الخطوط الجوية القطرية هي الناقل الوطني لدولة قطر وتعد من أنجح شركات الطيران في العالم.

تأسست القطرية عام 1994 كشركة طيران إقليمية تسير رحلاتها إلى عدد بسيط من الوجهات.

وفي العام 1997، وبناء على قرار حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تمت إعادة إطلاق الخطوط الجوية القطرية والعمل على تجسيد رؤية سموه في الارتقاء بالناقلة لتصبح شركة طيران عالمية تقدم أعلى مستوى من الخدمات والتميز.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الناقلة القطرية إحدى أسرع شركات الطيران نموا في العالم تحقق نموا غير مسبوق العام تلو الآخر.

ومنذ تسلمه مسؤولية إدارة الخطوط الجوية القطرية وتوليه منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في نوفمبر 1997، تمكن سعادة السيد أكبر الباكر من إحداث تغييرات شاملة ساهمت في تحويل الناقلة إلى أفضل شركة طيران في العالم حائزة على جوائز عدة نظير تميز خدماتها ومعاييرها عالية الجودة.

وفي أبريل 2011، حققت الخطوط الجوية القطرية إنجازا جديدا ببلوغ عدد الوجهات ضمن شبكة خطوطها العالمية إلى 100 وجهة.

وبعد ذلك بشهرين، حققت القطرية إنجازا تاريخيا آخر بعد 14 عاما فقط على إطلاقها بنيلها لقب «أفضل شركة طيران في العالم للعام 2011» خلال حفل جوائز سكاي تراكس السنوي، وذلك بناء على تصويت أكثر من 18 مليون مسافر حول العالم.

وحازت الناقلة هذا اللقب للمرة الثانية على التوالي سنة 2012.

وانضمت الخطوط الجوية القطرية في 30 أكتوبر 2013 إلى تحالف oneworld العالمي لشركات الطيران، وجاء ذلك بعد عام من الإعلان عن دعوتها للانضمام إلى التحالف في أكتوبر 2012.

وفي العام 2014 أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول مشغل لطائرة ايرباص A350 في العالم.

في يونيو 2015 حققت الخطوط الجوية القطرية إنجازا كبيرا، حيث حازت لقب «أفضل شركة طيران في العالم للعام 2015» للمرة الثالثة.

وشهد العام 2016 على عدد من الانجازات المهمة للخطوط الجوية القطرية، والتي حققت فيه الناقلة عدة جوائز منها «أفضل درجة رجال أعمال في العالم» و«أفضل صالة رجال أعمال في العالم» و«أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط»، وذلك في حفل جوائز سكاي تراكس.

وأعلنت الناقلة في العام نفسه عن اتفاقية شراء 100 بوينج في منها 10 من طراز B777 و30 طائرة من طراز 787-9 و60 طائرة 737Max بقيمة تقدر بأكثر من 90$ مليار دولار، وتعتبر الاتفاقية من أكبر طلبات شراء الطائرات في التاريخ.

ومع هذه الاتفاقية ارتفع عدد الطائرات تحت الطلب إلى أكثر من 350 طائرة.

وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية خلال معرض فانبره للطيران في يوليو عن طلب شراء 3 طائرات من طراز G650Ers لتنضم إلى أسطول القطرية لرجال الأعمال.

أصبحت الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الأولى التي تتبنى النظام العالمي للاستغاثة والسلامة الجوية GADSS من المنظمة الدولية للطيران المدني، وهو الحل التقني الذي طورته شركة Aireon المحدودة وFlightAware، وذلك بهدف القيام بالتتبع العالمي الفوري باستخدام تقنية «جلوبال بيكون».

هذا، وأعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحقيقها أرباحا تشغلية في السنة المالية 2016 بلغت 3 مليار ريال قطري، وبلغت الأرباح أكثر من ثلاثة اضعاف أرباح السنة المالية 2015، والتي بلغت 1.1 مليار ريال، والذي نتج عن هامش ربح تشغيلي بنسبة 8.6% مع تحسن بنسبة 6 درجات مئوية من العام السابق من أرباح بلغت 35.6 مليار ريال قطري.

وأعلنت الناقلة عن أرباح صافية بلغت 1.6 مليار ريال قطري بنسبة ربح بلغت 4.5%. وكانت الأرباح في 2015 تبلغ 1.1% من 374 ريالا قطريا.

وخلال هذة السنة عززت الخطوط الجوية القرية علاقتها مع المجموعة الدولية لشركات الطيران (IAG).

وفي يوليو 2016، زادت الخطوط الجوية القطرية حصتها في IAG إلى 20%، كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط البريطانية عن اتفاق تجاري مشترك فعال من 30 أكتوبر 2016.

