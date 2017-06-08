



محمد ناصر

تزخر الفلبين بمقومات سياحية تجعلها وجهة جذب رئيسية للسياح الخليجيين لما توفره من جمال وطبيعة ساحرة، وشواطئ رملية بيضاء بمياه فيروزية خلابة، ومنتجعات فخمة تمتد على مساحات شاسعة تحاكي كل الاذواق والمتطلبات التي تهم السائح الخليجي وتوفر له الفخامة والاسعار المناسبة في آن واحد.فإذا لم تزر الفلبين حتى اليوم فأنت لا تعرف الكثير عن بلد يعتبر وجهة سياحية عالمية بتصنيف المنظمات السياحية العالمية والمجلات المختصة ومقصدا رئيسيا للسياح من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا ومعظم الدول الآسيوية لتفرُّد شواطئ الفلبين المتكئة على المحيط الهادئ بمميزات تمنحها تلك الخصوصية التي يبحث عنها السائح التواق الى التجديد بعيداً عن الوجهات التقليدية.بلد الـ7 آلاف جزيرة والشواطئ الفيروزية ذات الرمال البيضاء، وبلد تلال الشوكولاتة، والشلالات، وبلد الضيافة والابتسامة الدائمة التي تصاحبها دائما كلمتهم المحببة «سلامات».ولتعريف السائح الخليجي عموما والكويتي خصوصا بالسياحة في الفلبين نظمت مكاتب فوريرز للسياحة وسلسلة فنادق شانغريلا في الفلبين والخطوط الجوية الفلبينية رحلة سياحية الى جزيرتي «بور اكاي» و«سيبو» والعاصمة الفلبينية مانيلا لإلقاء الضوء على جوهرة المحيط الهادئ ودرة الجزر السياحية حول العالم.

شانغريلا بوراكاي المنتجع الأمثل في جزيرة الأحلام والرمال البيضاء





بعد الانتهاء من جزيرة سيبو، كانت المحطة الثانية جزيرة «بوراكاي» التي وصلناها في 45 دقيقة بالطائرة، والتي اختيرت كواحدة من أفضل 10 جزر حول العالم من قبل المنظمات السياحية العالمية، وغالبا ما تقترحها مواقع السفر العالمية باعتبارها إحدى أفضل جزر العالم.

ففي بلد الـ 7 آلاف جزيرة ستحتار أي جزيرة هي الأمثل للسياحة... «بور اكاي» ستصبح وجهتك المفضلة للعودة اليها، فزائرها ستبهره





شواطئها الرملية البيضاء ومياهها الفيروزية الصافية وهو ما أهلها لتصنف كثاني أفضل شواطئ العالم بعد «بروفيدنسيا ليس» في جزر توركس وكايكوس.

يعتبر منتجع «شانغريلا بوراكاي» أفخم منتجعات الجزيرة وأكثرها شهرة عالمية، يقع على أعلى قمم الجزيرة الخضراء بإطلالة خلابة على المحيط الأزرق المتلألئ بمياهه التي تضربها أشعة الشمس ما يمنحها بعدا جماليا آخر.





يكتسب «شانغريلا بوراكاي» شهرته وخصوصيته من «الفيلات» الفاخرة التي يتألف منها وأبرزها الفيلا الرئاسية بمساحة 1.727 مترا، و«فيلا الشاطئ» و«فيلا المحيط» بمساحة 858 مترا، وفيلا حوض السباحة التي يتوافر فيها خياران احدهما بـ 700 متر، والثاني بـ 266 مترا، مع حمام سباحة منفصل لكل فيلا ما يؤمن خصوصية تامة للراغبين في التميز، تبلغ غرف المنتجع 219 غرفة وجناحا تتوزع حسب رغبات الزائرين من الغرف العادية ذات الاطلالة البحرية، والغرف الملكية والأجنحة الفاخرة و«فلل الاشجار» التي تقع وسط حدائق المنتجع والتي يتم الوصول اليها بسيارات التنقل داخل المنتجع.

