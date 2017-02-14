٭ مطار دالاس فورت ورث الدولي هو ثالث أكثر المطارات ازدحاما في العالم من حيث عدد عمليات الطيران.



٭ مطار دالاس فورت ورث الدولي من أبرز المطارات الدولية، فهو مركز ونقطة انطلاق رئيسية إلى الولايات المتحدة، وهو يربطها بأميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا.



٭ يشهد مطار دالاس فورت ورث الدولي أكبر توسعة في تاريخه، من خلال إضافة 18 وجهة دولية جديدة وثلاث عشرة شركة طيران جديدة خلال السنوات الخمس الماضية.



٭ يتميز موقع مطار دالاس فورت ورث الدولي بكونه يبعد بما لا يزيد عن أربع ساعات أو أقل من المدن الأميركية الكبرى.



٭يركز مطار دالاس فورت ورث الدولي حاليا على توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء، من خلال تطوير وتجديد محطاته الأربع القائمة.



٭ يستضيف مطار دالاس فورت ورث الدولي أكثر من 175 ألف راكب يوميا أي أكثر من 65 مليون دولار سنويا.





الأحداث الأخيرة والنقاط الرئيسية:



٭ في عام 2017، يقوم مطار دالاس فورت ورث الدولي بتوسعة خيارات التسوق المعفاة من الرسوم الجمركية للركاب على مساحة 20 ألف قدم مربعة.



٭ في مايو 2017، ستقوم الخطوط الجوية الأميركية بإطلاق خدمة يومية جديدة من مطار دالاس فورت ورث الدولي إلى روما وأمستردام.



٭ وفي عام 2016، أصبح مطار دالاس فورت ورث الدولي أول مطار في أميركا الشمالية يصل إلى مرحلة «الحياد» في انبعاثات الكربون، وهو بذلك يصبح واحدا من بين 23 مطارا آخر فقط على مستوى العالم لتحقيق هذا الإنجاز.



٭ في عام 2015، احتفل مطار دالاس فورت ورث الدولي بإطلاق خدمة جديدة لبكين على الخطوط الجوية الأميركية وعودة بالخطوط الجوية اليابانية.



٭ بدأت الخطوط الجوية الأميركية من طراز بوينغ 787 دريملاينر الخدمة من مطار دالاس فورت ورث الدولي إلى بكين، وشيلي، وشيكاغو، وساو باولو/ جوارولوس، باريس، لوس انجيليس، انشيون (في فبراير)، مدريد، وشنغهاي.



٭ خدمة النقل السريع في منطقة دالاس (دارت) DART خطوط أورانج تربط مطار دالاس فورت ورث الدولي بوسط مدينة دالاس عبر قطار السكك الحديدية الخفيفة.





التصنيف العالمي:



- مطار دالاس فورت ورث الدولي هو ثالث أكثر المطارات ازدحاما بعمليات الطيران في العالم - ما يقرب من 684 ألف رحلة في السنة المالية 2015.



ـ مطار دالاس فورت ورث الدولي هو عاشر أكثر المطارات ازدحاما بالركاب في العالم ـ 63.6 مليون راكب في السنة المالية 2015.



ـ مطار دالاس فورت ورث الدولي في المركز رقم 39 لأكثر مطارات العالم ازدحاما بنقل البضائع - 733 طنا في السنة المالية 2015.





الأثر الاقتصادي:



٭ مطار دالاس فورت ورث الدولي ينتج 37 مليار دولار أميركي كأثر اقتصادي سنوي.



٭ يوفر مطار دالاس فورت ورث الدولي هو 228 ألف وظيفة بدوام كامل، بحجم 12.5 مليار دولار من الرواتب السنوية.





(المصدر: دراسات الآثر لدى مجموعة بريمان 2015).





المساحات:



٭ يمتد مطار دالاس فورت ورث الدولي على مساحة 17207 أفدنة (69.63 كيلومترا مربعا) ـ وهي مساحة أكبر من مانهاتن.



٭ لدى مطار دالاس فورت ورث الدولي أكثر من 6 ملايين قدم أي 24.28 كيلومترا مربعا مساحة لمحطات الوصول.



٭ مطار دالاس فورت ورث الدولي يعمل على تطوير مساحة مجموعها 6000 دونم (24.28 كيلومترا مربعا) من الأراضي لاستخدامها في مشاريع التنمية التجارية المتعلقة بنشاطات المطار.

إحصاءات وسمات:



٭ يقوم مطار دالاس فورت ورث الدولي بالعمل على مدار 24 ساعة، دون توقف، داخل خمس محطات ركاب و165 بوابة.



