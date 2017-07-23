محطات سياحية

بقلم: يوسف عبد الرحمن

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محبو بريطانيا كثر، ولندن على وجه الخصوص، ولعل جيلنا المخضرم وانا منهم نعتبر لندن دائما محطتنا الأولى، غير ان الزمن اليوم تحول وذكر «موقع تريب ادفاليزر» ان مانشستر هي الاكثر شعبية في المملكة المتحدة، وهي المدينة المعروفة بانفتاحها بالمكان المفضل بعد لندن.. ويرجع سر شعبية مانشستر (بالانجليزية: Manchester) كونها اليوم احدى اكبر المدن البريطانية صناعيا، وتعود شهرتها ايضا الى وجود الاندية الرياضية وفي مقدمتها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وبها جالية مسلمة تمثل 5% من إجمالي السكان اكثرهم من جنوب آسيا والهند وباكستان، وسأحاول من خلال زيارتي المتكررة لهذه المدينة ان أبين لماذا يحبها السياح، وإلى أي شيء يرجع بروزها؟ ولماذا تعد الاكثر شعبية من اي مدينة بريطانية اخرى؟

تابعوني.. للتعرف على مانشستر الوجه الآخر.

يعود تاريخ مانشستر الى نشأتها، ومسماها من الكلمة الرومانية «ماموكيوم» باللاتينية Mamucium، وهو اسم لحصن روماني بني قرب موقع المدينة الحالية.





مع عائلة الابراهيم الكرام في حديقة السنتر المزدحمة بالسياح

مع عائلة الابراهيم الكرام في حديقة السنتر المزدحمة بالسياح

غير أن الإنجليز يرجعون هذا الاسم الى لغته الام «البريثونية» وتعني الأم!وهناك قول آخر انها بلدة «التل».

أما عن الحداثة فهي مدينة عصرية بمبانيها المتجددة ووسائل النقل فيها وبروزها على مر الأحداث البريطانية كثاني مدينة تلي لندن من حيث الشهرة واستقبال السياح.

مدينة عصرية

تقول التقارير ان مانشستر ستصبح أكبر مدينة بريطانية تستخدم الترام بمجرد استكمال التوسعة وهذا يعني نقلة في النقل والمواصلات، خذ مثلا مطار مانشستر شمال انجلترا بشكل عام غير انه اصبح مصدر دخل قومي لمانشستر لانه يخدم الداخل ويستقبل الطيران الخارجي وهو من أكثر المطارات ازدحاما بعد مطار لندن كما انه يحل في المرتبة السابعة عشرة حسب ترتيب أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا

مشعل ابراهيم المضف وأسامة الزعابي وعلي باسل مشعل وعبد المحسن المضف وخالد مدوه ومحمد ولدي من جمهور ومشجعي مانشستر يونايتد

مشعل ابراهيم المضف وأسامة الزعابي وعلي باسل مشعل وعبد المحسن المضف وخالد مدوه ومحمد ولدي من جمهور ومشجعي مانشستر يونايتد

ويستقبل الطائرات الكبيرة البوينغ والإيرباص.

أما شبكة القطارات فإنها جزء كبير من المواصلات الحديثة في مانشستر خاصة بيكاديلي وهي تنافس محطات لندن واليوم تراجعت واصبحت تحل في المرتبة الثالثة.

الجاليات

تتميز مانشستر بتنوع عرقي وديني عجيب، فالجاليات العربية والشرقية والافريقية والأوروبية جعلتها (مزاييك) من الأجناس والأعراق والأديان وكان جيل عربي قد هاجر في أوائل القرن العشرين من الشام والعراق ومصر والمغرب ولبنان وتركيا والهند وباكستان وإيران واليهود السفارديم ويقال ان اول اسرة مغربية قدمت إلى مانشستر في عام 1830 وكانوا







تجار نسيج ثم بنوا مسجدا واسسوا ملحمة تذبح اسلاميا اللحم الحلال وبعض المغاربة عاد الى مدينة فاس المغربية 1936، وتجمع ايضا السوريين حيث اسسوا (الجمعية السورية المانشستراوية) وهي جمعية خيرية تساعد الناس المتأثرين بالحرب مع بداية سقوط الدولة العثمانية، وقد انشأت الجالية الشامية مسجدين في مانشستر، اما غرب مانشستر ففيه الجالية اليمنية خاصة في الكز وآخر المهاجرين كانوا من البوسنة، وملحوظ هناك التواجد الليبي من مرحلة ما قبل القذافي إلى اليوم وهو في تزايد.

