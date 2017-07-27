عبدالرحمن خالد

أحمد الحمزاوي

يعد فصل الصيف العطلة الطويلة التي ينتظرها اغلب المواطنين والمقيمين، هروباً من شدة الحرارة في البلاد.



وتنشر «الأنباء» قائمة بأفضل 10 مدن اتجه اليها الكويتيون في موسم الصيف 2017، حيث يقول الشريك المؤسس ومدير عام مجموعة شركات مباشر للسياحة والسفر والفنادق أحمد الحمزاوي ان تلك المدن حازت افضل الوجهات السياحية لهذا الصيف.



ويشير الى ان صناعة السياحة عادت بعد انخفاض التوتر في الدول التي تعرضت للثورات في الفترة الاخيرة، ذلك بالإضافة الى ظهور مناطق ومدن جديدة بدأت تستحوذ على شريحة كبيرة من الكويتيين.



وفيما يلي المدن حسب احصائيات شركة «مباشر» التي توفر أكثر من 600 الف فندق حول العالم:



1 - دبي تستحوذ امارة دبي الاماراتية على 29 % من الرحلات من الكويت، كما ان هناك 25 رحلة تتجه من الكويت الى دبي يومياً. ولدى دبي انشطة عديدة ومتنوعة تغني المسافر عن السفر لأوروبا، فحكومة دبي تعمل على توفير جميع احتياجات المسافر من ملاه ترفيهية وانشطة عديدة للشباب والعائلة.



2 - لندن لدى لندن اسباب تاريخية وثقافية تساعدها لتكون وجهة الكويتيين المفضلة. وتعتبر من الوجهات التي اعتاد الكويتيون منذ صغرهم على الذهاب اليها، كما ان تأشيرة لندن للكويتيين سهلة جداً، لذا لا توجد عوائق كثيرة، كما ان صناعة كرة القدم في انجلترا كبيرة ولديها جمهورها الكويتي.



3 - باريس اعتاد الناس ان يذهبوا الى مدينة باريس الفرنسية، لما تحتويه من اسواق الموضة، والمطاعم، والمسارح، إضافة إلى أماكن السهر الرائعة.



4 - برشلونة تستحوذ مدينة برشلونة الاسبانية على حصة كبيرة من السوق، وذلك بسبب عشق الناس لكرة القدم لحضور المباريات. وتعتبر من اجمل المدن، والأكثر أمانا، كما ان اغلب الناس تفضل الذهاب عبر «الكروز»، حيث تنطلق رحلات «الكروز» من مدينة برشلونة، لذا يضطر المسافرون للذهاب الى برشلونة.



5 - ميونيخ تعتبر مدينة ميونيخ الالمانية من المدن المفضلة للكويتيين، ويعد موقعها ممتازا لقربها من النمسا. وتحتوي المانيا على اقليم بافاريا، والذي يعتبر دولة داخل دولة ولديه طابع مميز. كما لا ننسى ان اغلب الكويتيين يتجهون الى المانيا للعلاج.



6 - نيويورك تعتبر مدينة نيويورك الاميركية من المدن المفضلة للكويتيين، وأول انطباع على اي شخص عندما تقول نيويورك التي نراها في الافلام، انّه يتشجع لرؤيتها، برغم ان تلك المدينة خاصة برجال الاعمال والسياسيين. وتتمتع نيويورك بقربها من كندا، وتعتبر البوابة الشرقية لأميركا، كما تتميز بالحدائق المفضلة للمواطنين.



7 - إسطنبول لدى اسطنبول التركية بنية تحتية ممتازة ووسائل مواصلات جيدة، والاسعار منخفضة، وتتوافر بها المطاعم والاسواق وغيرها من الانشطة. وتتمتع الفنادق في مدينة اسطنبول بخدمة فندقية ممتازة، وتعتبر مدينة سياحية 100%، كما تتميز بأجوائها الجميلة. ويعتبر مطار اسطنبول من اجمل المطارات وافضلها، كما انه همزة الوصل ما بين الشرق الاوسط واوروبا.



8 - روما تستحوذ روما المدينة الايطالية، على حصة كبيرة من السوق الكويتي، وفي الآونة الاخيرة تركزت اغلب الاتجاهات الى الجزر الايطالية مثل كابري وسيسيلي. وتمتاز روما بمأكولاتها المعروفة كالبيتزا والمعكرونة الشهية وغيرهما، وتعتبر من اجمل المدن الكلاسيكية والرومانسية، ذلك بالإضافة الى كرة القدم.



