- حسين كرك لـ «الأنباء»: تركيا الوجهة العالمية الأولى للسياحة.. و«بولو» عاصمة الطبيعة في الدنيا
- توبوك يايلسا منتجع رائع تزوره فرق رياضية كبرشلونة وريال مدريد
محمد راتب
سامسون المدينة الرائعة والنجمة الساطعة والمحطة المنعشة، هي درة مكنونة في شمال تركيا، لا يعرف الكثيرون حتى الآن أنها جوهرة البحر الأسود بحق، تكتنز المدينة وريفها أروع المناظر والبحيرات والمشاهد الخلابة آسرة ألباب زوارها ومنعشة أرواحهم بطقس مائل إلى البرودة وتشبع فضولهم للنظر بأجمل ما خلقه الرحمن، فتغدو محطة استثنائية للإقامة الراقية والسياحة الممتعة والأجواء الرائعة وللاستثمار العقاري والتسوق الممتع.
سامسون من أكثر المدن جمالا وبهاء ومساحة، وسكانها يستقبلون زوارها برقي ورحابة صدر وابتسامة مميزة.
وتشتهر سامسون بنهرين كبيرين هما كيزنبراغ وهيشار مارك، إلى جانب 4 بحيرات مذهلة وشلالات في قمة البهاء والحسن، هي مدينة الهدوء وشحن الروح بالطاقة، وإشباع الصدر بجرعات أوكسجينية الطراز، أما «الكورنيش» المميز فهو يحيط بالمدينة وكأنها جزيرة بقلب البحر تستهويك فيه رياضة المشي لساعات لا تعرف خلالها الملل ولا الكلل.
لأنها الأجمل على وجه الأرض والأقرب للقلوب لاتزال تكتشف الاماكن فيها كل يوم، فهي تحوي من المقومات ما تعجز الاقلام عن كتابته، السياحة فيها مغنم ومكسب ومشاهدها الخلابة تأسر الألباب والنفوس وتشرح الصدور والقلوب وتمثل نقطة علاجية استشفائية بامتياز.
إنها تركيا بمدنها وجبالها وهوائها العليل تنادي عشاق الجمال لزيارتها والتجول في ارجائها الحافلة بكل ما يرغب فيه السائح، من الاستجمام والرياضة والعلاج والهواء المفعم بالاكسجين والمشاهد الخلابة والمرح والتسلية.
رئيس اتحاد وكالات السياحة والسفر في الشرق الأوسط (أوتساد)، حسين كرك قال في لقاء مع «الأنباء»: إن تركيا باتت الوجهة العالمية الأولى للسياحة، مؤكدا أن «أوتساد» يعمل حاليا على تطوير السياحة الرياضية، حيث تستضيف تركيا بعد عيد الاضحى المبارك 8 فرق من دول الخليج كلها من الدرجة الأولى تقوم بتدريباتها وسط أجواء استثنائية في بحار تركيا الاسود ومرمرة وإيجه، وعلى مرأى من الطبيعة الخلابة والمشاهد الخيالية.
وأشار كرك إلى مدينة بولو القريبة ساعتين من اسطنبول والتي تلقب «عاصمة الطبيعة في الدنيا» حيث تحوي 250 بحيرة، ونحو 1020 نوعا من الشجر ونحو ٣٠ نوعا من المياه الكبريتية العلاجية وسط طبيعة خلابة تخطف الأنظار في فصول السنة كلها، موضحا أن توبوك يايلسا من المنتجعات الرائعة في بولو التي تزورها كبرى الفرق الرياضية مثل تشلسي وريال مدريد وبرشلونة.
