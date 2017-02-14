أطلق مركز كوك تشلدرنز لنظام الرعاية الصحية والمنظمة الطبية غير الربحية، التي تتخذ من فورت ورث بولاية تكساس الأميركية مقرا لها، برنامجه في مجال الغدد الصماء ومرض السكري للمرضى الدوليين، حيث يستهدف هذا النوع من العلاج الطبي حالات فرط إفراز الأنسولين.



متلازمة فرط الأنسولين هي مرض نادر وحاد غالبا ما يسبب انخفاضا مستديما في سكر الدم لدى حديثي الولادة والأطفال.

وفي هذا الإطار افتتح كوك تشلدرنز مركزا متخصصا في أبحاث وعلاج فرط إفراز الأنسولين وهو أحد مركزين اثنين فقط في هذا التخصص في الولايات المتحدة الأميركية. ويعمل فيه كادر طبي ذو كفاءة عالية لعلاج فرط الأنسولين لدى الأطفال والشباب.



وقالت سينثيا غونزاليس، المدير التنفيذي لبرنامج خدمات المرضى الدوليين في كوك تشلدرنز: «يتبنى كوك وعدا ملهما لتحسين صحة الأطفال من خلال العلاج والوقاية من الأمراض والإصابات، وأضافت قائلة نحن ندرك أن العديد من الأطفال في منطقة الخليج مصابون بداء السكري وفرط الأنسولين الخلقي.

وقد وضعنا برنامج السكر والغدد الصماء ضمن خدماتنا الدولية لأننا نتطلع إلى التميز مع التأكيد على أنه من حق كل طفل أن يتلقى العلاج الأكثر تقدما في بيئة رعاية هدفها الأول هو الأسرة.



ونوهت في سياق حديثها بأن أطباء كوك تشلدرنز والعاملين به لديهم خبرة متطورة في معالجة جميع المسائل المتعلقة بداء السكري الذي يصيب الأطفال منذ الولادة وأثناء نموهم حتى الوصول إلى مرحلة البلوغ.



في نظام التوعية من داء السكري، يعد التعليم مكونا رئيسيا لعلاج المرض والتعامل معه، وعلى هذا الأساس، يوفر كوك تشلدرنز معلمين تمريض السكري واخصائي تغذية معتمدين لمساعدة الأطفال وأسرهم.

فضلا عن ان كوك تشلدرنز معترف به قبل الجمعية الأميركية لمرض السكري التي تحدد جودة تعليم الإدارة الذاتية.



ومنذ تدشين المركز المصمم لحالات فرط إفراز الأنسولين في عام 2010، تم تقييم وعلاج ما يزيد على 150 طفلا من داء فرط الأنسولين الخلقي.



يدير المركز د.بول ثورينتون المدير الطبي، وهو واحد من عدد قليل من الأطباء في الولايات المتحدة الذين يتمتعون بخبرة بحثية وسريرية واسعة النطاق في داء فرط الأنسولين.



إن أعمال د.ثورينتون محل احترام شديد، وقد أطلقت عليه مجتمعات الأمراض النادرة مؤخرا لقب بطل الأمراض النادرة، وحصل على جائزة تمنح لخمسة أطباء كل عام تقديرا لبحوثهم الفارقة ومعالجاتهم في مجتمع الأمراض النادرة.



وأفاد د.ثورينتون بقوله: «بينما نواصل عملنا في معالجة الأطفال من جميع أنحاء البلاد والعالم، نحن متحمسون لمشاركة المعلومات حول برنامجنا والفريق الممتاز الذي يقدم الجودة والرعاية التي تستهدف الأسرة بالمقام الأول».



وفي مبادرة خلاقة على الصعيد الدولي، يعمل د.ثورينتون وفريقه الطبي مع أطباء وباحثين واخصائيين مشهورين على التحسين المستمر لرعاية ومعالجة الأطفال الذين يعانون من فرط الأنسولين.

ونتج عن ذلك بأن كوك تشلدرنز يقدم بلا انقطاع المعالجة الأكثر تقدما للرضع، الأطفال، المراهقين والشباب الذين يعانون من هذا المرض النادر.



يتم قبول الأطفال الذين تم تشخيصهم حديثا بالإصابة بمرض فرط الأنسولين في مركز كوك تشلدرنز للخضوع لتقييم طبي شامل.

يتراوح الدخول المبدئي بين أسبوعين إلى ستة أسابيع اعتمادا على نوع فرط الأنسولين وخطة المعالجة.



ويحرص فريق عمل كوك تشلدرنز منذ بداية اليوم الأول للعلاج، على مساعدة الوالدين ليتمكنوا من الفهم الكامل لحالة طفلهم - وهي خدمة متوافرة حاليا باللغة العربية، ويعلم البرنامج الوالدين كيفية رعاية طفلهما بحيث تصبح لديهم الخبرات اللازمة لإدارة المرض في حياتهم اليومية، وهذا يتم بعد مغادرة المركز الطبي، جنبا إلى جنب مع استمرار المتابعة الروتينية من خلال العيادات الخارجية.

أما في حالة المرضى الذين يسافرون مسافات بعيدة لتلقي العلاج، فيعمل المتخصصون في كوك تشلدرنز للرعاية الصحية مع طبيب الغدد الصماء المحلي الخاص بالمريض أثناء زيارته للمركز وبعد انتهاء الزيارة.



للاطلاع على المزيد من المعلومات عن برنامج كوك تشلدرنز الدولي للسكر والغدد الصماء، وكذلك مركز فرط الأنسولين الخلقي باللغتين الإنجليزية والعربية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

http://cookchildrensinternational.org/