كما افتتحت الخطوط الجوية القطرية صالة الصفوة للدرجة الأولى في مطار حمد الدولي في 2015، وافتتحت صالة البريميوم في مطار دبي الدولي في 2016.

شبكة عالمية آخذة بالنمو

تتمتع الخطوط الجوية القطرية بشبكة وجهات عالمية تضم أكثر من 150 وجهة تغطي كلا من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية والجنوبية.

وتسير الناقلة القطرية حاليا أسطولا حديثا يضم أكثر من 192 طائرة ركاب وشحن.

وقد دشنت القطرية 10 وجهات خلال العام 2010، هي: بنغالورو وطوكيو وأنقرة وكوبنهاغن وبرشلونة وساو باولو وبوينس آيرس وبوكيت وهانوي ونيس.

وفي العام 2011، قامت الناقلة بإطلاق 15 وجهة جديدة، هي: بوخارست وبودابست وبروكسل وشتوتغارت والبندقية وأوسلو وصوفيا في أوروبا إضافة إلى شيراز (إيران) والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) وكولكاتا (الهند) وانتيبي (أوغندا) وتشونتشينغ (الصين) ودخولها إلى كندا مع ثلاث رحلات أسبوعيا إلى مونتريال.

وفي العام 2012، دشنت الناقلة 12 وجهة جديدة، هي: باكو (أذربيجان)، وتبليسي (جورجيا)، وزغرب (كرواتيا)، وبيرث (أستراليا)، وكيغالي (رواندا)، وكليمنجارو (تنزانيا)، ويانغون (ميانمار)، وبغداد (العراق)، وأربيل (العراق)، ومابوتو (موزامبيق)، وبلغراد (صربيا) ووارسو (پولندا).

وخلال العام 2013، افتتحت القطرية مجموعة من الوجهات هي: القصيم (المملكة العربية السعودية) والنجف (العراق) وبنوم بنه (كمبوديا) وشيكاغو (الولايات المتحدة) وصلالة (سلطنة عمان) والبصرة (العراق) والسليمانية (العراق) وتشنغدو (الصين) وأديس أبابا (إثيوبيا) والطائف (المملكة العربية السعودية) ومطار كلارك الدولي (الفلبين) وهانغتشو (الصين).

وفي العام 2014، دشنت القطرية رحلاتها إلى كل من الشارقة ومطار آل مكتوم الدولي (الإمارات العربية المتحدة) وأدنبره (اسكتلندا) ومطار إسطنبول صبيحة جوكشين (تركيا) ولارنكا (قبرص) والهفوف (المملكة العربية السعودية) وكل من ميامي ودالاس/فورت وورث (الولايات المتحدة)، جيبوتي (جيبوتي) وأسمرة (إيريتريا) في افريقيا.

وخلال العام 2015، زادت الخطوط الجوية القطرية عدد وجهاتها إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم برحلات إلى أمستردام (هولندا) وزنجبار(تنزانيا) ونيجابور (الهند) ودربان (جنوب أفريقيا).

وخلال العام 2016، دشنت الخطوط الجوية القطرية مجموعة من الوجهات الجديدة هي: لوس انجيليس (الولايات المتحدة الأميركية) ورأس الخيمة (الأمارات العربية المتحدة) وسيدني (أستراليا) وبوسطن (الولايات المتحدة الأميركية) وبيرمنغهام (المملكة المتحدة) وأدلايد (استراليا) ويريفان (أرمينيا) وأتلانتا (الولايات المتحدة الأميركية) ومراكش (المغرب) وبيزا (إيطاليا) وويندهوك (نامبيا) وهيلسنكي (فنلندا) وكرابي (تايلند) وسيشل.

و بدأت الخطوط الجوية القطرية بتشغيل رحلاتها التجارية على طائرة A380 إلى مدينة سيدني في 12 سبتمبر 2016، بعد ستة أشهر من بداية افتتاح خطها للمدينة الأسترالية، وللمرة الأولى أصبح من السهل للمسافرين السفر على الدرجة الأولى من وإلى هذه المدينة المشهورة.

الحملة الإعلانية العالمية الجديدة

أطلقت الخطوط الجوية القطرية حملتها الإعلانية الجديدة في نيويورك والتي تحمل عنوان – معا إلى كل مكان.

ويكمن جوهر الحملة الإعلانية الجديدة في تواصل الناس ببعضهم بعضا والروابط التي تخلق بين الأشخاص والأماكن التي تصلها الخطوط الجوية القطرية.

