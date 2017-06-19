مصطفى كرك لـ «الأنباء»: «بدر للسياحة» تقدم خدمات مبتكرة على مدار الساعة وتوفر أرخص الأسعار في المنتجعات والفنادق التركية

«بادير أون لاين» نظام حجوزات للفنادق والطيران وتأجير السيارات مخصص للشركات السياحية وتنظيم «باقات السفر»

كل ما يحتاج إليه السائح يجده في أنطاليا .. المولات التجارية والأسواق التراثية وهي من عجائب أسواق تركيا

منطقة فتحية تقع على بحر إيجه وتشتهر بالهدوء واليخوت الرائعة ويختارها أثرياء العالم لقضاء أجمل الأوقات محمد راتب

تركيا تفاجئ العالم بكل ما هو جديد. فالحكومة عقدت العزم على تحويل تركيا «القارة» إلى الوجهة السياحية الأولى على مستوى العالم. مجموعة بدر للسياحة أحد أعمدة هذه النهضة السياحية من خلال خدماتها الرائعة، فتاريخها حافل بالعطاء منذ 25 عاما، ولاسيما أنها تتقدم بخطوات ثابتة في السوق السياحي التركي منذ العام 1992، وتقدم خدماتها المتقنة مراعية خصوصية السائح الخليجي.

رئيس اتحاد «تورساب» ومدير عام مجموعة بدر للسياحة مصطفى عارف كرك في لقاء مع «الأنباء» تحدث عن أروع ما تكنزه تركيا من مناطق سياحية وعلاجية ساحرة على رأسها أنطاليا بيلاك ولارا ومنطقة فتحية على بحر إيجه وبودروم.

وعن جديد السياحة التركية وابرز ما تقدمه مجموعة بدر للسياحة لعملائها، بين كرك أن «بدر للسياحة» اسم عريق في عالم السياحة، وهي عالمية بامتياز وأغلبية أنشطتنا السياحية في الشرق الأوسط من جنوب أفريقيا إلى شمالها، إضافة الى السوق العربي وإيران وتركيا بمختلف مدنها الجاذبة للسياحة، مضيفا أن نظام الحجوزات الإلكتروني «بادير أون لاين» شامل حجوزات الفنادق والتذاكر والرحلات وتأجير السيارات، وهو مخصص للشركات السياحية وتنظيم الرحلات الجماعية في تركيا، في حين سيغطي خلال الأشهر القادمة الكرة الأرضية، كما سيتضمن المواصلات الداخلية، والرحلات السياحة، وهذا إنجاز مهم للغاية، مشيرا إلى أن مجموعة بدر تساهم إلى جانب الحكومة التركية وباقي وكالات السياحة في عملية تنشيط السياحة والترويج للمناطق المختلفة، فنحن نشارك في ورش عمل دولية، ونشارك دائما في المعارض السياحية حول العالم مثل دبليو تي أم في لندن، وآي تي بي في برلين والملتقى في دبي، كما نقوم بتنظيم رحلات للشركات والإعلاميين إلى مختلف مناطق تركيا الرائعة لكي يطلعوا عن قرب على الخدمات والفنادق والمقومات السياحية التي تمتلكها تلك المناطق الرائعة ذات المناظر الخلابة الساحرة.

ولأن تركيا باتت المقصد السياحي الأول عالميا، يؤكد كرك أن تركيا تفتح ذراعيها وأبوابها للجميع، فهي الساحرة بطبيعتها والرائعة بمقوماتها السياحية والأرخص سعرا في الفنادق على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا، وهذا يمثل فرصة مميزة وطيبة لجميع العائلات الراغبة في قضاء فترة الصيف في أجواء تركيا الساحرة وجبالها ومياهها العذبة وفنادقها الفخمة.

وتعقيبا على أن اسطنبول وبورصة ويلوا ومدن الشمال التركي هي أكثر ما يستهوي القادمين من الكويت والخليج، يوضح كرك أن هناك مناطق سياحية ومنتجعات رائعة جدا في أنطاليا، وفي منطقة أنطاليا بيلاك ولارا تقدم كل الخدمات الترفيهية للأطفال والكبار، وتشتمل على بوفيهات من الطعام الرائع المذاق، واللحوم التركية التي تشتهر بها. وعن «أنطاليا» صمام الطبيعة في تركيا، يوضح كرك أنه إلى جانب روعتها وجاذبية طبيعتها فإن من يقوم بزيارة هذه المنطقة سيفاجأ بحجم المنتجعات التي تقدم أرقى خدماتها، مثل منتجع ريكسوس، وماردان بالاس، وماكس رويال، وبابليون، وسبايس، وهي من أشهر المنتجعات السياحية، وكل منتجع منها يحوي منطقة للعب الغولف، ومساحات أولمبية لملاعب كرة القدم وحمامات السباحة الأولمبية، وكرة السلة والكثير من أدوات الرفاهية للكبار والصغار.

