع العالم، وهنا مسيرات الكاوبوي ومسابقات الخيول ومنازلات الأبقار ذات القرون الطويلة وركوب الثيران.بالتأكيد 5 أيام لا تكفي لاستلهام روح أميركا الحقيقية، واستيعاب التقدم الهائل خلال 3 قرون أو يزيد، لكنها كافية لرصد هذه المقاربة.«الأنباء» كانت هناك، في الجنوب الأميركي، في ولاية تكساس، يوم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.. وعايشت أجواء مدينتي فورت وورث ودالاس، ولامست التاريخ الأميركي القريب عبر مزارع فورت وورث الضخمة والفخمة أيضا.

اعلام ومعالم تكساس في لقطة تذكارية

إذا كانت نيويورك عاصمة المال والأعمال في أميركا، وإذا كانت واشنطن عاصمة السياسة وحاضنة البيت الأبيض، فإن دالاس هي العاصمة التاريخية لأميركا، ومركزها النفطي وصناعات القطن والبنوك وشركات التأمين العملاقة وخطوط السكك الحديدية.

الطريق من فورت وورث إلى دالاس والذي يستغرق نحو 40 دقيقة أشبه بنزهة ممتعة على شبكة سلسة من الجسور المتداخلة وسط المزارع المترامية.

وبخلاف فورت وورث الهادئة الوادعة.. تبدو دالاس الجوهر الرئيسي لأكبر منطقة حضرية في جنوب اميركا، بل والولايات المتحدة عموما، بالإضافة إلى تميزها بأفضل أماكن التسوق في الجنوب الغربي مع فنادق الخمسة نجوم والمطاعم والمناطق الترفيهية فضلا عن أنها المدينة الرائدة في الاعمال التجارية.

تبدو لك الأبراج الهائلة الارتفاع تتوسط دالاس وتبلغ ارتفاعات العديد منها اكثر من 200 متر مع هندسة معمارية مميزة تعود للقرنين الماضيين كبرج يونيون والنصب التذكاري JFK ومركز ميرسون.

كما ان بنك اوف اميركا بلازا وبرج النهضة وبرج جي بي مورغان تشيس تشكل ناطحات سحاب هائلة.

إنها مدينة التاريخ والثقافة، والسياحة في دالاس ممتعة بزيارة المتاحف واستكشاف المعالم الفنية والتجول عبر الحافلة السياحية التي تشغل كل 15 دقيقة لمشاهدة معالمها وأعمال النحت الرائعة، ونافوراتها الجذابة الى جانب معالم كثيرة ومتعددة.

نصب تذكاري في قلب دالاس

ودالاس تكتسب شهرة عالمية بحادث اقض مضاجع العالم كله، وهو اغتيال الرئيس الاميركي الخامس والثلاثين جون كينيدي.

في مكتبة ومتحف الرئيس الراحل اصطف الزوار في الطابق الارضي في هذا المبنى المتعدد الطوابق وتأسس لإحياء ذكراه، حيث تستمع إلى قصة الرئيس المغتال منذ انتخابه إلى لحظة مقتله بالصور والخطب والتفاصيل الصغيرة، بدءا من المسرح حيث تعرف قصة حياته، ثم غرفة ترشحه للرئاسة، وغرفة الحملة الانتخابية وغرفة الاحتفال بوصوله الى سدة الرئاسة.

لكن في الطابق السادس وفي المكان عينه الذي اطلقت فيه الرصاصات على كينيدي تستمع لقصة الاغتيال بكل المؤثرات صوتا وصورة وتغطية صحافية وردود افعال العالم كله.. ويمكنك ان تقف في النافذة نفسها التي اطلق منها الرصاص عليه وتنظر للنقطة المحددة التي كانت فيها سيارة كينيدي، والغرفة الملاصقة للنافذة والممثلة بكراتين الكتب وهي شبيهة بالكراتين التي كانت موجودة لحظة الاغتيال.

شارع هيوستن وهو احد الشوارع الرئيسية في المدينة، والحركة تمضي فيه بصورة عادية، وعند الالتفاف هناك اشارة لا تمنع انسيابية الحركة وتجمع البعض لالتقاط الصور التذكارية في موقع الحادث.