أسطول حديث

تضاعف حجم أسطول طائرات القطرية من أربع طائرات في العام 1997 إلى 28 طائرة نهاية العام 2003 وإلى 50 طائرة في أكتوبر 2006.

أما اليوم، فيبلغ حجم الأسطول 192 طائرة مسيرة إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.

وتمتلك القطرية أحد أحدث أساطيل الطائرات في صناعة الطيران، حيث يبلغ متوسط عمر طائراته أقل من خمسة أعوام.

ويشمل أسطول الناقلة طرازات مختلفة من طائرات الإيرباص والبوينغ – طائرة الركاب والشحن من طراز بوينغ 777 طويلة المدى، وطائرات من طراز بوينغ 787 وF747 وايرباص A340 وA330 وA350 و30A3 للشحن وA321 وA320 وA319. ويوجد من الأخيرة نسخة خاصة لرجال أعمال.

ومع تسلم طائرة إيرباص 350 ذات الهيكل العريض في ديسمبر 2014، أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول مشغل لجميع عائلة طائرات إيرباص.

وفي يناير 2015، سيرت الناقلة أولى رحلاتها التجارية إلى فرانكفورت، وفي 2016 أصبحت الناقلة أول شركة طيران تسير رحلات تجارية إلى ثلاث قارات.

وتعد القطرية كذلك من أوائل عملاء طائرات الإيرباص A380-800 العملاقة المؤلفة من طابقين والتي تعد أضخم طائرة ركاب في العالم حيث بإمكانها نقل 517 مسافرا على متنها.

وتقدمت القطرية بطلب شراء 13 طائرة من هذا النوع وقد تسلمت أول طائرة من هذا النموذج في عام 2014، وهي الآن تشغل 6 طائرات من هذا النوع.

تعد شركة الطيران أول مشغل لطائرة بوينغ 787 دريملاينر في الشرق الأوسط.

كما تسير الناقلة طائرات خاصة لرجال الأعمال من طراز بومبارديير تشالينجر 605 وبومبارديي جلوبال 5000 إضافة إلى جلوبال إكسبريس XRS، جميعها تابعة إلى الشركة الفرعية - «القطرية لرجال الأعمال» - التي دشنتها القطرية عام 2009.

في مايو 2015 قامت القطرية لرجال الأعمال بتوسيع عملياتها، حيث قدمت بطلب شراء 30 طائرة من شركة «جلف ستريم» في جنيف مع خيارات شراء أخرى تشمل طرازات G500 وG600 الجديدة تماما وطائرة G650ER التي تعد من أهم طائرات جلف ستريم.

ولدى القطرية اليوم طلبات شراء لأكثر من 350 طائرة جديدة سيتم تسلمها خلال السنوات القليلة القادمة يفوق مجمل قيمتها 90 مليار دولار أميركي.

وتشمل الطلبات الجيل الجديد من طائرات الإيرباص A350، وإيرباص A320 نيو وA380 و A330 للشحن وبوينغ 9-787 و777و777X، كما وقعت طلب بنية شراء 60 طائرة بوينغ 737 MAX.

إنجازات عالمية

تفخر الخطوط الجوية القطرية بنيلها لقب «أفضل شركة طيران في العالم» للمرة الثالثة في عام 2015 في حفل مؤسسة سكاي تراكس العالمية السنوي كما حصلت عليها ايضا في عام 2011 و2012.

وحازت الناقلة اللقب بناء على تصويت أكثر من 18 مليون مسافر حول العالم في استطلاع الرأي السنوي الذي أجرته مؤسسة سكاي تراكس المختصة بمراقبة جودة الخدمات في صناعة الطيران.

ويأتي ارتقاء القطرية إلى المرتبة الثالثة عالميا خلال عام 2010.

وفي عام 2011 تم إعلان الخطوط الجوية القطرية كأفضل طيران للعام تكريما لجهود موظفيها المبذولة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات تحت قيادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ويعد احتفاظها باللقب لعامين على التوالي إنجازا كبيرا.

كما نالت الناقلة الجائزة على تصنيف الخمس نجوم من قبل مؤسسة سكاي تراكس، كما نالت الخطوط الجوية القطرية على جائزة «أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط» للعام الثامن على التوالي في عام 2015، وكما حصلت على جائزة «أفضل مقعد درجة رجال الأعمال».

في عام 2014 نالت القطرية جائزة «أفضل درجة رجال أعمال للعام» للسنة الثانية على التوالي، وجائزة أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال للمرة الثانية.

في 2016، تم إدراج الخطوط الجوية القطرية في القائمة السنوية لأفضل 500 علامة تجارية في العالم، حيث كانت الناقلة في المرتبة الـ451.

