مستشار صاحب الجلالة: أسجل كلمة شكر وتقدير للمركز العربي للإعلام السياحي للجهود في الترويج السياحي للوطن العربي

محافظ ظفار: زيارة أعضاء المركز تعكس الترابط الأخوي الإعلامي في الدول العربية

وزير السياحة العماني: نشيد بجهود المركز للترويج السياحي للمقومات العربية

رئيس بلدية ظفار للمشاركين: أنتم الكوكبة الخيّرة والنيّرة التي تنقل الكلمة للترويج عن أقطار الوطن العربي

الإماراتيون في المرتبة الأولى لزائري صلالة بعد السياح المحليين والسعوديين ثانيا وهنالك تنام في أعداد السياح العرب لصلالة خلال العامين الحالي والمنصرم جاسم التنيب

بالمسك وباللبان والبخور والعطور تتزين سلطنة عمان وتزدهر كل عام عند قدوم الخريف برذاذ الماء الفواح الذي ينتشر في أعالي الجبال الشامخة في محافظة ظفار بمدينة صلالة التاريخية ذات الاودية والهضبات والشلالات والسلاسل الجبلية الشاهقة والشواطئ البحرية والمروج الخضراء التي تفترش الارض والجبال اخضرارا وسط السهول المنبسطة والصحارى الواسعة. ان سلطنة عمان درة من درر الرحمن، وجوهرة من الجواهر بشبه الجزيرة العربية، فقد احتلت سلطنة عمان مواقع استراتيجية جعلها ذات المكانة العالية وسط العالم، حيث ارتبطت عن طريق التجارة عبر البحر مع دول الخليج والمحيط الهندي، حيث انها تطل على بحر العرب وبحر عمان، ما يميزها في التحكيم بمضيق هرمز، واما الطريق البري فيربط سلطنة عمان بطريق القوافل عبر شبه الجزيرة العربية مع باقي الدول الاخرى، كما تتميز سواحل سلطنة عمان الساحرة الفاتنة التي تمتاز برمالها الفضية الناعمة وبمياهها اللازوردية الصافية وبخلجانها الطويلة العميقة، فإن اهالي سلطنة عمان اصحاب كرم وضيافة وطيبة عند استضافة كل من يصل الى ارض سلطنة عمان كما انهم اهل شجاعة واقدام عند الشدائد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل عمان بعد ان دخلوا الاسلام «رحم الله اهل الغبيراء»، في دعاء لهم. واشاد بهم الخليفة ابوبكر الصديق رضي الله عنه بقوله «يا معشر اهل عمان، انكم اسلمتم لله طوعا ولم يطأ رسول الله ساحتكم بخف ولا حافر ولا جشعتموه كما جشعه غيركم من العرب». منتجع يطل على المحيط الهندي





أوضح مستشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان للشؤون الثقافية عبدالعزيز محمد الرواس، ان المستوى الذي وصلت اليه السلطنة من تطور ونماء ما هو الا جهد مجتمع وهو فكر ونهج قيادي يمثله حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

واضاف خلال لقائه مع قافلة المركز العربي للاعلام السياحي في سلطنة عمان - لقد جعل جلالة السلطان من السلطنة نموذجا نعتز ونفتخر بالانتماء اليه وبلاد نفخر ان نعيش فيها وننتمي لأمة نفخر ان ننتمي اليها، واشاد بالجهود المبذولة بالأمة العربية ووحدتها وجهود علمائها وشخصياتها على مر العصور. من جانبه اكد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار للاعلاميين ان الزيارة التي قامت بها قافلة المركز العربي للاعلام تكشف عن مدى الترابط الاخوي الاعلامي المستمر بين أبناء الدول العربية لتعزيز روح التآخي والرقي بالاعلام السياحي العربي.وكان اعضاء قافلة المركز العربي للاعلام السياحي قد قاموا بزيارة الى مسقط وصلالة.. واطلعوا على ما تتمتع به السلطنة من تطور سياحي وعمراني وما تحتويه من تراث عريق كما التقوا بعدد من المسؤولين الذين اشادوا بالجهود المبذولة الهادفة الى دفع عجلة التطور والنماء على كل صعيد حتى تصل السلطنة الى مصاف الدول السياحية الراقية والجاذبة للسياح من كافة اقطار العالم.واختتمت قافلة المركز العربي للاعلام السياحي فعالياتها في سلطنة عمان في كل من مسقط وصلالة ضمن برنامجها السياحي للعام 2017 باستقبال اعلاميين وصحافيين من 12 دولة عربية يمثلون كبريات الصحف والقنوات التلفزيونية والاذاعية ووكالات الأنباء من سلطنة عمان والسعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت والأردن ومصر وتونس والجزائر، ويأتي تنظيم المركز العربي للاعلام السياحي للقافلة بالتعاون مع بلدية ظفار والمركز العماني للاعلام السياحي وشركة مسقط لتنمية السياحة «أساس».



