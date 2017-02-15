حائزة على لقب «أفضل شركة طيران في العالم» للأعوام 2011 و2012 و2015 (من مؤسسة سكاي تراكس الدولية) ديسمبر 2016

الخطوط الجوية القطرية هي الناقل الوطني لدولة قطر، وهي من الناقلات الأسرع نموا في العالم يدعمها في ذلك أسطولها الفتي وشبكة محطاتها المتنامية.

الانطلاقة: 1997

عنوان المقر الرئيسي: برج الخطوط الجوية القطرية

ص. ب.: 22550، الدوحة، قطر

هاتف: (+974) 4449 6000

فاكس: (+974) 4462 1533

الحجوزات: هاتف: (+974) 4449 6666

فاكس: (+974) 4462 2486

الموقع الإلكتروني: www.qatarairways.com

الرئيس التنفيذي: سعادة السيد/ أكبر الباكر

شبكة المحطات العالمية: أكثر من 150 محطة حول العالم

توسعات عام 2017:

أوكلاند، نيوزلاندا

سكوبي، مقدونيا

نيس، فرنسا

تشيانج ماي، تايلند

سراييفو، البوسنة

دوالا، الكاميرون

ليبرفيل، الغابون

رحلة يومية اعتبارا من 5 فبراير

3 رحلات أسبوعيا

5 رحلات أسبوعيا

3 رحلات أسبوعيا

رحلة يوميا

3 رحلات أسبوعيا

3 رحلات أسبوعيا

الأسطول الحالي ـ 192 طائرة ركاب وشحن:

طائرتا إيرباص A319 طويلة المدى

39 طائرة إيرباص A320

8 طائرات إيرباص A321-200

13 طائرة إيرباص A330-200

13 طائرة إيرباص A330-300

4 طائرات إيرباص A340-600

13 طائرات A350-900

30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر

9 طائرات بوينغ 777-200 طويلة المدى

34 طائرة بوينغ 777-300 الأبعد مدى

7 طائرات A380

8 طائرات إيرباص A330 للشحن

11 طائرات بوينغ 777 للشحن

طائرة بوينغ 747 للشحن

أسطول شركة القطرية لرجال الأعمال التابعة للناقلة ـ 11 طائرة:

3 طائرات بومبارديي تشالنجر 605

طائرة بومبارديي جلوبال إكسبريس XRS

4 طائرات بومبارديي جلوبال 5000

3 طائرات جلفستريم G650

تحت الطلب: 30 طائرة جلفستريم 500G و600G وG650ER الرائدة.

تعتبر القطرية لرجال الأعمال أكبر مشغل لطائرة G650ER في العالم.

تحت الطلب:

110 طائرات بوينغ 777X

68 طائرة إيرباص A350

30 طائرة بوينغ 787

5 طائرات بوينغ 777 طائرات شحن

77 طائرة إيرباص A320 نيو (مع حق خيار شراء بعض منها)

7 طائرات إيرباص A380-800 4 (مع حق خيار شراء 3)

8 طائرات إيرباص A330 شحن

إنجازات عام 2015:

إنجازات عام 2015:

إنجازات عام 2014:

٭ 14 وجهة جديدة

٭ 19 طائرة جديدة

٭ افتتاح مدرسة أوريكس العالمية

٭ 8 وجهات جديدة

٭ 29 طائرة جديدة

٭ تدشين الحملة الإعلانية الجديدة

٭ نيل لقب «أفضل شركة طيران في العالم» للعام 2015 من مؤسسة سكاي تراكس الدولية

٭ تدشين 12 وجهة جديدة.

٭ أول شركة طيران في العالم تتسلم طائرة إيرباص 350A

٭ تسلم 4 طائرات إيرباص A380

٭ الحصول على لقب أفضل درجة رجال أعمال للعام 2014 من قبل مؤسسة سكاي تراكس

أوروبا: لندن هيثرو، امستردام، مانشستر، ميونخ، فرانكفورت، برلين، كوبنهاغن، باريس، بيزا، ميلانو، روما، مطار أتاتورك إسطنبول، أنقرة، فيينا، زيوريخ، جنيف، موسكو، أثينا، مدريد، ستوكهولم، برشلونة، بوخارست، بودابست، بروكسل، البندقية، صوفيا، أوسلو، زغرب، بلغراد، وارسو، أدنبره، مطار إسطنبول أتاتورك، مطار إسطنبول صبيحة جوكشين، باكو، لارنكا، تبليسي وهيلسنكي.

