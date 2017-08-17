

حسين كرك لـ «الأنباء»: تركيا الوجهة العالمية الأولى للسياحة.. و«بولو» عاصمة الطبيعة في الدنيا

توبوك يايلسا منتجع رائع تزوره فرق رياضية كبرشلونة وريال مدريد محمد راتب سامسون المدينة الرائعة والنجمة الساطعة والمحطة المنعشة، هي درة مكنونة في شمال تركيا، لا يعرف الكثيرون حتى الآن أنها جوهرة البحر الأسود بحق، تكتنز المدينة وريفها أروع المناظر والبحيرات والمشاهد الخلابة آسرة ألباب زوارها ومنعشة أرواحهم بطقس مائل إلى البرودة وتشبع فضولهم للنظر بأجمل ما خلقه الرحمن، فتغدو محطة استثنائية للإقامة الراقية والسياحة الممتعة والأجواء الرائعة وللاستثمار العقاري والتسوق الممتع.



سامسون من أكثر المدن جمالا وبهاء ومساحة، وسكانها يستقبلون زوارها برقي ورحابة صدر وابتسامة مميزة.



وتشتهر سامسون بنهرين كبيرين هما كيزنبراغ وهيشار مارك، إلى جانب 4 بحيرات مذهلة وشلالات في قمة البهاء والحسن، هي مدينة الهدوء وشحن الروح بالطاقة، وإشباع الصدر بجرعات أوكسجينية الطراز، أما «الكورنيش» المميز فهو يحيط بالمدينة وكأنها جزيرة بقلب البحر تستهويك فيه رياضة المشي لساعات لا تعرف خلالها الملل ولا الكلل.

لأنها الأجمل على وجه الأرض والأقرب للقلوب لاتزال تكتشف الاماكن فيها كل يوم، فهي تحوي من المقومات ما تعجز الاقلام عن كتابته، السياحة فيها مغنم ومكسب ومشاهدها الخلابة تأسر الألباب والنفوس وتشرح الصدور والقلوب وتمثل نقطة علاجية استشفائية بامتياز.



إنها تركيا بمدنها وجبالها وهوائها العليل تنادي عشاق الجمال لزيارتها والتجول في ارجائها الحافلة بكل ما يرغب فيه السائح، من الاستجمام والرياضة والعلاج والهواء المفعم بالاكسجين والمشاهد الخلابة والمرح والتسلية.



رئيس اتحاد وكالات السياحة والسفر في الشرق الأوسط (أوتساد)، حسين كرك قال في لقاء مع «الأنباء»: إن تركيا باتت الوجهة العالمية الأولى للسياحة، مؤكدا أن «أوتساد» يعمل حاليا على تطوير السياحة الرياضية، حيث تستضيف تركيا بعد عيد الاضحى المبارك 8 فرق من دول الخليج كلها من الدرجة الأولى تقوم بتدريباتها وسط أجواء استثنائية في بحار تركيا الاسود ومرمرة وإيجه، وعلى مرأى من الطبيعة الخلابة والمشاهد الخيالية.

حسين كرك رئيس اتحاد أوتساد رئيس بلدية سامسون يوسف بلماز متوسطا سافاش توركاي وسونار دورسون وجيهات

وأشار كرك إلى مدينة بولو القريبة ساعتين من اسطنبول والتي تلقب «عاصمة الطبيعة في الدنيا» حيث تحوي 250 بحيرة، ونحو 1020 نوعا من الشجر ونحو ٣٠ نوعا من المياه الكبريتية العلاجية وسط طبيعة خلابة تخطف الأنظار في فصول السنة كلها، موضحا أن توبوك يايلسا من المنتجعات الرائعة في بولو التي تزورها كبرى الفرق الرياضية مثل تشلسي وريال مدريد وبرشلونة.



ودعا كرك السياح الكويتيين والخليجيين إلى الاستفادة من خدمات اتحاد وكالات السياحة والسفر في الشرق الأوسط «اوتساد» الذي يؤمن لهم السائقين الامناء والمترجمين بجميع اللغات، كما يوفر لهم فرص الاستثمار العقاري وزراعة الشعر والعلاجات الطبية، مشيرا إلى أن السياحة في الوقت الحالي تمثل فرصة ذهبية لاكتشاف تركيا وجبالها وأنهارها وشلالاتها ومضيق الدردنيل الذي يفصل بين مرمرة وبحر ايجه، إلى جانب منطقة شنكلة ذات الطبيعة الرائعة والتي تبعد عن اسطنبول ساعتين ونصف الساعة، وهذه المنطقة مميزة لحساسية النفس ومن لديهم ربو، فنسبة الاكسجين فيها هي الاعلى في الدنيا، فلا حاجة إلى استخدام البخاخات في تلك المنطقة اطلاقا.



وأضاف أن في شنكلة أيضا مغارات وشلال وفيها بوتيك اوتيلات، وهي قلعة الإسلام وذات تاريخ غارق في القدم، وأما انطاليا فهي عاصمة السياحة في تركيا، ومن أصل ٤٠ مليون سائح لها حصة الأسد 15 مليون سائح، تليها اسطنبول، أما «اوليمبوس» الريفية فهي قريبة من كمر وفيها تلفريك، والخليجيون يجدون فيها الراحة والاطمئنان، مشيرا إلى أن منطقة بلك تشتهر بالفلل الرائعة وفنادق الخمسة نجوم ومسطحات خضراء للعب الغولف، وهناك يشتهر فندق سبايس اوتيل ريكسوس، ريزا.