أحد أعلى الأبراج في دالاس كان المحطة التالية للوفد، رينيون تاور حيث يمكنك مشاهدة المدينة كاملة بجسورها المتداخلة والمزارع المترامية فضلا عن مركز المدينة المتلألئ ليلا.

وعند النصب التذكاري في قلب المدينة يمكنك التقاط الصور الرائعة وكذلك مع النصب للثيران ذات القرون الكبيرة، وسط الحديقة المزينة بالورود في ظل مناخ معتدل.وتتميز دالاس بمطاعمها الجميلة التي تناسب وتلائم كافة الطبقات.

في المطعم الصيني بأحد اكبر مولات المدينة كان غداؤنا، وهو مول يقصده معظم سكان وزائري دالاس، ويضم اقساما لأشهر الماركات العالمية.

مع حلول المساء بدأت قطرات المطر تسقط رويدا رويدا ثم ما لبثت شوارع دالاس ان انارت وتألقت وكانت جولة ليلية ممتعة في هذه المدينة الرائعة.

متحف دالاس يحكي قصة صعود وانتخاب ثم اغتيال چون كنيدي من نافذة في الطابق السادس إلى قلب الطريق المتفرع من شارع هيوستن في وسط المدينة

وايلد كاتر ..خلوة الجنوب الأميركي

من قلب دالاس، حيث المال والأعمال والبنوك والثقافة والفن، وقمة العصرية والحداثة إلى «وايلد كاتر» المزرعة المثيرة والمكان المثالي لاستكشاف الطبيعة وإعادة العيش في تجربة التاريخ في خلوات الجنوب الاميركي بتكساس.

إنه المكان الامثل للجمع بين الأفضل في انشطة المزرعة الغربية والعيش في محيط فاخر.

لا يمكن ان يفوتك وأنت تزور تكساس ان تحظى باستضافة متفردة ومميزة في منتجع وايلد كاتر لتتعرف بحق على التاريخ الاميركي.







شمال غرب فورت وورث وعلى بعد نحو 90 دقيقة من المدينة ونحو ساعة ونصف الساعة من مطار والاس فورت وورث تقع المزرعة الممتدة على مساحة 1500 فدان من الاراضي الجميلة، حيث يمكنك مشاهدة الطبيعة المتنوعة والتي يتم فيها الرعي اللين وسط أشجار الصبار والبلوط والعرعر والمشهد الخلاب لنهر برازور التاريخي.







آن ستريت سكيبر حفيدة صاحب المزرعة تقول انه تم تصوير العديد من الافلام التي تعبر عن تاريخ تكساس ومجازر الهنود الحمر ومشكلات الخارجين على القانون.

وتضيف: المزرعة والمنتجع يضم 16 جناحا متميزا وتحتوي كل غرفة على ألوان ورسومات تعبر عن الماضي الملون الرائع في المنطقة الى جانب 16 غرفة فندقية فاخرة في الطابق الثاني من الفندق وبيتين من بيوت الضيافة.





ومستطردة: يمكن ممارسة عدد من الانشطة في المزرعة منها ركوب الخيل واستكشاف اراضي المزرعة مع كاميرا، والتنزه حول حوض استحمام الماء الساخن وهو ما يناسب الضيوف وذوي الاقامات الاسبوعية وايضا رمي الاطباق والسهام وغيرها من الانشطة الممتعة.

ويتم في المنتجع تقديم الوجبات بشكل كامل خصوصا شرائح اللحم المشوي والدجاج، كما ان هناك فرصة لإقامة المناسبات الخاصة والأعراس والحفلات، وكذلك استضافة الاجتماعات والخلوات للشركات والمجموعات.

فريق البرنامج الدولي يلبي احتياجات الأسر الخليجية وخصوصاً في الكويت

Cook Children''s مدينة طبية في فورت وورث لرعاية وعلاج الأطفال

المركز يعد بنتائج محققة في طب وجراحة القلب والأعصاب وأمراض الغدد الصماء وحديثي الولادة وبرامج أمراض الرئة والسرطان

رائد في التغلب على اضطراب الحركة بتقنيات متقدمة

يقدم أعلى مستوى من التقييم الطبي والجراحي للمرضى الذين يعانون من الصرع المعقد

د.برادلي كروب في فورت وورث مدينة الكاوبوي ورعاة البقر والمزارع الممتدة على مساحات شاسعة وآبار النفط وصناعة السيارات والشاحنات، وفي فورت وورث مدينة المتاحف والكنائس والحدائق المائية، والحاضنة لواحد من أكبر مطارات العالم، هناك معلم فريد من نوعه، إنه أشبه بجامعة طبية، أو منطقة صحية متخصصة تضم كوادر من أفضل أطباء العالم.



