حقائق سريعة ونظرة عامة



للأزواج الراغبين في عطلة نهاية أسبوع رومانسية، وللعائلات التي تريد الحصول على المتعة ولمجموعات الشركات والمؤسسات الاجتماعية، والتي تسعى للحصول على تجربة فريدة من نوعها داخل ولاية تكساس، فإن مزرعة ومنتجع المنقب «وايلدكاتر» هي المكان المثالي لاستكشاف الطبيعة، وإعادة العيش في تجربة التاريخ أو مجرد ممارسة الاسترخاء.

حيث تم إبرازها في عام 2007 باعتبارها واحدة من بين أهم 10 تجارب المعيشة في خلوات الجنوب الأميركي في تكساس، وتعتبر المكان المثالي للجمع بين الأفضل في أنشطة المزرعة الغربية والعيش في محيط فاخر.

مهمتنا:



مهمتنا هي إنشاء مزرعة استضافة متفردة ومتميزة ومنتجع في ولاية تكساس، واستهداف المسافرين من رجال الأعمال والسياح الذين يرغبون في إعادة عيش التجارب الطبيعية والتاريخية الأميركية - الويسترن.

الموقع:



6062 هوي. 16 جنوب جراهام، تكساس 76450

يقع منتجع ومزرعة المنقب «وايلدكاتر» على بعد 90 دقيقة شمال غرب فورت وورث بالقرب من جراهام، تكساس.

ويقع المكان بمسافة تبلغ نحو ساعة وثلاثين دقيقة بالسيارة من مطار دالاس فورت ورث الدولي (DFW) وساعتين من مطار دالاس لوف فيلد.

تضاريس:



تقع على مساحة 1500 فدان من الأراضي الجميلة، حيث مشاهد الطبيعة المتنوعة في شمال تكساس، وهي مزرعة وفيرة من الأراضي المنخفضة التي يتم فيها الرعي اللين، وهي ذات تضاريس وعرة، حيث التلة مغطاة بالحجارة، والصبار، وأشجار البلوط وأشجار العرعر، ومناظر خلابة لنهر «برازوز» التاريخي.

تاريخ المزرعة:



اشترى العقيد غراهام، مؤسس جراهام، وتكساس وهو الجد الأكبر لأصحاب مزرعة ومنتجع المنقب «وايلدكاتر» الحالي، وهما آن ستريت سكيبر وشقيقها جلين ستريت، قام بشراء أصل الأرض التي تقع فوقها المزرعة والمنتجع في عام 1870.

ورغم انتقالها بين عدة أيادي على مر السنين، فقد ورثته أحفاد نفس الأسرة وهي سعيدة باستعادة الأرض، ثم قامت فوقها بإنشاء مزرعة ومنتجع المنقب «وايلدكاتر».



ويحي اسم «المنقب وايلدكاتر» الماضي بألوانه وثرواته في التنقيب عن النفط في أراضي ولاية تكساس بمناظرها الطبيعية الخصبة.



والمزرعة تعبر عن تاريخ تكساس حيث كانت موقع لصيد الجاموس، ومعسكرات الأمريكيين الأصليين ثم تحولت إلى مدن بفعل الطفرة النفطية.

التاريخ المحلي:



تقع معالم كثيرة رائعة من تاريخ تكساس في غضون 20 ميلا من مزرعة ومنتجع المنقب.

فهناك توجد حكايات عن نقاط حدودية وقعت فيها مجازر الهنود الحمر، ومشكلات الخارجين عن القانون ومسارات الماشية التي تمت خلال منتصف - إلى - أواخر القرن 1800 قبل الطفرة النفطية، وهناك تم تصوير العديد ما لا يقل عن أربعة أفلام ويسترن، بما في ذلك «الحمامة الوحيدة»،«الثعلب الأسود»، واثنين من أفلام «جون واين»، وهما: «الباحثون»، والذي يدور حول قصة الرائد كريك، و«أبناء كيت الأكبر»، والذي يحكي قصة حادث أخوة مارلو.

مكان الإقامة:



تضم مزرعة ومنتجع المنقب «وايلدكاتر» 16 جناحا متميزا، ومعظمها تحتوي على اثنين سرير كبير الحجم وحمام ومساحة كافية للنوم لأربعة أفراد بشكل مريح.

وتحتوي كل غرفة على ألوان ورسومات تعبر عن الماضي الملون الرائع في المنطقة مع مفروشات خاصة بها، وهي تستكمل الموضوع والصور مع الشرح التاريخي.

وهناك اسم مميز لكل جناح ليعكس موضوعات التاريخ كما يلي:

مربيو الماشية

رواد طفرة النفط

النوم ـ المحبة

أخوة مارلو براذرز

الرؤساء المشهورين

نهر برازوز الهندي

عربة القطار

كريك الرائد

مرحلة بترفيلد

الجاموس

فورت بلكناب

ليتل سولت كريك

أسرة ستريت

أسرة غراهام

الأعمال المبكرة

مدينة الجوهرة

كما تتميز مزرعة ومنتجع المنقب «وايلدكاتر» بوجود 16 غرفة فندقية ساحرة في الطابق الثاني من الفندق.

