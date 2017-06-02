الفندق يحتل موقعاً متميزاً على قاعدة جذع نخلة جميرا الشهيرة

الفندق تحفة معمارية وعنوان للرفاهية في مدينة أصبحت مرادفة للريادة في التصميم

خصم 15% للغرف و20% للمطاعم و50% لـ«السبا»

مطاعم متنوعة من جميع مطابخ العالم ترضي كل الأذواق

477 غرفة وجناحا مطلة على البحر بديكورات عصرية ومساحة كبيرة دبي ـ موسى أبو طفرة

لا تزال مدينة دبي في دولة الإمارات تشع بكل ما هو جديد من حيث التنوع في استقطاب السياح حيث شهدت الفترة الماضية افتتاح فندق فايسروي نخلة جميرا دبي والذي يعد عنوانا للفخامة ومحطة للاسترخاء ومقصدا مهما لكل المتطلعين الباحثين عن فترة لا تنسى وإجازة لا مثيل لها لكون الفندق يقدم تصميما عصريا وجديدا في البناء ويقف شامخا أمام بحر الخليج العربي ويحتضن رماله ويطل على مارينا دبي حيث يحتل فندق فايسروي نخلة جميرا دبي موقعا متميزا على قاعدة جذع نخلة جميرا الشهيرة، في قلب إحدى المدن العالمية التي تأوي أكبر عدد من الجنسيات وباتت هذه الجزيرة الاصطناعية التي تتخذ شكل نخلة مترادفة مع اسم مدينة دبي، وتشكل وجهة يقصدها الذواقة من حول العالم.

يجثم فندق فايسروي نخلة جميرا دبي على مدخل الجزيرة، حيث يتيح الدخول إليها والخروج منها بسرعة.

وتفصله 30 دقيقة فقط بالسيارة عن مطارين دوليين ويقع على مقربة من أشهر المطاعم ومراكز التسوق ومرافق الترفيه في دبي، ليرضي بذلك المسافرين في رحلات عمل كما أولئك الذين ينشدون الترفيه والتسلية.

يقع فندق فايسروي نخلة جميرا دبي فوق مياه الخليج العربي الزرقاء، فهو معلم معماري شاهق يتمتع بإطلالات لا تحجب على مد العين والنظر، يطل على مدينة دبي ومحيطها من كل الاتجاهات بدءا من دبي مارينا وصولا الى برج خليفة وصمم هذا الفندق شركتا يابو بوشلبرغ وناو تانياما وشركاه، وهو تحفة فنية مهيبة تشكل عنوانا للرفاهية، وانجازا معماريا اصيلا في مدينة اصبحت مرادفا للريادة في التصميم، واستوحى المبنى الرئيسي المكسو بالزجاج من المدرجات القديمة وهو متربع بين جناحين بنيا بشكل متدرج للاستفادة الى اقصى حد من المناظر الساحرة التي يطل عليها المبنى، ويربط بين الجناحين جسر زجاجي يبدو معلقا بلا عناء في الطابق 13، بحيث يمنح الواقف عليه اطلالات منقطعة النظير على الخليج العربي ونخلة جميرا، كما يعتبر هذا الفندق الذي يضم قاعة فيستا للحفلات احد اهم صروح تنظيم الفعاليات في دبي.

ويمنح شكل البناء المبتكر والشبيه بالمسرح، شعورا بالحميمية وهو يضم سلسلة من المساحات ذات المزايا المرحة، ويتوسطه مكعب زجاجي قائم بذاته يبلغ ارتفاعه 15 مترا ويعد انجازا هندسيا بحد ذاته فهو الاكبر من نوعه، يخلو هذا الكعب الشفاف من الفولاذ تماما فيبدو وكأنه يطفو امام الفندق وبالتالي يسمح بأن يغمره الضوء، كما انه لا يحجب رؤية بركة السباحة والبحر والأفق وبالتالي فهو يمنح شعورا بالترقب، اما في الداخل فتتعانق اعمدة خشبية ملتوية مدعمة بالفولاذ لدعم الزجاج، تمثل الأعمدة المتشابكة التي تشبه اللولب المزدوج جوهر الفندق وقلبه النابض.

