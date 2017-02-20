«فن ووركس» أول مركز ترفيهي عائلي من نوعه في الشرق الأوسط بمساحة تفوق 60 ألف متر مربع

83 متجراً عالمياً داخل مول ياس الذي يرتبط بشبكة طرق ووسائل تنقل كبيرة

حلبة مرسى ياس جُهزت بأحدث التقنيات العالمية وتضم السباقات العالمية

«فايسروي» هو الفندق المعجزة.. نصفه فوق الماء والنصف الآخر فوق الجزيرة

يمكنك أن تعيش بحاراً أو غواصاً في «ياس ووتر ورلد» بامتلاكها زلاقة مائية بطول 238 متراً

أبوظبي: جاسم التنيب

يبحث أي سائح أو زائر للمكان الذي يذهب إليه عما يمنحه الراحة والاستمتاع بالطبيعة وتبهره الأنشطة الجديدة المتطورة والحديثة في اي مكان في العالم، وجزيرة ياس الواقعة على شواطئ ابوظبي عاصمة الإمارات يتوافر فيها كل ما تريده بل ويزيد، فهي جزيرة تعتبر من اكثر الاماكن الترفيهية زيارة ووجهة.

ومؤخرا حسب دراسات «سي إن إن» ومقياس «فورتشن» فإن الجزيرة والعاصمة الإماراتية ابوظبي يسكنهما اكثر من 75 ألفا.

جزيرة ياس لم تبح بأسرارها الجمالية الرائعة كلها إلا لمن زارها وشاهدها وتصدر منصات الروعة والترفيه في أكنافها.

حلبة ياس

تقع حلبة ياس للفورميلا بجزيرة ياس على بعد دقائق من وسط مدينة ابوظبي، فالجزيرة بها أهم المعالم الترفيهية في أبوظبي والإمارات قاطبة، وربما العالم، والتي منها أفضل ثاني حلبة سباق في العالم وهي حلبة مَرسى ياس، التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية، حيث يعقد فيها سباق جائزة طيران الاتحاد للفورمولا 1 سنويا، وتتضمن هذه الحلبة عدة عروض يمكن للسائح التمتع بتجربتها عند زيارتها كتجربة القيادة الاحترافية، كما يميز الفندق المائي هذه الحلبة وهو فندق ياس فايسروي ابوظبي ويطلق عليه الفندق المعجزة، وسبب ذلك تصميمه الغريب لأن نصفه فوق الماء ونصفه الآخر فوق الجزيرة، وهو الفندق الوحيد في العالم المقام فوق حلبة سباقات الفورمولا1.

مرسى اليخوت الفاخرة

ينافس مرسى ياس أفضل المراسي العالمية في البحر المتوسط والكاريبي ويجذب هذا المرسى أفخم اليخوت القادمة من أبعد القارات من اجل خوض أقوى المنافسات في سباق جائزة طيران الاتحاد.

عالم فيراري أبوظبي

هي أضخم مدينة ترفيهية بتصميم سيارة فيراري في العالم ذات اللون تضم 45 نوعا من الألعاب المثيرة والاسواق والمطاعم التي تتيح للزوار تجربة خيالية من التذوق في بحار أطباق العالم.

هل جربت ان تعيش بحارا في مدينة ياس ووتر وورلد أو غواصا في مياه المدينة المائية باحثا عن اللؤلؤة الضائعة إنها مدينة ياس ووتر وورلد التي تملك اكبر ماسحة (زلاقة) مائية إعصارية في العالم ويبلغ طولها 238م وتعمل على الطاقة الهيدرومغناطيسية، كما يتم إحداث موجات مائية بارتفاع 3 أمتار وموجات هي الأكبر في العالم في ألعاب التزلج على الألواح المائية وأيضا اكبر أفعوانية مائية في العالم طولها 550م والقنابل المائية المثيرة والمضحكة.

ياس لينكس أبوظبي للغولف

دشنه المصمم العالمي كايل فيليبس وهو أحد أهم المصممين المعماريين الذين قاموا بتصميم العديد من ملاعب الغولف العالمية، ويعد «ياس لينكس» من افضل 10 مضامير عالمية للغولف حسبما ورد في مجلة «غولف مجازين» المتخصصة، ويصل طول هذا المضمار الى 7450 ياردة، ويجذب ما يزيد على 2000 لاعب محلي وعالمي سنويا.