9 - لوس انجيليس مدينة الغرب الاميركي لوس انجيليس، وتعتبر منفذاً جيداً للولايات الاخرى كلاس فيغاس وسان دييغو، بالاضافة الى المطاعم والاسواق.



10 - بانكوك تعتبر بانكوك من افضل المدن على مستوى العالم، وتمتاز برخصها والانشطة المميزة بها، كما ان الطبيعة لدى البلاد مميزة جداً.

«مباشر» في سطور

تحتفل مجموعة شركات مباشر للسياحة والسفر بمرور 10 سنوات منذ انطلاقها في المنطقة.

وتعد الشركة من اكبر مزودي الخدمات السياحية في المنطقة العربية.

وتوفر شركة مباشر أكثر من 600 الف فندق حول العالم لشركات السياحة والسفر، كما توفر جميع الخدمات المختصة بصناعة السياحة من سفر واقامة وحجوزات وتوصيل من والى المطار.

ولدى «مباشر» مكتب في جمهورية مصر العربية، وسيتم افتتاح مكتب للشركة في المانيا وأوروبا.

نصائح للمسافرين

قدم الحمزاوي عددا من النصائح يجب على المسافرين اتباعها قبل السفر:

- يجب الحجز قبل فترة كبيرة، اذا كنت تخطط لعطلة صيفية طويلة، وذلك للحصول على سعر ارخص، واختيار الطيران المناسب، ووقت كافٍ للتخطيط للرحلة.

- ضرورة معرفة الاحوال الجوية اذا كانت درجة الحرارة مرتفعة او منخفضة حتى يتم تجهيز ملابس مناسبة حسب اجواء البلاد المخطط السفر اليها.

- الحجز عبر شركة سياحة معتمدة، تجنباً لعمليات النصب، خصوصاً على الاونلاين، لذا يجب التعامل مع شركات معروفة.

- عدم حمل مبالغ كبيرة والحرص على المقتنيات تجنباً للسرقات.

«الوطنية».. ولادة عهد جديد

قال الحمزاوي ان عودة طيران الوطنية تعتبر أمرا ايجابيا، وذلك لتوسيع المنافسة بين شركات الطيران الاخرى، مشيراً الى ان ذلك يعد ايجابيا للمسافرين لتعدد الخيارات وانخفاض الاسعار.

واضاف ان عودتهما ستكون مختلفة، وذلك لتوفيرهما وجهات جديدة.

تحية.. لـ«الكويتية»

أثنى الحمزاوي على تحديث طيران الخطوط الجوية الكويتية، وذكر ان «الكويتية» توفر خدمة ممتازة للركاب المسافرين على متنها سواء من ناحية الاكل او المضيفين او الراحة والنظافة في الجلوس على المقاعد.

من ناحية اخرى، شدد الحمزاوي على ضرورة التسريع في انشاء المطار الجديد، حتى تتفادى الازدحام الشديد الذي يحدث في اوقات السفر الذروية لافتاً الى ان السوق الكويتي سوق قوي وكبير.

عودة مصر ولبنان

قال الحمزاوي انه في الآونة الاخيرة عادت مصر ولبنان الى قائمة الوجهات المفضلة خاصة بعد انخفاض حدة التوتر في تلك البلاد.



وذكر ان المفاجأة كانت بامتلاء حجوزات الفنادق في هاتين الدولتين.



وتوقع الحمزاوي عودتهما الى المنافسة في الفترة المقبلة، بعد سيطرة السياحة التركية في السنوات الخمس الماضية.

«مصر للطيران» .. مطلوب الاهتمام

شدّد الحمزاوي على ضرورة الاهتمام بشركة «مصر للطيران»، لما لها من اهمية في المنطقة، مشيراً الى ان الشركة تحتاج الى مزيد من الاهتمام من قبل المسؤولين للتعاون مع الشركات السياحية الكويتية وزيادة التعامل معهم كما يفعل نظراؤهم في «التركية» وغيرهم.



وذكر ان اسعار التذاكر على متن طائرات المصرية مبالغ بها، مشدداً على ضرورة تخفيضها حتى تتناسب مع ميزانية المسافرين.

وجهات جديدة

أشار الحمزاوي الى وجهات جديدة اصبحت متاحة للمواطنين وهي اذربيجان وجورجيا والبوسنة وكرواتيا.

وبين ان تلك الدول بدأت بالاهتمام بالجانب السياحي الخاص بها، لما تمتلكه من طبيعة وتاريخ وغيره من الامور المشجعة للسفر، لافتاً الى انها بدأت تلفت الانظار في الفترة الاخيرة، وبدأ الاقبال عليها يزداد.

اذربيجان جورجيا