كما يعتبر «شانغريلا بوراكاي» وجهة مثلى للأزواج لقضاء شهر العسل فيه بعيدا عن الصخب والضوضاء مع تأمين أجواء شاعرية ورومانسية حالمة ومنعزلة للراغبين في ذلك، وجماعية لقضاء أوقات ممتعة على الشاطئ الذي يشهد حفلات يومية بالألعاب النارية اثناء غروب الشمس والذي ستشاهده كما لن تراه في أي مكان في العالم.

أنشطة عديدة يؤمنها المنتجع منها رحلات غوص يومية لتجربة أكثر من 20 موقع غوص في الجزيرة، والتي تصل اليها عبر رحلة قصيرة في القارب، كما تستطيع زيارة الكهوف المائية بمياهها المتلألئة، ورؤية التماسيح والسلاحف المائية ومشاهدة الأفلام على ضوء القمر ورحلات سفاري «سنور كلنغ».

كما يوفر المنتجع لرواده ركوب القوارب الشراعية لرؤية منظر الشمس، ومختلف الألعاب المائية والباراشوت والتزلج الهوائي، وغيرها من الأنشطة المميزة.

لرواد «الفيلات» في شانغريلا معاملة خاصة وتسهيلات خيالية بأسعار مدهشة خاصة كما ذكرنا للراغبين في قضاء شهر عسل خيالي على كتف المحيط الهادئ، كما يحرص المنتجع على تنظيم عشاء مخصص للأزواج بطاولة وحيدة على شاطئ البحر لمنح الأزواج خصوصية مطلقة لالتقاط صور تذكارية عديدة ستبقى في الذاكرة.

اما لرواد السياحة العائلية فيقدم المنتجع مساحات واسعة في غرفه وأجنحته تلبي كل متطلبات العائلة الخليجية من خصوصية وتميز مع أنشطة عديدة للأطفال الذين سيستمتعون بحمامات سباحة وألعاب عديدة أخرى.

كما يخصص المنتجع 8 فلل لخدمات المساج والتدليك للاسترخاء والهدوء التام مع تأمين كل ما يتطلبه التدليك العلاجي لتنشيط الجسم واستعادة عافيته على يد طاقم متخصص.

إلا ان أبرز ما تتميز به الجزيرة هو الشاطئ الأبيض الذي يمتد لحوالي أربعة كيلومترات وتتمركز على جانبه الفنادق والمطاعم ومراكز السهر على الرمال البيضاء لشاطئه المزدان بالأشجار العالية.

وتعتبر منطقة الشاطئ الأبيض في «بور اكاي» أكثر منطقة جذب للسياح من مختلف أنحاء العالم، حيث لا مكان لموطئ قدم من كثرة الساهرين الراغبين في قضاء أوقات ممتعة على شاطئ البحر الأكثر شهرة في الفلبين.

اما عشاق الطبيعة الخضراء فسيجدون ضالتهم في بوراكاي عبر جولة بحرية بالقوارب السريعة أو حتى باليخوت لمشاهدة كل معالم الجزيرة المحاطة باللون الأخضر من جميع جوانبها.

يذكر ان الجزيرة سميت بـ «بوراكاي» نسبة الى ان كلمة Borac في الفلبين وتعني القطن الأبيض، وذلك من طبيعة الرمل الأبيض في الجزيرة كما يعرفها السكان هناك بجزيرة الأحلام لأن من يزرها ستبقى في ذاكرته كجزيرة الأحلام.

من «شانغريلا سيبو» إلى «أوسلوب» السباحة مع الحيتان.. تجربة لا تُنسى









المكان: مطار الكويت الدولي.. نقطة الانطلاق: الخطوط الجوية الفلبينية مباشرة الى العاصمة الفلبينية التي توجهنا منها إلى جزيرة «سيبو» ومنتجع شانغريلا ماكاتان الذي يبعد حوالي 20 دقيقة من مطار ماكاتان سيبو.

يقع «شانغريلا سيبو» وسط طبيعة استوائية ساحرة تملؤها الاشجار الخضراء الشاهقة والتي تمنح رواد المنتجع اطـلالة خلابة من الغـــرف الـ 530 التي يتألف منها الفندق والمصممة بأجواء تحاكي الطبيعة الفلبينية.