الشرق الأوسط وأفريقيا: أبوظبي، عمان، البحرين، بيروت، القاهرة، الدمام، الدوحة، دبي، جدة، الخرطوم، الكويت، الأقصر، مسقط، الرياض، صنعاء، طهران، طرابلس، الدار البيضاء، جوهانسبيرغ، كيب تاون، دار السلام، نيروبي، لاجوس، تونس، الجزائر، مشهد، الإسكندرية، شيراز، المدينة المنورة، عنتيبي، كيغالي، أربيل، بغداد، مابوتو، القصيم، النجف، صلالة، البصرة، السليمانية، أديس أبابا، الطائف، مطار آل مكتوم الدولي في دبي، الشارقة، الهفوف، أبها، أسمرة، جيبوتي، زنجبار، دربان، كاليمنجارو، راس الخيمة وويندهوك.

شبه القارة الهندية: بنغالورو، آمرتسار، جوا، دلهي، مومباي، أحمد آباد، تشيناي، ترافاندرم، حيدر آباد، كوتشي، كوزيكود، كولومبو، كراتشي، لاهور، إسلام آباد، بيشاور، كاتماندو، دكا، كولكاتا، فيصل آباد، سيالكوت، ناجبور، مولتان.

المحيط الهندي: مالديف.

آسيا والمحيط الهادئ: ملبورن، هونغ كونغ، بكين، جوانزو، شنغهاي، أوساكا، سيئول، سنغافورة، بانكوك، كوالالمبور، جاكرتا، بالي، مدينة هو تشي منه، مانيلا، طوكيو، بوكيت، هانوي، تشونغكينغ، بيرث، بنوم بنه، تشنغدو، مطار كلارك الدولي، هانيدا، هانغتشو، يانغون، سيدني.

أميركا الشمالية: نيويورك، العاصمة واشنطن، هيوستن، مونتريال، شيكاغو، دالاس/فورت وورث، فيلادلفيا، لوس أنجيليس، ميامي.

أميركا الجنوبية: ساو باولو وبوينس آيرس.

وجهات الشحن: تسير القطرية رحلات خاصة للشحن إلى أكثر من 50 وجهة ضمن شبكة خطوطها العالمية، من بينها وجهات لا تسير الناقلة إليها رحلات منتظمة للركاب ـ ليج والمكسيك وستانستيد وباسيل ولوكسمبورغ وأكرا وزاراجوزا وهاليفاكس.

أصبحت شركة القطرية للشحن ثالث أكبر شركة شحن عالمية في العالم في أكتوبر 2015 وفقا لتقييم FTK من أياتا.

يضم أسطول طائرات الشحن 11 طائرات بوينغ 777، طائرة بوينغ 747 و8 طائرات إيرباص A330. وسيتوسع أسطول الشحن ليشمل ما مجمله 22 طائرة شحن بحلول عام 2017.

شركاء الرمز المشترك: أميركان إيرلاينز، طيران أذربيجان، بانكوك إيرويز، بريتيش إيرويز، جابان إيرلاينز، جيت بلو، آسيانا إيرلاينز، طيران غول (GOL)، الخطوط الجوية الماليزية، طيران الشرق الأوسط، الخطوط الحديدية الفرنسية (SNCF)، الخطوط الملكية المغربية، الخطوط الملكية الأردنية، طيران S7، الخطوط الجوية السريلانكية، SUN-AIR

من الدول الاسكندنافية، قمير وكاثي باسيفيك، فيولينغ، طيران بوتسوانا، الخطوط الجوية الفنلندية.

نادي الامتياز: وقع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية اتفاقيات مع الكثير من الشركات العالمية من الفنادق وشركات تأجير السيارات والبطاقات الائتمان وغيرها من الشركاء العالميين.