يخترق وسط الفندق باتجاه البحر بركة سباحة لافتة يبلغ طولها 60 مترا وتحيط بها اشجار النخيل، وهي تمنح الضيوف جوا ساحرا ومميزا من وحي هوليوود، اشادة بفندق فايسروي الاول في لوس انجيليس، ينبض جو الفنادق المنقطع النظير بالحياة اذ تحيط بالبركة أرائك فاخرة واستراحة منعشة تمد الضيوف بالتشويق طوال اليوم حتى وقت متأخر ليلا، كما تقودك مطاعم الفندق بعيدا عن صخب وسطه، ويتميز كل منها بتصميمه الفريد بدءا من البلاط الجميل المزخرف باليد في مطعم ذا ديليسري، والاقواس المنحنية نوعا ما وحميمية مطعم كواترو باسي، وصولا الى ديكور مطعم بولفارد اون ون الداخلي الدافئ والبسيط المطعم بالخشب واخيرا ديكور مطعم مايدن شنغهاي المذهل المستوحى من اسلوب الآرت ديكو الساحر في حقبة العشرينيات.

ويحاذي بركة السباحة منتجع صحي يمتد على مساحة 1675 مترا مربعا ليجسد أسلوب الحياة ما بين الداخل والهواء الطلق خير تجسيد يتميز المدخل المهيب بسلسلة من الاقواس الى جانب الجدران المزينة بلوحات واعمال فنية يدوية الصنع ومبتكرة حصريا للفندق، كما ان حضور الرخام الايطالي يفرض نفسه، بدءا من الارضية وصولا الى السقف المزدوجة الارتفاع في الحمام التركي، اما في الخارج فثمة 14 غرفة علاج مستقلة على شكل مكعب وموزعة بين أشجار النخيل، ويتسم كل منها بطابع فريد من نوعه، هذا وتسمح المثلثات المخرمة بدخول اشعة الشمس والهواء النقي ليشعر الضيف برابط سلس وانسيابي مع العوامل الطبيعية والبيئية المحيطة به.

ويتميز ديكورها الداخلي بخطوط واضحة المعالم واستعمال المواد الطبيعية الى جانب اعتماد تصميم بسيط منقطع النظير تماشيا مع طبيعة الجزيرة، اختيرت كل قطعة اثاث وانارة في كل غرفة وكذلك المعدات والخدمات، بحيث تعبر عن الاناقة والترف، وقد اعتمد في الديكور الداخلي الكلاسيكي لوحة مريحة للاعصاب من الألوان المحايدة الى جانب اللون الأخضر المزرق الذي يمثل علامة فايسروي ولمسات من النحاس المصقول الذي يضفي بريقا دافئا، يضاف الى ذلك تباين مميز بين الخشب الفاتح والغامق مع طبقات من الرخام لتوفير حس بالتوازن والرقي، في حين ينتشر نمط قرص العسل السداسي في كل الحنايا، كما تتجانس مجموعة مختارة بعناية من المفروشات المعاصرة والاقمشة الراقية، مع الحمامات المزينة ببلاط يوناني وايطالي مزخرف يدويا بالفسيفساء واحواض استحمام نحاسية منحوتة وقائمة بذاتها.

خصومات

وحرصا من ادارة الفندق على السائح الكويتي قدمت مجموعة من الخصومات الخاصة خلال اجازة الصيف الحالي تشتمل على خصم 15% عند تسجيل المغادرة المتأخرة وخصم 15% على سعر الغرف وخصم 20% عند تناول الطعام في مطعم بوليفارد أون وان وخصم 50% على اول جلسة علاج في السباب، بالاضافة الى خصم 25% على أي علاج إضافي ويقدم الفندق كذلك ميزة تسجيل المغادرة المتأخرة حتى الساعة 3 مساء وكذلك امكانية ترقية مجانية للغرف.

غرف سوبيرويور وبريميير ولوكس بيتش

تتميز غرف سوبيريور التي تحتل الطوابق الاربعة الأولى، وغرف بريميير، الموزعة على الطابق الخامس وما فوق، بأناقة هادئة ومشرقة، فيما تطل غرف لوكس بيتش على مناظر خلابة للخليج العربي ودبي مارينا.

