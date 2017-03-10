الراشد: ضرورة اختيار طائرات حديثة لوجهة الكويت وإيجاد ملحق سياحي بالسفارة التركية

العدواني: 300 ألف كويتي زاروا تركيا خلال 20 شهراً





محمد راتب - عبدالرحمن خالد

أقام اتحاد وكالات السياحة والسفر في الشرق الأوسط (otsad)، ورشة عمل عن تنشيط السياحة البينية في تركيا بأسلوب جديد مساء أول من امس في فندق الريجنسي.

وأعلن الاتحاد عن انضمام الكويت، ممثلة بشركة «اس تي ام ام» للاتحاد، بحضور أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية، ونائب رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الزميل عدنان الراشد، وعدد من الشركات والفنادق التركية، بالإضافة الى الخطوط الجوية التركية.

وفي هذا الإطار، قال الراشد ان تلك الورشة تعتبر حلقة من حلقات التواصل والترابط والتعاون فيما بين الكويت وتركيا، مشيرا الى أن هذا التعاون قائم في الاقتصاد ويندرج تحته السياحة والسفر.

وأضاف الراشد ان سياحة الكويتيين الى تركيا قديمة وقد نمت وتطورت في آخر 20 عاما، لافتا الى انه ما بين كل فترة وأخرى يجب ان تكون هناك مراجعة لها لمعالجة النواحي السلبية. وبين أن تركيا تعتبر من البلاد الجميلة وتمتلك جميع المقومات السياحية فهي وجهة للسائحين سواء العرب أو غيرهم.

ولفت الى ان السائحين الخليجيين اتجهوا الى تركيا بعدما لاحظوا اتجاه الكويتيين الى هناك، موضحا ان الكويتيين دائما رواد في عالم السياحة.

وأعرب الراشد عن أمله بأن تعطي الخطوط الجوية التركية اهتماما ورعاية بشكل متزايد للسائح الكويتي والخليجي، مشددا على ضرورة اختيار طائرات حديثة ومتطورة للوجهة التي تسافر من الكويت الى اسطنبول، مشيرا إلى ضرورة وجود ملحق سياحي داخل السفارة التركية في الكويت لتقديم الارشادات والمساعدة للراغبين بزيارة تركيا.

وأثنى الراشد على الكتيب الذي أصدره الاتحاد في توجيه السائحين الى الأماكن الصحيحة لما به من معلومات مفيدة للسائح كي يتجنب السلبيات، لافتا الى أن الاتحاد يقوم بدور مهم يعتبر من أدوار هيئة السياحة في تركيا. وذكر انه على الرغم من الظروف الأمنية التي تمر بها تركيا، إلا أنها تشهد نموا واستقرارا وتقدما وتطورا، مبينا ان البلد يعمل في ظل حماية أمنية غير عادية ما يطمئن السائح وحتى المستثمر.

من جانبه، رحب رئيس الاتحاد حسين كرك بالحضور، واثنى على دور الكويت الكبير في تنشيط السياحة والاستثمارات التركية.

وأعرب كرك عن أمله في أن يكون هناك مزيد من التعاون في المستقبل، مشيرا الى أن الشعب التركي يحب العرب ويعتبر بلادهم منزله الثاني.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «اس تي ام ام» سعد العدواني الدور الفعال الذي سيقدمه الاتحاد في المستقبل في تنشيط السياحة واختصار كل الجوانب الإدارية المعقدة، خاصة بعد انضمام «اس تي ام ام» الى الاتحاد.

وقال: «ستنشط (اس تي ام ام) التسويق والسياحة والاعلام في هذا الجانب لاختيار أسلوب جديد في التعامل بالسياحة البينية».

وأضاف العدواني: «هناك مميزات جديدة كتغيير توقيت السفر لتناسب السائح الكويتي، بالاضافة الى رحلة مباشرة من مطار أتاتورك الى الكويت، ومعاملة خاصة للكويتيين في السياحة العلاجية، ناهيك عن توافر ترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية أيضا».

وقال ان وزارة السياحة التركية أصدرت بيانات ذكرت بها انه خلال الـ 20 شهرا السابقة وصل عدد السياح العرب الى 1.5 مليون سائح، منهم 850 ألف سائح من الخليج ومن ضمن السياح الخليجيين 300 ألف سائح كويتي. وأشار الى انه من ضمن تلك الاحصائيات ثبت أن الكويت الاولى في الوطن العربي في شراء العقارات، مبينا ان تركيا ألغت جميع تأشيرات الكويتيين الزائرين اليها وذلك عبر دعم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للسائحين الكويتيين.

وأضاف: «لا يخفى على احد ان صناعة السياحة قادمة وبقوة، والتي تعد احد روافد الاقتصاد الوطني».