ودعا كرك السياح الكويتيين والخليجيين إلى الاستفادة من خدمات اتحاد وكالات السياحة والسفر في الشرق الأوسط «اوتساد» الذي يؤمن لهم السائقين الامناء والمترجمين بجميع اللغات، كما يوفر لهم فرص الاستثمار العقاري وزراعة الشعر والعلاجات الطبية، مشيرا إلى أن السياحة في الوقت الحالي تمثل فرصة ذهبية لاكتشاف تركيا وجبالها وأنهارها وشلالاتها ومضيق الدردنيل الذي يفصل بين مرمرة وبحر ايجه، إلى جانب منطقة شنكلة ذات الطبيعة الرائعة والتي تبعد عن اسطنبول ساعتين ونصف الساعة، وهذه المنطقة مميزة لحساسية النفس ومن لديهم ربو، فنسبة الاكسجين فيها هي الاعلى في الدنيا، فلا حاجة إلى استخدام البخاخات في تلك المنطقة اطلاقا.
وأضاف أن في شنكلة أيضا مغارات وشلال وفيها بوتيك اوتيلات، وهي قلعة الإسلام وذات تاريخ غارق في القدم، وأما انطاليا فهي عاصمة السياحة في تركيا، ومن أصل ٤٠ مليون سائح لها حصة الأسد 15 مليون سائح، تليها اسطنبول، أما «اوليمبوس» الريفية فهي قريبة من كمر وفيها تلفريك، والخليجيون يجدون فيها الراحة والاطمئنان، مشيرا إلى أن منطقة بلك تشتهر بالفلل الرائعة وفنادق الخمسة نجوم ومسطحات خضراء للعب الغولف، وهناك يشتهر فندق سبايس اوتيل ريكسوس، ريزا.
my house روعة الإقامة في قلب «سامسون»
في وسط مدينة سامسون يقع فندق my house تحت إشراف مديره العام ومالكه مصطفى أوزتورك، حيث يقدم أرقى الخدمات لضيوفه مع أروع أدبيات التعامل من الطاقم الفندقي المدرب، وأجواء هادئة مفعمة بعبق التاريخ والمأكولات التركية والعثمانية التقليدية، كما تم تخصيص مسجد بإمام راتب في الفندق في تفرد على مستوى البلاد كما يتوافر في الفندق حمام تركي ومرافق مميزة.
«DOGA RESORT» إنه الأجمل في أحضان «أيدر»
أيدر منطقة تتبع مدينة ريزا في الشمال التركي، إنها قلب الجمال والحياة والأجواء المنعشة، لا تكتمل زيارة الشمال التركي دون المرور بها والمكوث فيها أياما، فشلالاتها وأنهارها وجبالها الشاهقة الخاشعة تسلب الالباب، هي فاتنة بكل معنى الكلمة، وهي الضالة المنشودة لهواة الأنفاس العميقة من الأكسجين الخالص الذي لا ند له في الدنيا.
خلال الطريق الممتد في أحضان الطبيعة الساحرة لا يمكن أن تفارق العين تلك الجبال الشاهقة الخاشعة التي تسبح بعظمة خالقها أو البحار أو الأنهار المصاحبة للتجديف والألعاب المتنوعة والأشجار المثمرة تتراقص أمام الناظرين إليها مشبعة صدورهم بجرعات عالية من الأكسجين الخالص.
يقول مالك منتجع DOGA RESORT في منطقة أيدر الرائعة فاتح كيزيلتان وهو العضو في اتحاد «أوتساد»: إن ما تميز به المنتجع هو المناظر الاستثنائية التي تطل عليها من شرفاته وغرفه التي استقطبت عشاق الطبيعة من العالم خاصة من الكويت وألمانيا وهولندا والإمارات والأردن وقطر والسعودية.
«Samsun Development» بوابة السياحة والاستثمار العقاري في المدينة
خدمات سياحية مميزة وفرص استثمار واعدة للسياح الخليجيين تقدمها شركة «سامسون ديفلوبمينت» بمكتبها في فندق جراند شيراتون الذي تجتذبك فيه لوحة كتب عليها بالعربية «أهلا بكم في سامسون»، وتضع بين يديك فرص استثمار عقارية واعدة بالصورة القانونية والآمنة مع مستشارين يتحدثون العربية بطلاقة.