لا تستطيع أن تكون في فورت وورث وتتجاهل هذا المركز الطبي المتميز الواقع في قلب المدينة وعلى بعد 30 دقيقة فقط من (DFW) مطار دالاس فورت وورث.





كان الموعد صباحا، وأقلتنا الحافلة الى المركز الطبي Cook Children›s وهو بين الـ 5% من المستشفيات في الولايات المتحدة المعروفة بالتميز في التمريض، وصاحب السمعة الجيدة في الرعاية الاستثنائية والنتائج المتحققة في طب وجراحة الأعصاب وطب وجراحة القلب وأمراض الغدد الصماء وحديثي الولادة وبرامج أمراض الرئة والسرطان.





سنيثيا غونزاليس المدير العام والمختصة بفريق خدمات المرضى الدوليين كانت على رأس مستقبلي الوفد، وشرعت مباشرة في جولة تفقدية لأقسام ومباني المركز، وأشارت الى أنه يتوافر على 430 سريرا، وهو جزء من نظام الرعاية الصحية للأطفال المشهور عالميا بالرعاية العالية الجودة والتقنيات الطبية المتطورة، وأضافت: منذ اطلاق الفريق الدولي في العام 2015 كانت مهمته خدمة الأطفال الذين يحتاجون الى رعاية طبية من جميع بقاع العالم عبر فريق كامل من مقدمي الرعاية متعدد اللغات، وقد ساعد عشرات العائلات من منطقة الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية في العثور على الرعاية الطبية الجيدة التي يبحثون عنها مع الحرص على تفاصيل السفر الدولي.

وتؤكد سنيثيا أن المركز يضع نصب عينيه مقولة «حياة كل طفل هي شيء مقدس»، لذلك يعد بتحسين صحة كل طفل عبر الوقاية من العلل والأمراض والإصابات «إنه وعد يمتد الى جميع بقاع العالم».







معالجة الصرع

د.وارن ماركس تولى الشرح المستفيض لاختصاصات مركز جان وجوني جوستيد لعلوم الأعصاب الذي يشمل جراحة الوجه والمشقوقة وجراحة الأعصاب واضطراب الحركة الى جانب الصرع.

وأكد أن المركز بات أول مستشفى للأطفال في أميركا والوحيد في تكساس الذي يقدم برنامجا شاملا لاضطرابات الحركة عبر التحفيز العميق للدماغ (DBS)، وايضا هو اول مركز في شمال تكساس يقوم بعملية استئصال جراحي بالليزر خفيف التوغل على المخ للأطفال الذين يعانون من الصرع المستعصي والأورام الدماغية الصغيرة، كما أنه حصل على التكنولوجيا الطبية للأذرع الروبوتية المستخدمة في العمليات الجراحية العصبية الطفيفة التوغل.

وأوضح د.ماركس أنه باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية فنحن قادرون على تحديد نشاط الصرع في الدماغ بشكل أكثر دقة وهذا يؤدي الى نتائج أفضل للأطفال.

وقال د.ماركس: وحدة الصرع بالمركز مصممة لتقديم أعلى مستوى من التقييم الطبي والجراحي للمرضى الذين يعانون من الصرع المعقد، وهي تضم أسرة ذات مراقبة مخطط كهربية الدماغ على مدار الساعة، وغرفها تحتوي على مساحات كافية لأحد الوالدين أو الوصي للبقاء مع المريض الذي يمكنه الدخول والخروج واللعب وهو تحت المراقبة المستمرة بالفيديو.

وأكد أن التركيز يتم على الأسرة لتشخيص وعلاج الصرع عبر متخصصين يعملون معا في غرف الاختبار والتشغيل وأطباء صرع من ذوي الخبرة يقومون بتحديد نوع النوبة ووضع خطة علاج فريدة لكل مريض.

مختبر الحركة





انتقلنا الى مختبر الحركة الذي يقول عنه د.ماركس إنه يعالج الأطفال أو المراهقين وحتى البالغين الذين يعانون من اضطراب الحركة بسبب الأمراض الوراثية أو حالات مرضية بعد حوادث أو إصابات، وقد تم بالفعل علاج عدد من حالات الإعاقة الحركية العميقة لأطفال مرضى من منطقة الخليج، خصوصا من الكويت.