وهناك أيضا اثنين من بيوت الضيافة في المزرعة. وتوجد الصور على موقع مزرعة المنقب في: www.wildcatterranch.com

الأنشطة:



ركوب الخيل (واحد من الأنشطة الرئيسية للمزرعة)



استكشاف أراضي المزرعة مع كاميرا



مجرد التنزه حول حوض استحمام الماء الساخن وهو ما يناسب الضيوف ذوي الإقامات الأسبوعية، كما يناسب زوار عطلة نهاية الأسبوع.

تقدم المزرعة على مدار اليوم هذه الأنشطة مقابل رسوم إضافية أو يتم تضمينها في حزمة مخصصة، كما ما يلي:



٭ الإبحار على طول ضفاف خور كونور حيث تقع المزرعة على نهر براوز القريب.



٭ الرماية وهي متاحة للأطفال الصغار والكبار.



٭ ركوب الخيل يضم اثنين من مسارات الركوب (لمدة 60 أو 90 دقيقة) مع مختصين مدربين ودودين.



٭ جولات ورياضات الطين.





أنشطة القيلولة:



وهي أنشطة مدرجة في سعر الغرفة وتعتبر مثالية للمرح والارتجال في فترة ما بعد الظهر:

التجمع لدى أحواض حمام السباحة إنفينيتي الساخن

مطاردة الزبال

مسارات المشي لمسافات طويلة

ركوب الدراجات الجبلية

مشاهدة الحياة البرية

الصيد

مشاهدة الأفلام الغربية

الكرة الطائرة في الرمال

مراقبة الطيور

الصيد الأحفوري

الفراشة المغامرة

ألعاب المجموعات

تأمل النجوم

المكتبة

الريشة

كرة القدم العلم

كرة السلة

خدمات المنتجع الصحي:



مزرعة المنقب تضم مجموعة مختارة من أنشطة التدليك.

الأسعار:



تشمل جميع الأسعار وجبة الإفطار ولا تشمل الأنشطة الإضافية من رسوم المنتجع.

الأسعار في الفندق تبدأ من 169$ خلال الأسبوع وتصل إلى 269$ في عطلة نهاية الأسبوع.

أسعار المقصورة - الغرف تبدأ من 189$ خلال الأسبوع، وترتفع الى 349$ على عطلة نهاية الأسبوع.

أسعار الضيافة تقع ما بين 229$ و589$ لليلة الواحدة.

حجوزات يوم السبت لا تتطلب الإقامة لمدة ليلتين.

لمزيد من المعلومات حول أسعار الغرف وأسعار الباكدج، يرجى الاتصال على:

(888) GO2WCRR) 888-462-9277) أو (940) 549--3500.

ورش عمل:



تقدم المزرعة ورش عمل سنوية

تكساس وغير تكساس على حد سواء. هي أسعار الغرف الخاصة المتاحة

مع هذه الحلقات وبعض وجبات الطعام مدرجة.

الطقس المحلي:



فصل الربيع

متوسط الحرارة العليا والصغرى كما يلي: من 66 °/ 33 ° مارس إلى 83 °/ 50 ° مايو.

التغيرات المناخية السريعة تميز فصل الربيع، مع نوبات من الرياح الباردة واتجاهات الاحترار تتحرك عبر المنطقة في تعاقب سريع.

الصيف

متوسط الحرارة العليا والصغرى كما يلي: من 92 درجة/ 60 درجة في يونيو إلى 97 °/ 73 ° في أغسطس.

درجات الحرارة في نهار الصيف حارة، مع أعلى المستويات ويمكن توقع درجة 90 وفي عدة أيام 100 درجة أو أكثر.

الخريف:

متوسط الحرارة العليا والصغرى كما يلي: من 88 °/ 71 ° في سبتمبر إلى 64 °/ 52 ° في نوفمبر.

سقوط الأمطار عموما يجعل السماء جميلة بدرجات حرارة معتدلة.

الشتاء:

متوسط الحرارة العليا والصغرى كما يلي: من 55 درجة/ 40 درجة في ديسمبر الى 58 درجة/ 29 درجة في فبراير.

هطول الأمطار في الشتاء لعدد محدود من الأوقات وهي عادة على شكل أمطار خفيفة، حيث تتجمد الثلوج والصقيع أو الثلج الخفيف. متوسط تساقط الثلوج السنوي هو 1، ونادرا ما تبقى على الأرض لأكثر من 2-3 أيام. مشردون الشتاء الجبهات الباردة بسرعة رياح جنوبية وأشعة الشمس.

ماذا ارتدي:



اللباس الموصى به في المزرعة.

على الرغم من الطقس الحار في الصيف، ينصح بالسراويل والأحذية ذات الكعب المغلق طيلة العام - للتجول وهي شرط لركوب الخيل على الدرب.