تم اختيار المنتجع كواحد من أفضل 8 منتجعات في آسيا لما يقدمه من خدمات قد لا يحتاج معها السائح الى الخروج منه. فمن شاطئه تستطيع القيام بالعديد من الانشطة المائية وبأسعار ممتازة. كما يتم تسيير رحلات مخصصة لهواة الغطس أو «السنوركلينغ» لرؤية الشعاب المرجانية التي تشتهر بها الشواطئ الفلبينية كما يحتوي المنتجع على ملعب غولف كبير، وكرة قدم، وفيه مهبط طائرات هيليكوبتر وهو الوحيد في المنطقة.

يراعي المنتجع مختلف الاذواق والامكانات فلمحبي الخصوصية التامة هناك «جناح المحيط» الذي يؤمن خصوصية تامة ولديه حمام سباحة منعزل عن البقية وخصوصية مختلفة عن الاجنحة الأخرى، ولهواة المناظر الطبيعية الخلابة هناك اجنحة فيها الشرفات الكبيرة والواسعة والتي تقدم لروادها منظرا لا ينسى، ويستقر في الذاكرة بعد مغادرة المنتجع والجزيرة.

ومن أكثر ما يجذب الزوار ايضا الى المنتجع «المساج الطبي المختص» والذي يستخدم فيه زيت جوز الهند الساخن لخصائصه الطبية في استرخاء الجسم وتنشيطه، ويعتبر طاقم المدلكين المختصين في «شانغريلا سيبو» من الأشهر والأكفأ في الفلبين إذ يحرص المنتجع على تأمين المستلزمات الطبية والصحية لزبائنه عبر استمارات صحية يتم ملؤها لمعرفة الحالة الصحية لكل راغب في زيارة المركز وتأمين





«التدليك» الخاص لكل حالة.

وقد صمم الجناح الخاص بالتدليك في المنتجع على نسق الطراز التيبتي والذي من لحظة الدخول اليه ستستقبلك الابتسامات المرحبة وتستودعك بعدها لتنطلق من «شانغريلا سيبو» إلى جزيرة «أوسلوب» والتي ستخوض فيها تجربة لن تنساها ابدا.

التجربة هي: «الغطس مع القرش الحوت النباتي» وهي أكثر ما يجذب السواح الى منتجع شانغريلا سيبو والذي سيكون محطة الانطلاق للتوجه إلى منطقة اوسلوب وتحديدا «Oslob Whale Shark» وهي إحدى أندر الوجهات السياحية في العالم التي يستطيع خلالها محبو الغوص خوض تجربة خيالية وآمنة تماما في السباحة مع تلك الحيتان النباتية الأكبر حجما في المحيط والتي يصل حجم البعض منها الى 20 مترا.

جميع من خاض تلك الرحلة وصفها برحلة العمر خاصة أنك ستستمتع خلال الغوص بالسلاحف البحرية والأسراب العديدة من السردين التي تتكاثف حول بعضها لتشكل مشهدا لا يستطيع ناظره الا تسبيح الخالق على عظيم صنعه.

الوقت الامثل للسباحة مع الحيتان من ديسمبر حتى مايو، ويوفر منتجع «شانغريلا سيبو» لك التوقيت الانسب لزيارة «اوسلوب» والسباحة مع حيتانها كما يوفر لك خيارات متعددة في الوصول لتلك النقطة والتي تستغرق حوالي 3 ساعات من المنتجع، وللذين لا يحبون المسافات الطويلة يؤمن الفندق طائرة هيليكوبتر لايصال الراغبين للمنطقة ولكن بالتأكيد التكلفة ستكون أكبر.

«شانغريلا مانيلا» إطلالة على عاصمة الحداثة في آسيا





المحطة الثالثة لرحلتنا كانت في العاصمة الفلبينية «مانيلا» وشريان البلد الاقتصادي والذي اصبح واحدا من اسرع الاقتصادات نموا في الشرق الاوسط.

