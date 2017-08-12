



يوسف عبدالرحمن

بقلم: يوسف عبدالرحمن

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بعد أن مكثت 3 أيام في غلاسكو Glasgow وتجولت في شارع البوكنان ستريت بكل محلاته ومطاعمه والبقالات والمقاهي وصولا لسنتر المدينة النابض بالحركة والحيوية وجموع السياح، وكثيرا ما أتوقف عند (الفعاليات) التي نمر بها ونحن نمشي في هذه المدينة والتي تحتضن الكثير من الفعاليات البشرية مثل فرق الاستعراض والموسيقى والرسوم التشكيلية.. وما يلفت النظر وأنت تتجه الى محطة القطارات لتأخذ قطارك الى بحيرة (لوخ لومند)، وتكتب بهذا الشكل: Loch Lomond - يتوقفك اعتزاز الاسكتلنديين بأنفسهم ووطنيتهم ودائما تجدهم يرفعون اعلامهم ولم ار بكل صراحة اي علم انجليزي يرفع بيدهم، فقط علم اسكتلندا، اعتزازا بذاتهم ونضالهم ضد الانجليز قديما.. انني انصح اي زائر لغلاسكو بان يزور هذه البحيرة ويتمتع بكل ما فيها من طبيعية ومرافق وجمال وإمكانيات طبيعية وبشرية وهي بالفعل تستحق (العنوة) سواء اكنت صاحب عائلة ام عزابيا.. تعالوا نتعرف على بحيرة لوخ لومند.





بلدة بالوخ ويسمونها (بالماها) او قرية روس وشاطئها يسمى كاميرون، زرتها وأخذت تذكرة من محطة غلاسكو للقطارات بـ 6 باوند وذهبت الى بحيرة لوخ لومند التي تبعد حوالي 40 دقيقة بالقطار وبالسيارة 50 دقيقة لوجود اشارات وتكلف 100 باوند.



وهذا يعني أن القطار ارخص وأجمل من حيث المناظر وحرية الحركة.



على العموم لمن يحب ان يستأجر سيارة تبقى قضية السواقة عندهم صعبة لأن القيادة على اليمين وهي اعتياد مثلما نقود نحن بالشمال، ولا توجد مشكلة.



على العموم وأنت في القطار تشعر من المناظر بانك دخلت الريف الاسكتلندي بكل مناظره الجميلة من اكواخ واسطبلات وحيوانات.

اكواريوم بحري كبير في «لوخ لوموند»

سنتر المدينة



حلوة أول ما تنزل من محطة القطار يأخذك الطريق الى السنتر عبر ممرات طويلة من الغابات الخضراء وأيضا تشاهد البحيرة بكل ما فيها من حياة بحرية وغابات جميلة وتشعر بنظافة الهواء والأكسجين النقي خاصة ما بين الشواطئ وطرق الغابات الفسيحة الخضراء وما تشاهده من تجمعات الطيور المستقرة والعابرة.



إطلالة البحيرة ومرافقها والجو المحيط بها ساحر يأخذ بالألباب وهناك على الضفة الأخرى سلسلة من المحلات والمطاعم والمقاهي وألعاب الأطفال المختلفة وميزتهم انهم يسكرون الساعة 10 مساء.



سياحة مائية وبرية

إذا كنت من عشاق المشي في الغابات فستجد ضالتك، أما إذا كنت من عشاق البحر فستجد أيضا هدفك فهناك شركات تقدم لك كل هذه الخدمات بأسعار زهيدة ومرشد سياحي، كما انه يوجد نظام الاكروزات البحرية وتستطيع ان تحصل على رحلة جوالة حول محيط البحيرة أو تمارس صيد السمك ومشاهدة الطيور البحرية من بط وإوز وطيور النورس البيضاء الصغيرة والعملاقة.



ألعاب للأطفال

أطفال من الكويت يزورون البحيرة مع أهاليهم العاب للاطفال

هناك ألعاب مختلفة للأطفال وتناسب كل الأعمار والمستويات وقفت أتابع حركة الأطفال فوجدت ان الألعاب آمنة ومنوعة وتلبي احتياجات الأطفال أما الشباب فيستطيعون ان يجدوا ضالتهم في المشي بالرول وأكل الآيس كريم وركوب الدراجات او الرول او تأجير القوارب الشبابية ذات المجاديف.

أكواريوم لوخ لومند



من أجمل الأماكن هناك «أكواريوم بحري كبير» متعدد الطبقات وفيه تجد كل الكائنات البحرية المختلفة من أسماك صغيرة وكبيرة مثل اسماك القرش والسلحفاة والكائنات البحرية الأخرى وايضا نباتات البحر وتوجد صالة للعرض البحري وايضا اماكن للمحاضرات القصيرة ومشاهدة الأفلام وعرض الصور كما ان المركز يوفر لزائريه خدمة السؤال والجواب وفي ختام جولتك ستجد نفسك تخرج من بوابة ضمن محل فيه تذكاريات لكل ما شاهدته من حيوانات على هيئة أشكال تباع او ملابس او تذكاريات تناسب كل الاعمار والأذواق.



الفنادق والشقق



هناك بعض الفنادق والشقق المفروشة التي تؤجر للزوار وأجور بعضها تصل الى 40 باوند في الليلة، وهناك اسعار أعلى على حسب مكان السكن ونوعيته بتصنيفاته السياحية، لكنني لم اجد فنادق الـ 7 نجوم وهي بحق مدينة مريحة لا سيارات ولا زحمة، والهواء نقي، فاختر لك من الصحبة من تشاء فالمكان لا يصلح إلا للعوائل او المتزوجين حديثا ويبحثون عن مكان يلامس النجوم.

وحش لوخ

في اسطورة اسكتلندية فلكلورية تحكي قصة وحش لوخ البحري، تقول الأسطورة القديمة: وحش لوخ بالانجليزية Loch Monster هو مخلوق غير مؤكد الوجود ويعتقد انه من بقايا الديناصورات ورغم وجود شهود وشهادة كل واحد تختلف عن الآخر، لكن التطابق انه حيوان بحري كبير يسكن البحيرة في اسكتلندا في المياه العذبة وأطلقوا عليه اسم وحش البحيرة له زعانف لهذا سمي تحديدا بالاسم اليوناني واللاتينية: Rhombopterxx Nessitevas أي نيستيراس رومبوبتيريكس.

وأنا أرى الموضوع في باب الخرافة والأسطورة وغير مؤكد لكن حالهم حال كل الشعوب، مواحنا عندنا (حمار القايلة والسعلو والطنطل)!

لم لا نصدقهم في خرافاتهم وأساطيرهم؟!

وتبقى الحكايات مفتوحة عند كل الشعوب، وكل شعب يعتز بما يريد من ارث تاريخي وثقافي وفلكلور شعبي وحضارة.

لماذا لاتكون عندنا مثل هذه الحمامات نظيفة وبفلوس؟







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