لا تنسى أن تحضر لباس البحر للسباحة ولحوض الاستحمام الساخن.

في الشتاء يمكن ارتداء البلوزات والسترات المصنوعة من الجلد من نوفمبر حتى مارس.

بيت شرائح اللحم:



يتميز مطعم لحوم المنقب بمناظر خلابة في الشمال ولديه قائمة شهية وحصلت على «جائزة التميز» من مجلة النبيذ، ويتميز بقطع المسكيت وشرائح اللحم المشوي، والأضلاع الخلفية والأسماك الطازجة والدجاج واللحم.

حاصل على جائزة المشاهد النبيذ لعام 2007

تقديم الطعام:



يوجد كل شيء بشكل كامل ـ وهناك خدمات تقديم الطعام متاحة لمجموعات المقيمين بأي حجم وعدد، حتى تلك التي يبلغ مجموعها 1000 أو أكثر. وقائمة الطعام متنوعة ويمكن تخصيصها لتناسب جميع الأذواق.

الأحداث والحفلات:



هناك فرصة فريدة لإقامة المناسبات الخاصة والأعراس والحفلات الخاصة، أو جمع التبرعات ـ وذلك على مساحة 1500 فدان من الفرص التي يضمها مزرعة ومنتجع المنقب، والتي يمكن تخصيصها على أي حال.

اجتماعات الشركات:



مزرعة المنقب هي المكان المثالي لعقد الاجتماعات والخلوات للشركات ولمجموعات تتكون من 30 أو أقل. ويضم المنتجع مجموعة متنوعة من الغرف والمرافق والمعدات السمعية والبصرية اللازمة لاستضافة مثل هذه التجمعات. خدمات الطعام في المزرعة يمكن أن تخدم حتى باستضافة عربة الطهي بالخارج، وكذلك يتم تقديم المرطبات خلال الاجتماعات.

مدينة جراهام، تكساس:



السكان - حوالي 9000

الجوائز: تم الاعتراف بجراهام باعتبارها واحدة من أكثر المدن أمانا في ولاية تكساس

للتسوق والترفيه ـ هناك محلات للتحف وكذلك وول - مارت

المسرح والسينما والمطاعم، تجمع غراهام بين أفضل وسائل الراحة المدينية الصغيرة.

المطار: يشتمل مطار بلدية غراهام على مدرج بطول 4200 قدم، ونهج NDR، وكذلك وقود للطائرات وخدمة تزويد الغاز للطائرات.

المستشفى: يوجد المركز الطبي الإقليمي لغراهام وهو من «المستوى الرابع لمركز معالجة الحوادث» التي تخدم غراهام والمناطق المحيطة مثل مقاطعة يونغ.

أنشطة قريبة من مزرعة المنقب:



يتوفر موظفو المزرعة للمساعدة في جدولة الأنشطة في جميع أنحاء المنطقة المجاورة للمزرعة، مثل:

٭ زيارة فورت بلكناب، وهي قلعة أنشئت في عام 1851 لحماية المستوطنين من هجمات الهنود.

٭ تركيب أحذية رعاة البقر وقبعة وملابس ويلزية الويسترن في غراهام.

٭ القيام بجولة تاريخية في غراهام وزيارة ميدان وسط المدينة في المدينة والمتحف.

٭ استمتع بفيلم عن الماضي عن الحملات على السكان الأصليين - في دور السينما.

٭ تجول حول البحيرة وتمتع بالشاطئ الرملي في منطقة السباحة المغلقة.

٭ المشاركة في صيد الطيور أسفل السد.

٭ استكشاف مسارات المشي وركوب الدراجات أو الذهاب للغوص.

- يوم واحد من صيد الأسماك على رصيف المنطقة.

- استئجار قارب من العديد من شركات التأجير حول البحيرة.

- ممارسة الجولف في المنحدرات أو في جراهام كونتري كلوب.

- تسلق الصخور حول برازوز.

قد تم اختيار مزرعة المنقب لجائزة «فاير وايز» من مجتمع الولايات المتحدة الأميركية في ولاية تكساس. حيث يقوم برنامج «فاير وايز» على مساعدة المجتمعات المحلية على تحقيق مستوى عال من الحماية ضد الحرائق البرية، وفق تدابير السلامة. وقد قامت مزرعة المنقب بالحصول على هذا الشرف وتشمل تطوير شبكة الطرق الجوية، وتباعد المباني بما لا يقل عن 100 قدم وتركيب خزان بسعة 10 آلاف جالون من الماء مع مضخة احتياطية.

عنوان البريد الإلكتروني للإجابة عن الأسئلة العامة هو



[email protected]

لمتخصصي السفر

[email protected]

موقع الكتروني:

مزرعة ومنتجع المنقب

www.wildcatterranch.com

وكيل الاتصال: جايسون ماك أليستر

مدير عام

مزرعة ومنتجع المنقب

(888) GO2WCRR) 888 -462 -9277)

(940) 549 ـ 3500

[email protected]