جراحة الأعصاب

يقوم المركز بإجراء عمليات التحفيز العميق للدماغ لمرضى خلل التوتر العضلي ابتداء من سن السابعة، وبلغ عددها حتى الآن نحو 100 عملية ما يعد ثورة في عالم الطب الحديث، وبهذا الخصوص فإن المركز رائد كذلك في جراحات الاستئصال بالليزر التي تقلل من المخاطر وتقلص مدة الشفاء لدى مرضى الصرع وأنواع معينة من الأورام الدماغية، كما توفر العملية أيضا خيارا لمرضى الأورام غير القابلة للجراحة لأن موقعها في الدماغ قد يسبب مخاطر أكثر من ذلك بكثير مع جراحات الدماغ الأكثر تقليدية، ويقوم المركز بتطبيق تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي خلال الجراحة الداخلية (IMRL) ما يعزز العملية الجراحية عن طريق عرض صور رقمية عالية الدقة وفي الوقت الحقيقي للدماغ أثناء الجراحة، وأجريت أكثر من 1000 عملية من هذا النوع في المركز.

إعادة التأهيل





وتختص بها وحدة متكاملة للمرضى الداخليين لإعادة التأهيل العصبي بهدف تسهيل الانتقال الآمن من المستشفى إلى المنزل للأطفال الذين هم قيد التعافي من جميع الأمراض والإصابات والعيوب الخلقية التي تؤثر على الدماغ والعمود الفقري والجهاز العصبي المركزي.







التطبيب عن بعد

يوفر المركز ممارسة التواصل مع طبيب مختص من خلال الصوت والصورة بالإضافة الى التحدث عن بعد مع الممرضات والأطباء وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية باستخدام أجهزة متخصصة لأغراض التشخيص وتشمل منظار الأذن، والسماعة الطبية لأصوات القلب والرئة، وكاميرا اختبار عن قرب يمكنها أن تصور مقاطع الفيديو من الجلد والعينين والفم، ويتم العمل على توفير التطبيب عن بعد للمرضى الدوليين في جميع بقاع العالم.





















فريق البرنامج الدولي

أطلق فريق البرنامج الدولي في العام 2015 وتتركز مهمته في الآتي:

٭ تلبية احتياجات تنسيق خطط السفر الفردية لكل أسرة.

٭ مساعدة العائلات طوال فترة الرعاية.

٭ ضمان توفير جميع أماكن الإقامة والخدمات.

٭ الحصول على الغذاء الحلال وما يخص الشعائر.

٭ نافذة للتواصل الاجتماعي عن طريق حساب تويتر باللغة العربية.

فريق البرنامج الدولي مع نخبة الاطباء والمتخصصين والفريق الإعلامي في لقطة بمستشفى Cook Children

معهد متطور في طب وجراحة الجهاز البولي التناسلي للأطفال

استهل مركز كوك تشلدرنز لنظام الرعاية الصحية عام 2017 بإنجاز بارز عبر افتتاح معهده المتطور في طب وجراحة المسالك البولية والتناسلية المجهز بأحدث التكنولوجيا المتقدمة في علاج حالات المسالك البولية والاختلالات التناسلية المختلفة للرضع، الأطفال، المراهقين والشباب، ويشرف على برنامج البحوث، التعليم والعلاج فريق طبي متخصص ذو شهرة عالمية، ويقدمون العلاجات الطبية اللازمة في كل من الحالات الشائعة والأمراض النادرة للأطفال في الشرق الأوسط، بما في ذلك خبراتهم المكتسبة في المعهد وخدماته كجزء من البرنامج الدولي لنظام كوك تشلدرنز للرعاية الصحية.

يركز المعهد على حالات الكلى والمثانة ومجرى البول والحالب والأعضاء التناسلية، ويقوم على البرنامج فريق من أطباء المسالك البولية متخصص في تقديم الرعاية المتطورة لحديثي الولادة، الرضع، الأطفال والشباب من أصحاب الحالات البولية والتناسلية.