التعليم





تعتبر مانشستر من المدن البريطانية التي تولي التعليم أهمية قصوى، وهو ما انعكس على الجاليات بما فيها جاليات العرب والمسلمين على وجه التحديد، وهناك طلبة من الكويت ودول الخليج العربية وبعض البلدان العربية ومن تركيا وإيران والهند وباكستان وآسيا.

كما أن مانشستر تشتهر بوجود 3 جامعات كبيرة، وهي جامعة مانشستر ومترو بوليتان وجامعة سالفورد وكليات مختلفة ومعاهد لغات.

الرياضة

تعتبر مانشستر من أفضل المدن المشتهرة بكرة القدم في انجلترا، والعالم وشعوبه يتابعون الأندية البريطانية ويشجعونها، وفي مقدمتها نادي مانشستر يونايتد ونادي مانشسر سيتي.

ويصنف الأول بأنه نادي الفقراء والثاني نادي الاثرياء، وبينما كان يونايتد نادي الفقراء وعمال المناجم والقطارات، ما جعل الصراع الطبقي ينتقل الى الرياضة ومباريات الفريقين، فقد أصبح نادي يونايتد الآن من أغنى أندية العالم، وسأقوم بجولة استطلاعية لكلا الناديين ان شاء الله.





سنتر المدينة وشارع العرب!

وصف الصورة وصف الصورة

نزار الابراهيم من محبي مانشستر يونايتد منذ ٢٠ عام عملاقا مانشستر رياضيا

من أبرز الأماكن في مانشستر التي تدب فيها الحياة سنتر المدينة وشارع رشم كما نسميه أو كما يسمونه بشارع العرب حيث يوجد تجمع المطاعم والمقاهي والمحلات المتنوعة.

انكوتس وهي وسط المدينة بها مشاريع استثمارية اما بيكادلي ففيها خطوط الترام والحافلات ومحطة بيكادلي للقطارات.

اكسفورد رود فيه جامعة مانشستر وفنادق وشركات اما في رينز غيت وكاسلفيلد وويستفيلد فهناك أفخم المتاجر والمقاهي ومكاتب العقار والشركات التجارية والمالية.

هناك احياء تعرف بساكنيها من الجاليات.

أهلا بكم في مانشستر

تبقى مانشستر خليطا انجليزيا متجانسا مع الجاليات المختلفة التي تشكله فتحولت بهم مانشستر الى مدينة ذات نكهة عصرية منوعة، وهي تصلح منطلقا لزيارة مدن أخرى من كل الاتجاهات.

لو زرت مانشستر فانني اضمن لك محبتها وتبقى التجربة خير دليل وبرهان فأهلا وسهلا بكم في مانشستر المضيافة.

محبو بريطانيا كثر، ولندن على وجه الخصوص، ولعل جيلنا المخضرم وانا منهم نعتبر لندن دائما محطتنا الأولى، غير ان الزمن اليوم تحول وذكر «موقع تريب ادفاليزر» ان مانشستر هي الاكثر شعبية في المملكة المتحدة، وهي المدينة المعروفة بانفتاحها بالمكان المفضل بعد لندن.. ويرجع سر شعبية مانشستر (بالانجليزية: Manchester) كونها اليوم احدى اكبر المدن البريطانية صناعيا، وتعود شهرتها ايضا الى وجود الاندية الرياضية وفي مقدمتها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وبها جالية مسلمة تمثل 5% من إجمالي السكان اكثرهم من جنوب آسيا والهند وباكستان، وسأحاول من خلال زيارتي المتكررة لهذه المدينة ان أبين لماذا يحبها السياح، وإلى أي شيء يرجع بروزها؟ ولماذا تعد الاكثر شعبية من اي مدينة بريطانية اخرى؟تابعوني.. للتعرف على مانشستر الوجه الآخر.

































































































