ويعد شاطئ ياس الذهبي ابرز شواطئ ابوظبي على السواحل الجنوبية الهادئة للجزيرة وهو من افضل الشواطئ التي يمكن الذهاب اليها للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس والبحر والرمال والمأكولات والمشروبات.

«ياس مول»

يضم «ياس مول» 83 متجرا عالميا بكل المواصفات العالمية، ويعتبر وجهة تسوق للسياح لقربه من مركز المدينة في ابوظبي ومطارها.

وتم ربط المركز التجاري بشبكة الطرق، حيث يمكن الوصول اليه والتنقل بكل يسر وسهولة بحكم اتصاله المباشر بـ «عالم فيراري ابوظبي» الذي يضيف للمكان بُعدا سياحيا وترفيهيا للمتسوقين، خاصة أنه قريب للغاية من حلبة مرسى ياس وملعب ياس لينكس للغولف وحديقة ياس ووتروورلد المائية.

ويعبر التصميم الهندسي الحديث الذي صمم للمركز التجاري الجديد في «ياس» عن مزيج من التراث والطبيعة بما يحتويه من منحوتات فنية وواجهات زجاجية تسمح بإنارة المول بشكل طبيعي.

ويوفر المول مجموعة متنوعة من المساحات العمرانية والحضرية وتشمل الشوارع والجادات والطرقات والساحات الداخلية وتقدم «فوكس سينما» في «ياس مول» تجربة ترفيهية جديدة لعشاق السينما من خلال 20 شاشة عرض مجهزة بأحدث التقنيات إضافة الى مساحة خاصة للترفيه العائلي بإدارة «فن ووركس» اول مركز ترفيهي عائلي من نوعه في الشرق الأوسط بمساحة تفوق 60 ألف متر مربع.

روتانا ونيرفانا شراكة إستراتيجية

أعلنت شركة نيرفانا كبرى شركات السياحة والسفر شراكتها التسويقية مع فندق روتانا ياس عن تفاصيل الحملات التسويقية التي تبدأ في أبريل من العام الحالي وستوفر هذه الشراكة العديد من الاختيارات للسائح وخاصة العربي والخليجي عند زيارته لجزيرة ياس.

وتضمنت الاتفاقية تعاون شركة نيرفانا مع فنادق روتانا وميرال (الهيئة المشغلة لجزيرة ياس)، كما يتضمن هذا الاتفاق عددا من الأنشطة الترويجية المشتركة بما في ذلك باقة مميزة من الخصومات والامتيازات ذات قيمة لا تضاهى لضيوف فنادق روتانا ورواد الوجهتين الترفيهيتين على حد سواء.

وعلى الجانب الآخر فإن نيرفانا ستوفر عروضا خاصة على تذاكر الدخول لكل الأنشطة الترفيهية وسيحصل الزائر على كل ما يتيح له قدرا أكبر من التجارب الممتعة في ياس ووتروورلد وعالم فيراري.

وقد حصلت شركة نيرفانا للسياحة على جائزة افضل شركة سياحة في الشرق الأوسط لعام 2016 وفق منظمة جوائز السفر العالمية فهي الأكبر على مستوى ابوظبي رغم مرور 10 سنوات فقط على إنشائها وتعد الشركة الوكيل الحصري لأكبر الهيئات السياحية العالمية مثل «عالم فيراري» ومدينة الملاهي الشهيرة في إسبانيا «بورت أفينتورا»، بالإضافة الى ذلك ترعى العديد من المؤسسات الاجتماعية والفعاليات الوطنية بدولة الإمارات.

كويتي يحتفل بداره.. أبوظبي

يقيم ياس مول احتفالا باليوم الوطني الكويتي بحضور الشيخ فهد اليوسف السعود الصباح يوم الجمعة المقبل بتاريخ 24 الجاري الساعة السادسة والنصف مساء بساحة تاون سكوير داخل المجمع.

وتشمل الاحتفالات هذا العام مجموعة من العروض والانشطة والفعاليات التقليدية لتسليط الضوء على التراث الكويتي الغني.

وسيتم توزيع 500 شتلة من الزهرة الوطنية لدولة الكويت «العرفج» على الحضور.

وهناك فقرات عديدة ينطلق منها المهرجان في حب الكويت.