وصرحت سنيثيا غونزاليس المدير العام لخدمات المرضى الدوليين في مركز كوك تشلدرنز للرعاية الصحية قائلة: «إننا نوفر برنامجا علاجيا مميزا لأن المريض هو محور اهتمامنا.

وهذا لا يقتصر على العمليات الجراحية فحسب، لكننا أيضا نتواصل بشكل مباشر مع جميع أفراد الأسرة لتقديم رعاية نفسية واجتماعية ذات مستوى رفيع، الى جانب الدعم اللغوي واللوجستي الذي يقدم في زيارة لكل طفل وعائلته، مشيرة الى أن إدراج معهد طب وجراحة المسالك البولية والتناسلية في برنامجنا الدولي يعني أن الأطفال في منطقة الشرق الأوسط يحصلون الآن على أفضل رعاية بولية تناسلية مخصصة لهم على صعيد العالم».

ويقول د.برادلي كروب، المدير الطبي للمعهد: «نحن نؤمن بنهج العمل التعاوني عند التعامل مع حالة المسالك البولية مع التركيز على وضع المريض بالكامل من جميع الأوجه، وكذلك الأسرة، وهذا بدوره يساعدنا على توفير نوعية من الرعاية لا توجد في أي مكان آخر من العالم، فضلا عن تكريس جهودنا من أجل تحسين جميع جوانب حياة مرضانا».





برنامج السكر والغدد الصماء ضمن الخدمات العلاجية للمرضى الدوليين

يعد مركز كوك تشلدرنز لنظام الرعاية الصحية والمنظمة الطبية غير الربحية، رائدا في إطلاق برنامجه بمجال الغدد الصماء ومرضى السكري للمرضى الدوليين، حيث يستهدف هذا النوع من العلاج الطبي حالات فرط إفراز الانسولين.

وقالت سنيثيا غونزاليس، المدير التنفيذي لبرنامج خدمات المرضى الدوليين: «يتبنى كوك وعدا ملهما لتحسين صحة الأطفال من خلال العلاج والوقاية من الأمراض والاصابات.

وأضافت قائلة: نحن ندرك أن العديد من الأطفال في منطقة الخليج مصابون بداء السكري وفرط الانسولين الخلقي.

وقد وضعنا برنامج السكر والغدد الصماء ضمن خدماتنا الدولية لأننا نتطلع الى التميز مع التأكيد على أنه من حق كل طفل أن يتلقى العلاج الاكثر تقدما في بيئة رعاية هدفها الأول هو الأسرة.

ونوهت في سياق حديثها الى أن أطباء كوك تشلدرنز والعاملين به لديهم خبرة متطورة في معالجة جميع المسائل المتعلقة بداء السكري الذي يصيب الأطفال منذ الولادة وأثناء نموهم حتى الوصول الى مرحلة البلوغ.

ومنذ تدشين المركز المصمم لحالات فرط إفراز الانسولين في عام 2010، تم تقييم وعلاج ما يزيد على 150 طفلا من داء فرط الانسولين الخلقي.

يدير المركز د.بول ثورينتون المدير الطبي، وهو واحد من عدد قليل من الأطباء في الولايات المتحدة الذين يتمتعون بخبرة بحثية وسريرية واسعة النطاق في داء فرط الانسولين.

إن أعمال د.ثورينتون محل احترام شديد، وقد أطلقت عليه مجتمعات الأمراض النادرة مؤخرا لقب بطل الأمراض النادرة، وحصل على جائزة تُمنح لخمسة أطباء كل عام تقديرا لبحوثهم الفارقة ومعالجاتهم في مجتمع الأمراض النادرة.

وأفاد د.ثورينتون بقوله: «بينما نواصل عملنا في معالجة الأطفال من جميع أنحاء البلاد والعالم، نحن متحمسون لمشاركة المعلومات حول برنامجنا والفريق الممتاز الذي يقدم الجودة والرعاية التي تستهدف الأسرة بالمقام الأول».

وفي مبادرة خلاقة على الصعيد الدولي، يعمل د.ثورينتون وفريقه الطبي مع أطباء وباحثين واخصائيين مشهورين على التحسين المستمر لرعاية ومعالجة الأطفال الذين يعانون من فرط الانسولين.

ونتج عن ذلك بأن كوك تشلدرنز يقدم بلا انقطاع المعالجة الأكثر تقدما للرضع، الأطفال، المراهقين والشباب الذين يعانون من هذا المرض النادر.