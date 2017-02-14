استهل مركز كوك تشلدرنز لنظام الرعاية الصحية والمنظمة الطبية غير الربحية، التي تتخذ من فورت ورث بولاية تكساس الأميركية مقرا لها، عام 2017 بإنجاز بارز عبر افتتاح معهده المتطور في طب وجراحة المسالك البولية والتناسلية.

حيث جهز المعهد بأحدث التكنولوجيا المتقدمة في علاج حالات المسالك البولية والاختلالات التناسلية المختلفة للرضع، الأطفال، المراهقين والشباب.

ويشرف على برنامج البحوث، التعليم والعلاج فريق طبي متخصص ذو شهرة عالمية، ويقدمون العلاجات الطبية اللازمة في كل من الحالات الشائعة والأمراض النادرة للأطفال في الشرق الأوسط، بما في ذلك خبراتهم المكتسبة في المعهد وخدماته كجزء من البرنامج الدولي لنظام كوك تشلدرنز للرعاية الصحية.



يركز معهد طب وجراحة المسالك البولية والتناسلية التابع لنظام كوك تشلدرنز على حالات الكلى والمثانة ومجرى البول والحالب والأعضاء التناسلية.

نظرا لتعقيد الأنظمة الحيوية، فإن أي اعتلال في الأعضاء البولية غالبا ما يؤثر على أداء ووظائف الأجهزة الأخرى داخل الجسم. ويقوم على البرنامج فريق من أطباء المسالك البولية متخصص في تقديم الرعاية المتطورة لحديثي الولادة، الرضع، الأطفال والشباب من أصحاب الحالات البولية والتناسلية.

والفريق مجهز أيضا لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض بما في ذلك الحالات النادرة للغاية التي تتطلب خدمات متخصصة مثل الجراحة الروبوتية والمعرفة المتخصصة والأبحاث في ديناميكا البول.

وتعتبر العيادة مقرا لمجموعة كاملة من فلوروفيديو ديناميكا البول.



من جانبها، صرحت سينثيا جونزاليس المدير العام لخدمات المرضى الدوليين في مركز كوك تشلدرنز للرعاية الصحية قائلة: «إننا نوفر برنامجا علاجيا مميزا لأن المريض هو محور اهتمامنا.

وهذا لا يقتصر على العمليات الجراحية فحسب، ولكننا أيضا نتواصل بشكل مباشر مع جميع أفراد الأسرة لتقديم رعاية نفسية واجتماعية ذات مستوى رفيع.

إلى جانب الدعم اللغوي واللوجستي الذي يقدم في زيارة لكل طفل وعائلته، مشيرة الى أن إدراج معهد طب وجراحة المسالك البولية والتناسلية في برنامجنا الدولي يعني أن الأطفال في منطقة الشرق الأوسط يحصلون الآن على أفضل رعاية بولية تناسلية مخصصة لهم على صعيد العالم.



ومركز كوك تشلدرنز لديه فريق عيادة المسالك البولية الذي يمكنه عند الحاجة، العمل والتعاون الفوري مع المتخصصين في طب الأطفال في العديد من المجالات الطبية الأخرى بما في ذلك أمراض الغدد الصماء، الطب الهضمي، الأشعة، أمراض الكلى، جراحة الأطفال وجراحة العظام. وهكذا، يحظى كل طفل وأسرته برعاية شاملة في جميع مراحل العلاج وفي مكان واحد.



يقول د.برادلي كروب، المدير الطبي لمعهد طب وجراحة المسالك البولية والتناسلية للأطفال: «نحن نؤمن بنهج العمل التعاوني عند التعامل مع حالة المسالك البولية مع التركيز على وضع المريض بالكامل من جميع الأوجه، وكذلك الأسرة، وهذا بدوره يساعدنا على توفير نوعية من الرعاية لا توجد في أي مكان آخر من العالم، فضلا عن تكريس جهودنا من أجل تحسين جميع جوانب حياة مرضانا».



للاطلاع على المزيد من المعلومات عن معهد طب وجراحة المسالك البولية والتناسلية التابع لمركز كوك تشلدرنز للرعاية الصحية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية:

http://cookchildrensinternational.org/specialty-genitourinary.aspx