تدخل نفحات من الألوان الترابية واللون البرونزي الناعم على لوحة الألوان الفاتحة في ديكور بسيط بعيد عن التكلف، مع لمسات ناعمة تستحضر فخامة حقبة الآرت ديكو الفنية. ت

شمل كل الغرف شرفة وحمامات فسيحة مصممة من الرخام اليوناني والإيطالي مع ادشاش غزيرة المياه.

جناح جونيور وجناح جونيور المطل على الشاطئ

تتسم اجنحة جونيور بمساحات فسيحة ومشرقة، مزينة بديكور عصري تتخلله اللمسات الراقية وأجود المواد الطبيعية، بحيث يبعث حسا من البساطة المترفة، مع قاعات جلوس وخزانات ملابس، تشمل كل الأجنحة شرفة وحمامات فسيحة مصممة من الرخام اليوناني والإيطالي مع تفاصيل من البرونز المصقول وأدشاش غزيرة المياه، وتتضمن الإضافات المميزة فطورا مجانيا مع مشروبات فوارة في مطعم كواترو باسي.

أجنحة فايسروي المؤلفة من غرفة نوم واحدة او اثنتين

تتباهى الاجنحة الفسيحة والأنيقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة او اثنتين بقاعات جلوس رحبة ومفروشات مصممة خصيصا للفندق، بحيث تنساب المساحات لتشرح الصدر فيما تكشف النوافذ الكبيرة عن مناظر تأسر الألباب.

يلقى الضيوف مزايا اضافية كريمة، تشمل الفطور المجاني والمشروبات الفوارة في مطعم كواترو باسي الى جانب هدية ترحيبية خاصة، تشمل كل الغرف شرفة وحمامات فسيحة مصممة من الرخام اليوناني والإيطالي مع تفاصيل من البرونز المصقول وأدشاش غزيرة المياه وأحواض استحمام بيضاوية الشكل، فيما الأجنحة المؤلفة من غرفتي نوم مزودة بمطبخ مجهز بالكامل.

أجنحة فايسروي المؤلفة من أربع غرف نوم

تفترش الأجنحة المبهرة المؤلفة من اربع غرف نوم مساحة 250 مترا مربعا، فتشكل الخيار المثالي للعائلات او المجموعات، توفق هذه الأجنحة الرائعة بين الفخامة والبساطة، فكل التفاصيل من اكبرها لأصغرها تنم عن فخامة مدروسة، وتشمل مساحات المعيشة المفتوحة والمطابخ المجهزة بالكامل.

كما انها متصلة بحدائق غناء تضم اسرة للتشمس، وبرك سباحة خاصة، وأحواض جاكوزي، وأدشاشا غزيرة المياه في الهواء الطلق، ويلقى الضيوف مزايا اضافية كريمة، تشمل الفطور المجاني والمشروبات الفوارة في مطعم كواترو باسي الى جانب هدية ترحيبية خاصة.

السبا والعافية

يمنح السبا في فندق فايسروي نخلة جميرا دبي معنى جديدا لتجربة السبا العصرية، فيجد الذواقة ملاذا لهم فيه.

يجمع السبا بين احدث الصيحات من شواطئ لوس انجيليس المشمسة وبين التقاليد الثقافية العصية على الزمن من الصحراء المترامية الاطراف في الشرق الاوسط، فيقدم الخدمات الرائدة في مجال الصحة والعافية، فضلا عن حرية الاسترخاء وقضاء الأوقات الهادئة في السبا الفاخر.

ويمتد السبا على مساحة 1675 مترا مربعا من التصميم الأنيق ويشمل 14 غرفة علاج يطغى عليها اللون الأبيض، فضلا عن اربعة اكواخ في الهواء الطلق، الى جانب الحمام التركي وبركة السباحة التابعة للسبا وصالة الاستجمام، حيث يعم الهدوء والسكينة.

تكتمل هذه الخدمات مع مقهى السبا الذي يقدم تشكيلة من الاطباق الشهية والصحية الغنية بالمغذيات.