بكل الترحيب والضيافة استقبلنا فندق «شانغريلا مانيلا» الواقع في حي ماكاتي الأنيق ذي المباني الشاهقة والتي تعطيك فورا انطباعا عن التطور الكبير والنقلة الاقتصادية العظيمة التي تشهدها مانيلا حاليا.

تعتبر منطقة ماكاتي التي يقع فيها فندق شانغريلا مانيلا بمثابة القلب المالي والحيوي للفلبين ويضم على جنباته أهم مراكز المال والأعمال ومراكز التسوق الحديثة والتي توفر أفضل المنتجات والبضائع الحديثة مثل «مول آسيا» أكبر مراكز التسوق في آسيا ومول «غرين بليت» أحد أهم معالم الجذب السياحي في ماكاتي.

يوفر «شانغريلا مانيلا» حوالي 7000 غرفة لرواده من جميع المستويات وكل حسب متطلباته التي يعمل الفندق دائما على توفيرها لتلبية رغبات كل زبائنه من رجال الأعمال والسياح الراغبين في قضاء أوقات مميزة في العاصمة الفلبينية.

20 دقيقة فقط تفصلك عن المطار الى موقع الفندق الذي يحوي الأجنحة الفاخرة والتي مسماها على اسم الجزر الأساسية في الفلبين وهي «بوروكاي، ماتان، وبالاوان» وتتميز الأجنحة بفخامتها وبأسعارها التنافسية المميزة، اذ يبلغ متوسط سعر الجناح الفاخر 120 دينارا كويتيا.

من ضمن ما يتميز به «شانغريلا مانيلا» مطبخه الذي يؤمن متطلبات الأسرة الخليجية اذ يخصص ركنا خاصا بالأكل الحلال من اللحوم الطازجة المذبوحة وفق متطلبات الشريعة الاسلامية، بالاضافة الى مختلف المطابخ العالمية وأشهى أطباق الأسماك والمأكولات البرية التي تشتهر بها الفلبين.

ففنادق «شانغريلا» في الفلبين علامة التميز والرقي، ولتأمين كل متطلبات نزلائه الكثر في مانيلا والعالم، هناك فندق ثانٍ لسلسلة «شانغريلا» في العاصمة الفلبينية وهو «Shangri La at The Fort» الذي يقع في «بونيفاسيو غلوبال سيتي» وهو الحي الاقتصادي الاساسي في مانيلا ويؤمن اطلالة مميزة من كل غرفة على كل معالم المدينة بارتفاع 250 مترا ليكون أحد أعلى الأبراج في الفلبين.

يتميز الفندق بطابعه الحداثي والمتطور وغرفه العملية الفخمة التي تلبي كل الأذواق والتطلعات والتي تبلغ 576 غرفة وجناح بدءا من 45 مترا وصولا الى الـ 125 مترا.

«فوريرز» علامة الثقة والجودة في عالم السياحة والسفر





مالك المجموعة باريكشت ساوني المدير العام جسويندر سينغ المدير التنفيذي عبد العزيز محمد

«فوريرز» علامة الثقة والجودة في عالم السياحة والسفر، فطوال مسيرتها المهنية استطاعت ان تنال رضى وثقة عملائها نظرا لجودة ما تقدمه من أسعار تنافسية ولحرصها التام على تطوير مفهوم صناعة السياحة عبر تنظيمها الحجوزات للمجموعات السياحية لمكاتب السياحة وتقديم أفضل الأسعار للعملاء من الفنادق عبر العالم.

تأسست «فوريرز» عام 2002 في الهند بمبادرة خلاقة من السيد باريكشت ساوني، وذلك لتوفير شركة تهتم بالترويج السياحي والتقاط الخيارات المناسبة لكل مستهلك وسائح، ثم ما لبثت ان تطورت بفضل المجهودات المتتالية لتصبح اسما عالميا، وواحدة من ابرز الشركات المختصة بالاستحواذ على وكالات فنادق عالمية.