٭ بالنسبة للوجهات، يخدم مطار دالاس فورت ورث الدولي 162 وجهة محلية و55 وجهة دولية.



٭ في السنوات الخمس الماضية، أضاف مطار دالاس فورت ورث الدولي 18 وجهة دولية جديدة.



٭ تعتبر خدمة الطيران بين مطار دالاس فورت ورث الدولي وبين سيدني بأستراليا على خطوط كوانتاس هي حاليا ثالث أطول رحلة ركاب تجارية في العالم.



٭ بالنسبة لشركات الطيران الأخرى: فإن مطار دالاس فورت ورث الدولي يستضيف 26 شركة طيران و20 شركة ناقلات للبضائع.



٭ بالنسبة لمواقف السيارات فإن مطار دالاس فورت ورث الدولي لديه أكثر من 40 ألفا من أماكن وقوف السيارات، مع الخدمات المتعلقة بها.



٭ محطات الركاب: يمتلك مطار دالاس فورت ورث الدولي خمس محطات ركاب وبها مواقف للسيارات وخدمة صف السيارات.



٭ الاتصالات: يمكن للعملاء في مطار دالاس فورت ورث الدولي الاستفادة من سرعة وكفاءة خدمة نقل «سكايلنك» للانتقال بين المحطات داخل المناطق العامة الآمنة للركاب، باستخدام الحافلات بين محطات الركاب المختلفة.



٭ تتميز المحطة رقم د في مطار دالاس فورت ورث الدولي باتساعها إلى 2 مليون قدم مربعة (حوالي 186 ألف متر مربع) من المساحة الداخلية، و28 بوابة، وفندق جراند حياة، وقطع فنية قيمتها 6 ملايين دولار واستوديو مخصص لليوغا.



٭ الموظفون: يعمل في إدارة مطار دالاس فورت ورث حوالي 1800 موظف.



٭ الموظفون: يصل حوالي 60 ألف شخص للعمل في مطار دالاس فورت ورث يوميا بواسطة شركات الطيران وشركات أخرى.



٭ ملاحظة: الرقم 60 يشير إلى عدد الأشخاص الذين يأتون فعلا للعمل داخل المطار كل يوم، ويشمل عدد عمال شركات الطيران والطيارين وموظفي الدعم والموظفين، وموظفي شركات التطوير التجاري وغيرها، ويشمل 1800 الموظفين الدائمين في مطار دالاس فورت ورث.



٭ استهلاك الطاقة والاستدامة: يعتبر مطار دالاس فورت ورث رائدا كمطار يقوم على التنمية المستدامة وبرامج توفير الطاقة.

وقد اعترفت وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة لمطار دالاس فورت ورث بوصوله إلى المركز رقم 6 ضمن «قائمة أفضل 30 مؤسسة حكومية المحلية» من أكبر المشترين للطاقة الخضراء وكعضو في نادي القيادة الخضراء.

التاريخ:



٭ 1968: بدأت خطط مطار دالاس فورت ورث بالتعاقد والاتفاق بين مدينتي دالاس وفورت وورث، تكساس.



٭ 1974: افتتاح مطار دالاس/ فورت وورث باعتباره مطارا إقليميا، به 4 محطات ركاب، 3 مدارج للطائرات و56 بوابة.



٭ 1979: الخطوط الجوية الأميركية تنقل مقر الشركة إلى فورت وورث، تكساس في موقع مجاور لمطار دالاس فورت ورث.



٭ 1983: مطار دالاس فورت ورث يفتح المدرجين الرابع والخامس.



٭ 1985: إعادة تسمية المطار بـ «مطار دالاس فورت ورث الدولي».



٭ 1986: مطار دالاس فورت ورث يفتتح المدرج السادس.



٭ 1994: مطار دالاس فورت ورث يفتتح برنامجه الشهير عالميا للتدريب على إطفاء الحرائق ومركز الأبحاث.



٭ 1996: مطار دالاس فورت ورث يفتتح المدرج السابع.



٭ 2005: افتتاح المحطة رقم د وخدمة سكايلنك للنقل، وتحقيق أعلى استثمار خلال مدة خمس سنوات بمبلغ 2 مليار دولار.



٭ 2011: مطار دالاس فورت ورث يطلق برنامج التجديد والتطوير لتجديد محطات الركاب القائمة، والمقرر الانتهاء منه في عام 2020.



٭ من 2011 وحتى الوقت الحاضر: يتمتع مطار دالاس فورت ورث بأفضل نتائج مالية وبأفضل خدمات جوية طوال تاريخه.