مديـــر عام الشــركة ســـونار دورسون يــــؤكد ان سامسون مدينة خطفت أنظار السياح واهــــتمام صغار وكبار المستثمريــن، وأصبحت أفضـــل مركز استثمار واعد بمنطقة البحر الأسود، فهي تفـــوق بمساحتها وجمالها حجـــم «طرابزون» مرتين، مشيرا إلى أن شركة «سامســـون ديفـــلوبـمينت» تمثل بوابة للتعريف بالمدينة وفرصـــها الاستثمارية وفنادقها ومنتجعاتها مع جولات لا تـــنسى للبحيرات والشلالات والتعريف بأجمل المناطق في سامسون والمناطق الريفية الساحرة المحـــيطة بــها، موضحا أن بإمكان الراغبين في الاستثمار العقاري الآمن والواعد التواصل مع الشركة من خلال موقعها الإلكتروني باللغات الثلاث الإنجليزية والتركية والعربية
www.samsundevelopment.com.tr
جراند شيراتون في «سامسون».. العراقة والفندقة «الذكية» مع وسام «النجمة الزرقاء»
العراقة والرقي عنوان بارز لفندق الجراند شيراتون في سامسون، صنف الثاني على مستوى تركيا بخدمات (الخمس نجوم)، فما إن تدخل هذا الفندق إلا وتشعر بروعة التصميم وجودة الخدمة ومراعاة أدق التفاصيل وإتقان التجهيزات الداخلية واللمسات التقنية المذهلة، وكأنك في برج «ذكي»، ما يجعل من زيارة الفندق تجربة ثرية وشيقة بكل معنى الكلمة.
المدير العام سافاش توركاي ذكر أن الفندق روعي فيه ما يجتذب السياح خاصة الخليجيين منهم، نقدم لهم ألذ اللحوم البلدية الحلال، وفي جميع غرف الفندق تطل على البحر الأسود وعلى المدينة الرائعة، أما عن مطاعم الفندق فقد تم تصنيفه بأعلى وسام من قبل الدولة، وهو وسام «النجمة الزرقاء»، وفي الطابق الـ ٢٣ هناك قاعة النخبة التي لا يدخلها إلا أعضاء جراند شيراتون والمميزين والتي من خلالها تتمكنون من رؤية المدينة من البحر ومن جميع الاتجاهات.
لدى الفندق منتجع صحي استثنائي بمساحة 5700 م2، من ضمنها حمام تركي مميز للرجال وآخر للسيدات، وساونا، وغرف للاسترخاء، ومسبح داخلي مغلق، وآخر قرب الشاطئ معبأ بماء بحر منقى، وهناك أيضا منطقة جولف لينكس جولف كورس على البحر هى الأولى على مستوى العالم، للعب الجولف المائي تم تجهيزها باحترافية لتقدم أرقى الخدمات لعشاق هذه اللعبة.
Legend Ayvacik.. فندق غارق في الطبيعة الساحرة لمدينة سامسون
يقع فندق Legend Ayvacik في منطقة ساحرة من ريف مدينة سامسون، ويطل بمساحته العرضية ومطعمه البانورامي على بحيرة Suat Ugurlu Dam وهو غارق في حدائق غناء وجبال خضراء تمثل الإقامة فيها محطة من محطات الطاقة الروحية المشبعة بالأكسجين، ويبعد ١٠ كم من وسط مدينة أيواجيك، ليمثل المسير إليها تجربة ثرية لا تنسى.
يعتبر الفندق الهادئ المسترخي في أحضان بحيرة وجبال زمردية النوع فرصة مميزة لعشاق الاسترخاء والأجواء الممتعة والطبيعة الهادئة الصامتة التي لا تنطق إلا تسبيحا لعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وغرفه ذات إطلالات على البحيرة التي تخطف الأنظار.
على شاطئ البحيرة أنشئ مطعم الفندق الذي يقدم وجبات طعام وسط أجواء مفعمة بالطاقة لا يمكن حذفها من ذاكرة النزيل، خصوصا إذا لم تفوّت فرصة التنزه على مياه البحيرة في مراكب مخصصة للسياح،
ظفرنا بواحدة من تلك الرحلات الرائعة مع عضو اتحاد «اوتساد» هاكان شاكير.