٭ شركات طيران oneworld ـ طيران برلين، الخطوط الجوية الأميركية والخطوط الجوية البريطانية، كاثي باسيفيك، الفنلندية، ايبيريا، الخطوط الجوية اليابانية، LATAM، الخطوط الجوية الماليزية، طيران كانتاس، الخطوط الملكية الأردنية، طيران S7، الخطوط الجوية السريلانكية و22 شركة تابعة أخرى.

٭ شركات الطيران ـ آسيانا إيرلاينز، طيران غول (GOL)، الخطوط الملكية المغربية، طيران الشرق الأوسط.

٭ الفنادق ـ فندق ألوفت وأوتوغراف كوليكشن، فنادق إيه سي من ماريوت، فنادق ومنتجعات كونراد، فندق كورتيارد من ماريوت، دبل تري من هيلتون وإديشن، فنادق أجنحة إمباسي من هيلتون، فنادق ومنتجعات فيرماونت، نزل ومنتجعات فيرفييلد من ماريوت، فور بوينتس من شيراتون، جلوبال هوتيل ألايانز، فنادق ونزل ومنتجعات جولدين توليب، فندق هامبتون من هيلتون، فنادق هيلتون، شركة عطلات هيلتون جراند، نزل هيلتون غاردن، فنادق لانغهام، لا ميريديان، شقق ماريوت إكزيكيوتف، فنادق منتجعات موفنبيك، راديسون بلو، فنادق رينيسنس ورافلز، فندق ريزيدينس من ماريوت، روتانا، فنادق ومنتجعات شنغريلا، ستاروود، الشيراتون، أجنحة سبرنغهيل من ماريوت، سينت ريجيس وسويسوتيل، فندق ومنتجعات تاج، مجموعة ذا وولدورف أستوريا، أجنحة تاون بليس من ماريوت، فوالا، فنادق دبليو، منتجعات وفنادق ويستن مجموعة فنادق ويندام وبرنامج مكافآت ويندام، وررلد هوتيلز، مجموعة فنادق ماينور (انانتارا، أفاني وبير أكوام) فنادق كمبنسكي، فنادق ومنتجعات دوسيت، كاليقو، فنادق بيننسولا، فنادق سوق واقف، أقودا، أكور، وموقع booking.com.

٭ تأجير السيارات ـ سكست، افيس، هيرتز، بدجت، يوروب كار.

٭ شركاء البنوك ـ بنك قطر الوطني، مصرف قطر الإسلامي، بنك برقان، بنك الإسكان.

٭ البنوك وبطاقات الائتمان - البنك الأهلي المتحد، اميركان اكسبريس، بنك بروة، بنك البحرين الإسلامي، سيتي بنك، البنك التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الريان، البنك الأهلي التجاري، بنك قطر الوطني برنامج مكافآت لايف، المصرف الخليجي التجاري، دايموند بنك، HSBC، بنك قطر الدولي، ماستر كارد، فيزا.

خدمات السفر- أوريدو (قطر، الكويت، عمان)، أير مايلز، برنامج مكآفات «My Rewards Points»، دوري نجوم قطر، القطرية للعطلات، جويالوكاس للمجوهرات، ترافلنق كونيكت (Travelling Connect)، كولومبوس لتأمين السفر، الجابر للساعات، شيك اوتلت للتسوق، وLanguage Direct، وفيموس أيجنتس (Famous Agents)، وريس بلاس.

عدد الموظفين:

٭ أكثر من 43 ألف موظف في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، 25 ألفا منهم يتبعون إلى شركة الطيران.

الشركات التابعة للقطرية:

٭ القطرية لخدمات التموين ومطار حمد الدولي والقطرية للعطلات والقطرية لخدمات الإعلانات الداخلية والشركة القطرية للأسواق الحرة ونادي الامتياز والشركة القطرية لخدمات الطيران والشركة القطرية للتوزيع وأوريكس جاليريا وشركة ضيافتنا للفنادق والشركة القطرية لرجال الأعمال.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ: قسم الشؤون الإعلامية

الخطوط الجوية القطرية

هاتف: (+974) 4022 2200

فاكس: (+974) 4022 5350

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني:www.qatarairways.com