إلى جانب ذلك، تزخر المنطقة بالشواطئ الرائعة والبحر النظيف وأشجار الصنوبر الخاصة بها والتي تحكي قصة تاريخها الموغل في القدم. وفي انطاليا أيضا أكواريوم خاص بالمدينة ذاتها، كما هو الحال في اسطنبول في فلوريا، وحاليا هناك أكواريوم أيضا في القسم الآسيوي اسمه فياسا، مضيفا أن كل ما يحتاج إليه السائح يجده في انطاليا، ففيها المولات التجارية، والأسواق الشعبية التراثية وهي من عجائب أسواق تركيا.

أما سامسون، فهي منطقة سياحية جديدة تزخر بكل مقومات الطبيعة الساحرة، وجوها بارد في الصيف وهواؤها عليل لا يمكن وصفه، وبجانبها منطقة أوردو، فيها البحيرات الطبيعية والأنهار والشلالات الكبيرة والغابات والمرتفعات الجبلية والقرى الرائعة بمساكنها الريفية وأكواخها التي تلقى ضيوفها بالترحيب مع إقامة لا يمكن أن تمحى من الذاكرة. وعن اسطنبول، يبين كرك أنها مدينة الجمال والتاريخ، فهي مركز السياحة في تركيا، ولذلك تخطط بلدية اسطنبول حاليا لمشروع تاكسي تركي سياحي للسياح، يوفر الأمان لهم، وقد يتم منحنا في مجموعة بدر مهمة إدارة السائح الخليجي الذي يحب الخصوصية ويبتعد غالبا عن المجموعة، كما قد تعترضه مشكلة اللغة، ولذلك نقوم في «بدر للسياحة» بتدريب السائقين على تقديم معاملة خاصة بالخليجيين، وتعريفهم بطرق التعامل المثلى معهم، كما نخدمهم بطريقة اللباس، بالإضافة إلى إلزام السائقين بعدم التدخين.

وعن العلاج في تركيا، يؤكد كرك أن هناك أعدادا كبيرة تقصد تركيا من أجل علاج الأمراض الجلدية، فلدينا مياه خاصة بالعلاج وهي الأفضل في العالم، ففي منطقة أفيون الشهيرة ذات الفنادق النظيفة والفخمة يتوافر علاج الروماتيزم، إلى جانب يلوا وبورصة اللتين تحويان حمامات معدنية معروفة وفنادق فخمة لتقديم الخدمات، إضافة إلى الطبيعة الخلابة. وهناك ايضا منطقة فتحية التي تقع على بحر إيجه والقريبة من بودروم، وهي بلا منازع منطقة الهدوء واليخوت، ويختارها أثرياء العالم وخصوصا من بريطانيا وأوروبا والخليج العربي.

فريقنا الطبي أجرى 20 ألف عملية من دون أي مشكلة

محمد كرك: مستشفى تقسيم هير لزراعة الشعر وعمليات التجميل عالمي وذو مصداقية طبية

محمد راتب

أكد مدير مستشفى ومركز «تقسيم هير» العالمي لزراعة الشعر وعمليات التجميل، محمد كرك أن المستشفى الذي يتخذ من اسطنبول مقرا له يقدم خدمات علاجية مميزة على رأسها زراعة الشعر بطرق طبية أكاديمية محترفة، إضافة إلى عمليات مثل تجميل الأنف وشفط الدهون وشد الوجه، وتركيب وعلاج الأسنان.

وأفاد بأن فريقنا الطبي لديه شهادات دولية وقد أجرى 20 ألف عملية زراعة شعر، ولم تواجهنا في واحدة منها أي مشكلة إطلاقا، فنحن نفخر بأننا في الطليعة، خصوصا في ظل دخول وانتشار المراكز والخدمات الرديئة، لافتا إلى أن المستشفى يجمع للسائح بين متعة السياحة والحصول على العلاج المناسب، فنحن نقدم باقات متكاملة من المطار إلى المطار مع الخدمات العلاجية اللازمة ونوفر شهادة ضمان على العلاج، حيث لا يتم تقديم أي علاج إلا بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، فهناك أمراض تمنع زراعة الشعر، و«إننا لا نسعى إلى الربح فقط على حساب السمعة، ولدينا زبائن كثيرون من أوروبا وأميركا ودول الخليج».