الأولى في معايير السلامة

يظل توفير الأمن والسلامة للمسافرين من أولى اهتمامات الخطوط الجوية القطرية التي حققت سجلا غير مسبوق في مجال السلامة الجوية.

ففي يونيو 2015 حققت القطرية نجاحا تاريخيا في هذا المجال عندما أصبحت أول شركة طيران عالمية تجتاز بجدارة اختبار معايير السلامة التشغيلية التي وضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وكان الالتزام بتلك المعايير بنسبة 100%. واجتازت القطرية اختبارات معايير السلامة التشغيلية في العام 2005 و2007 و2009 و2011 و2013 ومرة أخرى في يونيو2015.

وأجري هذا الاختبار بهدف توحيد ورفع مستوى عدد من إجراءات الأمن والسلامة التي تجريها كل شركة طيران لتأهيلها للدخول في اتفاقيات الرمز المشترك مع شركات الطيران الأخرى.

وقد تم في هذا الاختبار تقييم العمليات الجوية والأرضية للقطرية إضافة إلى الصيانة الهندسية لطائراتها والإجراءات الأمنية وسير العمليات على متنها وأنظمة الإدارة.

مطار حمد الدولي

بدأ مطار حمد الدولي عملياته التشغيلية في أبريل من عام 2014 وبتكلفة قدرها 15.5 مليار دولار أميركي وبطاقة استيعابية مبدئية تبلغ 30 مليون مسافر سنويا. وسيرتفع هذا العدد إلى 50 مليون مسافر سنويا بعد اكتمال أعمال البناء.

ومن أبرز ما يميز مطار حمد الدولي أن 60% من أعمال البناء قد تمت على أراض تردم داخل مياه الخليج العربي.

وتدير الخطوط الجوية القطرية المطار الجديد الذي من شأنه أن يساهم في جعل الدوحة مركزا رئيسيا إقليميا وعالميا لعمليات الطيران.

وفي عام 2016، حصل مطار حمد الدولي على جائزة «أفضل مطار في الشرق الأوسط» في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات.

نمو في عدد الركاب

حملت الخطوط الجوية القطرية على متنها 3.3 ملايين مسافر خلال السنة المالية 2003/2004، ما يمثل زيادة بنسبة 35% عن السنة التي سبقتها.

وخلال السنة المالية 2004/2005 ارتفع هذا العدد بشكل ملحوظ إلى 4.6 ملايين مسافر واستمر هذا العدد في النمو ليصل إلى 6 ملايين مسافر خلال السنة المالية 2005/2006.

أما في السنة المالية 2006/2007، فقد سافر على متن القطرية أكثر من 8 ملايين مسافر.

ووصل هذا العدد مع نهاية السنة المالية 2007/2008 إلى نحو 10 ملايين مسافر وإلى أكثر من 12 مليونا في نهاية السنة المالية 2008/2009. في نهاية السنة المالية 2009/2010، تخطى عدد المسافرين على متن القطرية 14 مليونا.

وبلغ عدد المسافرين خلال السنة المالية 2010/2011 أكثر من 16 مليون مسافر، وأكثر من 17 مليون مسافر في السنة المالية 2011/2012 وأكثر من 18 مليون مسافر للسنة المالية 2012/2013 وتجاوز أكثر من 26 مليون مسافر في 2014/2015، ووصل عدد المسافرين إلى أكثر من 30 مليون مسافر في 2014/2015.

مسؤولية الشركة تجاه المجتمع

تسعى الخطوط الجوية القطرية كونها إحدى شركات الطيران الرائدة في العالم، مع جميع الشركات التابعة لها لتكون في الطليعة في مجال الاستدامة البيئية وترسيخ مسؤولية الشركات تجاه المجتمع.

وتعد القطرية من بين الشركات الرائدة في مجال الأبحاث المتعلقة بإيجاد جيل جديد من وقود الطائرات.

كما تسعى القطرية للتفوق على أفضل الممارسات المتبعة حاليا في مجال إدارة الوقود والبيئة وهي تعمل حاليا على إيجاد الطرق المناسبة لضمان مستقبل مستدام لشركات الطيران وموظفيها ومجتمعاتها.

في عام 2012، قامت الخطوط الجوية القطرية بالشراكة مع برنامج «علم طفلا»، البرنامج التعليمي العالمي الذي أطلقته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر.

«علم طفلا» والذي يهدف إلى الحد بشكل كبير من عدد الأطفال المحرومين (61 مليون طفل) من حقهم الأساسي في التعليم في جميع أنحاء العالم.