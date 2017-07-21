



ليفربول - يوسف عبدالرحمن





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إلى محبي السفر..وإلى محبي مدينة ليفربول..وإلى محبي ومشجعي نادي ليفربول.. تعالوا معي في هذه الجولة الصيفية ومحطة سفر سياحية.

ليفربول «Liverpool» تعني: تجمع المياه الموحلة!استطاع الإنجليز أن يحولوها الى مدينة الأحلام اليوم!في استفتاء شعبي أجري في عام 2013 اختار الشعب البريطاني 10 مدن تحظى بأولوية وكانت ليفربول في الترتيب في الموقع المتقدم الرابع.

من مانشستر المنطلق

طلعت من مانشستر قبيل الظهر ودخلت محطة بيكادلي «Piccadilly» واخذت تذكرة لمدينة ليفربول بقيمة 12 باوندا ووقفت امام الرصيف 14 منتظرا قطاري.

في محطة القطار الكل عجل حتى البعض منهم يأكل ماشيا، وسبحان الله ترى جميع ألوان البشر والأجناس من «شقر - أفارقة - آسيويين وچلح وملح من عربنا وطبعا هنود وباكستانيين».

ومن واقع تجربتي بالقطار الإنجليزي لا تثق كثيرا في الرقم المحجوز فالعملية كما رأيتها «مخامط» من وصل الأول له الكرسي حتى لو تكون «فيرست كلاس»! أول محطة تصلها بعد الخروج من بيكادلي هي: «Werrington».

وانت تنظر من مقطورتك ستجد ان الأراضي محصودة صفراء وبها طبعا من قطعان الماشية والبقر والخيول.

من المناظر الجميلة التي رأيتها خدمة المشروبات السريعة التي ذكرتني بالأفلام المصرية «كازوزا»!وإذا وصلت الى المحطة قبل الأخيرة فستجدها «Platform».

جنى صالح الأثري أصغر طفلة كويتية مع السياح في المطعم وهي ترسم ferris wheel" " من معالم ليڤربول أقفال على جسر العشاق في ليڤربول

ليفربول

بعد 40 دقيقة وصلنا مدينة ليفربول وانا أسميتها مدينة الأحلام لأنها حققت احلامها بالتقدم الشامل فقد استطاعت هذه المدينة العريقة في القدم وتقع في منطقة مرزيسايد شمال غرب انجلترا ان تكون ميناء نشطا على الساحل الغربي وان تتحول مع الأيام الى المدن الكبيرة صناعة وتجارة ومنفذا حيويا لتجارة غرب انجلترا عبر العالم.

تأسست هذه المدينة العريقة عام 1207 في عهد الملك جون وتم اختيارها عاصمة الثقافة الأوروبية عام 2008، ومهاجر يمني يفوز بمنصب محافظ ليفربول وفاز متحفها كأفضل متحف في أوروبا عام 2013.

الحي الصيني درجهم غير متحف ليڤربول

الأماكن الشهيرة

هناك أكثر من معلم تاريخي وحضاري تشتهر به ليفربول، فهي اليوم المدينة التجارية الثانية بعد لندن وكانت قاعدة للقوات التي توجهت الى ايرلندا وبها قلعة وكنائس وأسواق، واشتهرت بفرقة البيتلز ولهم متحف للموسيقى وسفينة التايتانيك ومطار جون لينون وكاتدرائية ليفربول ومسجد الرحمة الذي أسسه المحامي المسلم وليام عبدالله وجامعة ليفربول هوب التي تأسست عام 1844 وجامعة جون موريس وجامعة ليفربول.

سنتر ليفربول

مكان حلو متصل بالبر والبحر وفي عمق المدينة ولك الخيار ان تتجول به ماشيا أو بالسيارة وأنا أنصح ان «تأخذ الباص المكشوف كما فعلت» والعملية سهلة بـ 11 باوند يتجول بك الباص في أرجاء المدينة مع وجود «دليل سياحي» يتحدث عن الأماكن التاريخية والتاريخ والسياحة والأسواق والفنادق والمعالم الرئيسية.

مناقشة على البقشيش كنيسة ليڤربول مطاعم متنقلة

النزهة البحرية

بحر ليفربول جميل ويميزها وبه رياضات بحرية منوعة تبدأ بالمراكب التي تنقل السياح الى أخرى يمارسون فيها رياضتهم المحببة من قفز وطيران بالبراشوت والتجوال او الصيد.

الصلاة في مطعم إيطالي

أردت ان أجمع صلاتي الظهر والعصر وانا في مطعم ايطالي توضأت وأخرجت القبلة من «السيد قوقل» وطلبت من «النادل والنادلة» أن أصلي فوق في الدور الاول من المطعم فسهلا لي المهمة ومع الأجهزة الحديثة ما عاد هناك اي مشكلة في معرفة اتجاه القبلة.

.. وآيس كريم متنقل أيضا باصات مكشوفة لإلقاء نظرة على المعالم السياحية في ليڤربول

ليڤربول وإيڤرتون من أكثر الأندية الانجليزية شعبية أندية ليفربول أشهر ناد في مدينة ليفربول سمي باسمها وهو نادي ليفربول وملعبه انفيلد أما النادي الثاني فهو نادي ايفرتون وملعبه الغوديسون بارك وهما من أكثر الأندية الانجليزية شعبية. تأسس نادي ليفربول بتاريخ 15 مارس 1892 على يد رجل الأعمال الانجليزي جون هولدينغ واشتهر بلونه الأحمر ويكنى بالانجليزية: The Reds ويلعب في الدوري الانجليزي الممتاز.

صدقة!

أثناء توقفي في احد الكافيهات تذكرت ان في نيتي ان أخرج صدقة عن «انسانة عزيزة علي» التفت يمينا ويسارا الكل يمارس حياته ولا يوجد هناك تسول ملحوظ أو موجود وهو ضرب من الخيال رغم وجود «الهوملس»!حاسبت ومشيت خطوات وكان السوق كله على أبواب اغلاق الساعة 8 مساء، سمعت صوتا يقول السلام عليكم.. قالها بالانجليزية الركيكة أنا محتاج أجرة الباص فقط!ناولته ما نويته من صدقة وكأنني انا الذي أبحث عنه وخرج لي من المجهول!ثم واصلت مسيري عائدا الى مانشستر، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الله بهذه الصدقة البسيطة الكويت وأهلها.. ومحطة قادمة معكم بإذن الله.































































