والضيوف مدعوون لاستكشاف الباقة المتنوعة من العلاجات الشاملة التي يختارها بعناية فريق من الخبراء والتي تشمل مشاريع تعاون حصرية مع علامات متخصصة في مجال الصحة والعافية.

صمم كل علاج، بدءا من حلول العافية الثورية وصولا الى العلاجات الكلاسيكية كالمساج وعلاجات الوجه، ليتناسب مع احتياجات الافراد ويدعم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها علامة فايسروي وهي التوازن والتنفس والجمال.

ويضم الفندق ايضا مركز لياقة بدنية يساعد الضيوف في الحفاظ على لياقتهم اثناء العطلة، فبإمكانهم الاستفادة من المعدات الحديثة الملائمة لجميع مستويات اللياقة البدنية، الى جانب صفوف اليوغا وممارسة التمارين مع مدرب شخصي.

المطاعم

بولفارد أون ون مطعم عالمي نابض بالحياة وهو وجهة تقدم أطباقا مميزة من كل حدب وصوب، سواء أردت تناول الفطور أو الغداء أو إقامة حفلات عشاء فايسروي التي لا تنسى. بالإضافة إلى اللمسة الاستثنائية التي نضيفها على أطباقنا الكلاسيكية والعائلية المفضلة.

كوارترو باسي

كواترو باسي هو أول مطعم يفتتحه الشيف انطونيو ملينو في الشرق الأوسط، كما يعتبر تجربة رفيعة المستوى يلتقي فيها الشغف والذوق الإيطاليين، يحتفي هذا المطعم بمسقط رأسه، لذا يقدم أشهى الأطباق من منطقة كامبانيا في جنوب ايطاليا ضمن قائمة مبتكرة وبسيطة في آن، ترتكز قائمته على مكونات تستقدم يوميا من مزارعين متواضعين على ساحل أمالفي لتوضع مباشرة على مائدة الضيوف، كما يعتمد وصفات عائلية متوارثة من جيل إلى جيل مع لمسة عصرية فريدة.

مطعم ذا ديليسري

يعتبر هذا المطعم الودود والمرحب جوهرة دفينة تلتقي فيها النكهات الشهية والروائح المنزلية التي يعبق بها متجر حلويات يكتظ بالعملاء، فضلا عن شتى المزايا التي تتوقع ايجادها في متجر أنيق للأطايب الفاخرة، يقدم متجر الحلويات مجموعة مبهرة من أصناف القهوة المطحونة طازجا والشاي اللذيذ الى جانب الوجبات الخفيفة الساخنة والباردة والخبز الطازج والمعجنات والكوكيز وأطايب كثيرة أخرى معدة على الطريقة المنزلية طول اليوم.

لاونج إيليفايت

لاونج إيليفايت عبارة عن استراحة لا تشبه غيرها، حيث تلتقي البساطة والأناقة في ملاذ صغير مذهل يقع في الطابق الثامن من الفندق، تتغير المناظر البانورامية المبهرة بين النهار والليل، حيث يتراءى طيف مدهش من الألوان عند غروب الشمس ليتحول الى بريق من الأضواء المتوهجة من أفق دبي مارينا بعدما يسدل الليل ستاره.

استراحة المسبح

تعد واحة للاستمتاع تحت أشعة الشمس نهارا والاحتفال على ضوء النجوم ليلا، يمكن للضيوف ان يختاروا من قائمة متعددة المطابخ تشمل أصناف برغر شهية وساندويشات خبز النان اللذيذ الى جانب سلطات ثمار البحر الطازجة.

لاونج ردهة الاستقبال

يطل اللاونج على أهم معالم الفندق أي المكعب الزجاجي والمنحوتة الخشبية المذهلة، لذا يعد فسحة أنيقة للاستمتاع بوجبة خفيفة أو بألذ الموكتيلات.

يمكن للضيوف ان يقصدوه صباحا لتناول قهوة الصباح أو شاي بعد الظهر الى جانب الموكتيلات والحلويات التي تقدم في صرح مطل على أروع المناظر لأفق دبي المتلألئ.