يوسف عبدالرحمن

مانشستر - يوسف عبدالرحمن



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وأنت في مانشستر وتحديدا في منطقة «رشم» هل جربت شارع «ويلمسلو» Wilmslow road؟ أنا سأكون دليلك في رحلة قصيرة عبر هذا الشارع!لست بحاجة الى دليل أجنبي، إنما دليل كويتي يأخذك في جولة عبر هذا الشارع الذي تسميه الجالية العربية شارع العرب، رغم وجود الأجانب والمسلمين ايضا من هنود وآسيويين وأفارقة.

الشارع يحتوي على مطاعم عربية مختلفة وأخرى اسلامية مثل التركية والأفغانية والهندية والإيرانية والآسيوية المشكلة.



الشارع ممتد على جانبيه توجد مجموعة من المطاعم المشكلة والمحلات المنوعة وكلها (مزاييك متنوع الثقافات العربية والإسلامية والهندية).





مقاه بالعربية

ما يلفت النظر فيه (عبارة حلال)!ويعتبر شارع «ويلمسلو» متنفسا للجاليات العربية والأخرى، وقد نقلت لكم منه فعالية (احتفالية العيد) بعنوان: مانشستر تنفض غبار الإرهاب!هناك على امتداد الشارع بمقاهيه تجد تجمعات كثيرة لعرب ومسلمين وأجانب فالعرب يتذكرون ديارهم وأهاليهم والمسلمون يتذكرون بلدانهم وما يدور فيها من تعسف وجور واضطهاد وحراك والأجانب تتذوق الأكل العربي والمطابخ العريقة في إيران والهند وتركيا وآسيا.



ما يلفت النظر تسميات المطاعم والمقاهي وفيها الكثير من الحرية وكل هناك يمارس ما يهوى ما دام منضبطا بالقوانين.



في أسواق الشارع تجد ملابس الجاليات وأنواعا كثيرة من الأطعمة الخاصة بها، فالعرب هناك حلوياتهم الشامية واللبنانية، وللمسلمين أيضا حلويات وأكلات معينة، والأجانب يجربون كل شيء من المعروض أمامهم الأطباق الساخنة والحلويات المنوعة.



بدأ الشارع مجموعة صغيرة من المطاعم العربية الخاصة بالبلدان العربية الشامية واللبنانية والمغاربية وتطور مع قدوم وتجنيس الآلاف من الهنود والباكستانيين والأفغان والبنغال، مما جعلهم يتحركون لإحياء مطاعمهم وثقافاتهم ثم قدم أهل الخليج كطلاب وقدم معهم (القوزي ـ المندي ـ الكبسة).



شارع «ويلمسلو» يستحق الزيارة وانت في مانشستر ويمتاز بالطابع العربي الإسلامي ويقدم أشهى وألذ المأكولات العربية والأخرى في تنافس فريد ومميز تطغى فيه الأحاديث السياسية والخلافات العربية على نكهة وأبخرة الطعام الساخن.. جرب حظك معاه.



وإلى جولة أخرى مانشسترية قادمة.

حلاق رجالي لحم حلال سوق الخضار

شركات سياحية عربية دجاج ولحم حلال طازج كل ما تريده عندنا

في شارع ويلمسلو كل شيء بـ العربية حبيبي ووناسة وبينهما الشام السوريون لهم نصيب

الفلافل أهلا بالحبايب عبايات للمحجبات البخاري هنا في مانشستر

طماطم خيار وفلفل أهلا وسهلا

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