



يوسف عبدالرحمن

بقلم: يوسف عبد الرحمن

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منتزه طبيعي، غابات وسافانا، وسفاري وحيوانات، وألعاب ومقاه ومطاعم، وعالم عجيب من المتعة والمعرفة والتسلية، هل تحب ان اصحبك وأعرفك بما يجري هناك في هذا العالم المصنوع من أجل الإنسان؟

إذن استطلاعنا الجديد عن نوسلي سافاري، الحديقة والمنتزه الشامل، حيث تجد في رحابه المزيد من الإثارة والفرحة والعلم والتسلية الفردية او العائلية ولتجد عبارة كتبت في مدخل المجمع الطبيعي Wellcome to Knowsley.

بداية الرحلة

هذه المرحلة اخترت السيارة كي أصل الى هذه الحديقة التي تقع ما بين مانشستر وليفربول وهي اقرب الى ليفربول وتصل اليها بواسطة القطار او السيارة وهي تقع على بعد 33 ميلا من مانشستر يعني 40 دقيقة بالسيارة ويكلفك الامر ان تدفع لسائق السيارة، ان أحببت ان ينتظرك طيلة اليوم، 150 باوند، وهي تفتح من 10 صباحا حتى 5.30 مساء، ويمكن ان تدخلها حتى الساعة 4.30 اي قبل ساعة فقط على الاغلاق، وأجرة الموقف 5.99 باوند، اما تذكرة الكبير للدخول فهي 17.500 باوند، والصغير 12 باوند.

نوسلي سافاري

منتزه طبيعي، تم افتتاحه في عام 1971 على مساحة 5.6 كيلومترات، ثم في عام 1973، ثم تمت زيادة مساحته الى 8 كيلومترات من الغابات والأشجار الطبيعية والحيوانات بمختلف أشكالها وألوانها وأحجامها وتنقسم الحديقة الشاملة الى نوعين:

مشاهدة الطيور في بيئاتها الطبيعية

1 - التجوال بالسيارة، حيث تشاهد الحيوانات على طبيعتها وفي أماكنها ولعل اكثر مكان شعبية هو محمية القرود الذين سوف يركبون على سيارتك ينتظرون منك قطعة من الطعام.

2 - أو المشي راجلا وسط الغابات الكثيفة والأصوات الطبيعية للطيور والحيوانات.

أقسام ومرافق ممتعة

تضم نوسلي سافاري 22 منطقة ضمن مرافقها العديدة وهي اماكن مخصصة اما للحيوانات والطيور أو الألعاب والمرافق مثل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمتاجر التي تبيع الهدايا التذكارية وأيضا اماكن مخصصة للعروض مثل عروض الطيور او عروض سبع البحر، كما ان هناك مستويات مختلفة من الألعاب منها ما هو مخصص للأطفال مثل الساحات الترابية كي يمارس الطفل اللعب بالتراب المخلوط بالمياه ليشكل ما يشاء من الاشكال الترابية او الالعاب التي تصلح للعائلة في كل الأعمار.

محميات الحيوانات الأليفة والمفترسة

هناك 29 نوعا من الطيور والحيوانات في هذه المحمية الطبيعية تضم ما يلي:

٭ الغزلان والوعول والبقر والجمال والماعز والثيران البرية.

٭ الأسود والنمور والذئاب.

٭ الفيلة ووحيد القرن والزراف والحمير الوحشية.

٭ القرود بكل فصائلها.

٭ محميات الطيور الجارحة والأخرى البحرية والنهرية والبرية.

ولقد حضرت عرض الطيور وهي عملية ترويض للجوارح والغربان والطيور المهاجرة الأخرى مثل البلشون، وأيضا عرض سبع البحر وكلاهما يلاقي اقبالا من الجمهور خاصة الاطفال.

محمية ذئاب وألعاب

اعجبتني جدا محمية الذئاب وهي منطقة مخصصة للذئاب مخفية عن عيون البشر ومحاطة بسور خشبي يلفها على مد النظر وتستطيع ان تراقب حركة الذئاب عن طريق نوافذ زجاجية كما ان السور المقام يتضمن معلومات مهمة عن حياة الذئاب.

كما ان الالعاب التي تعتمد على السقوط من علو شاهق بدأت تستقطب الأنظار وتستدعي الالتفات اليها وقد رأيت اعجاب (الشباب المراهق) جدا بها لأنها نوع من التحدي والمغامرة والإثارة وتحقيق الذات والشعور بالانتصار.

عرض لقرون الوعول ساحات ترابية يشكل فيها الاطفال ما يشاءون قطار المنتزه ينقل السياح ليشاهدوا معالمه

تجربة سياحية فريدة

حينما أوثق لكم زيارة هذه الأماكن بكل ما يلزم من أسعار ووصف انما الهدف هو ايجاد معلومات للسائح كي يبدأ تجاربه بها خاصة هذه المدن الترفيهية والحدائق الشاملة بكل عوالمها المتنوعة والفريدة ولعل من يملكون القرار عندنا في عالمنا العربي يهتمون بضرورة وجود هذه المعالم الحضارية في دولنا المتخلفة عن الركب الحضاري.

وعلى أمل ان التقي بكم في المحطة القادمة عن أدنبرة ونواحيها فأنا ذاهب إليها.

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