ومع نمو حركة السياحة العالمية واصلت «فوريرز» توسعها العالمي لتفتح فروعا لها في مختلف أنحاء العالم من الإمارات العربية المتحدة الى المملكة العربية السعودية وتايلند وموريشيوس والمانيا وبريطانيا وصولا الى الكويت، التي يعتبر فرعها الذي تم افتتاحه عام 2014 واحدا من أكثر فروع الشركة تميزا ونجاحا بإدارة السيد عبدالعزيز محمد المدير العام لـ ««فوريرز الكويت» الذي يسجل له العمل على تسويق وجهات سياحية جديدة في الكويت كرحلة الـ «Fam trip» الى الفلبين بالتعاون مع فنادق شانغريلا والطيران الفلبيني وهي الأولى من نوعها في البلاد لإلقاء الضوء على تميز السياحة في الفلبين التي تعتبر بحق «جوهرة المحيط الهادي».

نالت شركة «فوريرز» جوائز عالمية عديدة كشهادة التقدير والإشادة من «GTA» للمبيعات الممتازة لعامي 2006 و٢٠٠٨ كما نالت شهادة تقدير واشادة ايضا من «Destination of the world» لعام ٢٠١٦، كما تم اختيار الشركة كوكيل المبيعات المفضل للعطلات والإجازات في استراليا وجنوب شرق آسيا.

تعمل شركة «فوريرز» دائما على تمكين وكالات السفر من الوصول الى أفضل الأسعار التنافسية في السوق، وتقدم خدماتها لأكثر من 3500 وكيل سفر حول العالم ولتكون «فوريرز» في أيامنا هذه بمثابة الهدف الأساسي لكل شركة سفر عبر العالم تريد ان تقدم أفضل الخدمات السياحية بأفضل الأسعار التنافسية لعملائها.

الخطوط الفلبينية.. 76 عاماً من التميز

فورتن ليسكانو حسام فريد

«76 عاما من التميز» هو عنوان وشعار الخطوط الجوية الفلبينية على مدار تاريخها الحافل بالأمان والخدمة المتميزة لكل عملائها.

فالخطوط الفلبينية رائدة في مجالها، وتعتبر اول شركات الملاحة الجوية واقدمها في آسيا، اذ تسير رحلاتها لحوالي 53 وجهة محلية وعالمية، كما تحرص على الالتزام بأعلى المعايير لتقديم افضل الخدمات لركابها.

وتولي الخطوط الفلبينية اهتماما خاصا ومميزا لعملائها في منطقة الخليج العربي، حيث دشنت في العام الماضي اولى رحلاتها انطلاقا من مطار الكويت الدولي مرورا بمطار دبي الدولي اتبعتها هذا العام بخط مباشر من الكويت الى مانيلا مباشرة عبر طائرات ايرباص A330 والتي تستوعب 414 مقعدا للركاب وتشمل الدرجة الاقتصادية والدرجة الاقتصادية المميزة.

كما اطلقت الخطوط في مارس الماضي اولى رحلاتها انطلاقا من العاصمة القطرية الدوحة وذلك عملا بتوجه الخطوط لتعزيز خدماتها التي تعرضها وتقدمها الى القطاع الاكبر من مستخدميها والراغبين في السفر عبر اجنحتها.

كما تعتزم الخطوط قريبا اطلاق خدمة «بيزنس كلاس» بأسعار تنافسية وذلك بحسبما صرح المدير الاقليمي للخطوط الفلبينية في الكويت فورتن ليسكانو ومدير ادارة المبيعات حسام فريد.

أعضاء الوفد





٭ عبدالعزيز محمد ـ مدير عام شركة «فوريرز» المنظمة للرحلة.

٭ آناند بونجاني ـ مسؤول التسويق لسلسلة فنادق شانغريلا في الشرق الأوسط.

٭ حسام فريد ـ مسؤول المبيعات للخطوط الجوية الفلبينية.

٭ محمود أبوبكر ـ مسؤول حجوزات في سفريات جامبو.

٭ محمد عزمي ـ سفريات الفنار الدولية.

٭ جلال علي ـ سفريات الغانم

٭ ضياء فوريكي ـ سفريات المرجاح.

٭ محمد شاه ـ سفريات كابيكو.