وتهدف قافلة الاعلام السياحي التي استغرقت خمسة ايام للاطلاع على المقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص خصوصا المعالم الاثرية والتراثية والسياحية الشاطئية والفعاليات المقامة على هامش مهرجان صلالة الى جانب لقاء عدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع الاعلام والسياحة في السلطنة وخلال البرنامج المعد زارت القافلة خلال الأيام الماضية العديد من المواقع الاثرية والشواطئ التي تزخر بالزائرين وسط اجواء خريفية رائعة. وقد التقى رئيس واعضاء المركز العربي للاعلام السياحي بعدد من المسؤولين بالسلطنة حيث كان اول لقاء مع عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية الذي قال اسجل كلمة شكر وتقدير للمركز العربي للاعلام السياحي على اختياره لي للفوز بجائزة رجل التراث العربي لعام 2017، واتمنى ان اكون عند حسن ظن الجميع وهذه الجائزة لم تكن نتيجة جهد يقوم به فرد لوحده وانما هو جهد مجتمع وهو فكر ونهج قيادي يمثله السلطان قابوس بن سعيد وشعب سانده منذ بداية النهضة، ونحن كنا ادوات واسلحة للدفاع عن هذه النهضة وكلنا كنا اقلاما تكتب عن هذه النهضة وكلنا كنا ألسنة تدعو الله ان يحفظ قائد النهضة الذي جعل من سلطنة عمان نموذجا واشاد بجهود الامة العربية ووحدتها وجهود علمائها وشخصياتها على مرور العصور والتاريخ كما عرج على الجهود المبذولة للترويج للمقومات السياحية في الوطن العربي من قبل المركز مطالبا اياهم بمواصلة الجهود لخدمة اقطارهم العربية



وأوضح محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار للاعلاميين قائلا: ان مثل هذه الزيارات للمركز العربي للاعلام السياحي تعكس مدى الترابط الاخوي الاعلامي المستمر بين أبناء الدول العربية لتعزيز روح التآخي والرقي بالاعلام السياحي العربي والازدهار واكد ضرورة مساهمة الاعلام للترويج للمقومات السياحية العربيةوقدم شكره للمركز على الجهود المبذولة منه والرسالة التي يتبناها لتشجيع السياحة البيئية العربية. كما قال أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة: ان ما نلاحظه من جهود مشكورة من قبل المركز العربي للاعلام السياحي سواء على مستوى السلطنة أو على المستوى العربي لهو دليل واضح على حجم الرسالة التي يتبناها المركز لخدمة قطاع السياحة، وأكد معاليه على مواصلة دعمه للمركز وأنشطته وأن المركز يعد اليد اليمنى لوزارات السياحة للترويج عن المقومات السياحية العربية. وفي ختام الرحلة السياحية، التقى أعضاء القافلة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار، الذي صرح بقوله: سعداء في السلطنة عامة ومحافظة ظفار خاصة بزيارة فريق قافلة المركز العربي للاعلام السياحي، ووجه حديثه لأعضاء القافلة بقوله: أنتم الكوكبة الخيرة والنيرة التي تنقل الكلمة بين كل وسائل الاعلام، وتغمرنا السعادة في السلطنة بتشريفكم لنا وأنتم أبناء البلد العربي، وحول أعداد السياح العرب الذين زاروا خريف صلالة، قال: ان السعوديين يحتلون المرتبة الثانية بعد الاماراتيين، نتيجة للعادات المتشابهة بين دول مجلس التعاون القريبة من بعضها، فكلنا شعب واحد، والعلاقة حميمة أكثر، وبالنسبة لمشروع المنفذ الذي يربط بين السلطنة والسعودية، قال: الجانب العماني أنهى ما عليه من اجراءات وأعمال منذ فترة، ونحن في انتظار استكمال ما تبقى من أعمال من الجانب السعودي، ولا شك أن هذا الطريق سيكون اضافة جديدة لتسهيل الحركة بيننا وبين السعودية وانتعاش الحركة الاقتصادية بين الجانبين.



وعن أهمية السياحة البيئية، قال: نركز بالدرجة الاولى كمنظمين لمهرجان خريف صلالة على السياحة العائلية، مشيرا الى وجود عدد من الرحلات الاستكشافية العلمية لدراسة الطبيعة العمانية كالصخور والاحياء البرية والبحرية، وسياحة الغوص، الى جانب انعقاد المؤتمرات والندوات العلمية، حيث ان كثيرا من الجامعات ترسل عددا من الفرق لإجراء هذه الدراسات. وهناك دراسة موثقة لبعض النقوش وطبيعة بعض المواقع، والأماكن التاريخية كمتنزه البليد الاثري الذي تم نفض الغبار عن كثير من الآثار فيه، والتي تدل على الحضارات المتعاقبة التي مرت بالمنطقة، فضلا عن إنشاء متحف أرض اللبان.وأشار الى دعم المركز العربي للاعلام السياحي في زيادة الاقبال من قبل السياح من مختلف الدول العربية والأجنبية.



واختتم الشيخ سالم بن عوفيت بالقول ان مهرجان صلالة السياحي يرحب بأي دولة عربية ترغب في المشاركة في فعاليته بغض النظر عن التحديات الأمنية، فنحن نعتبر مهرجان صلالة السياحي عرسا عربيا وخليجيا يشترك فيه الجميع. وأشار الى أن موسم الخريف في محافظة ظفار ليس موسم أمطار فحسب، بل على كل الفصول، فإذا ذهبتم للبادية تجدون ما يميز باديتنا العمانية التي تحكي تاريخ قوافل اللبان، والعيون الجارية، فعمان حباها الله بتاريخ تليد، امبراطورية لها تاريخها العريق، وهي ممتدة التاريخ ووصلت الى أميركا وشمال أفريقيا والصين، واذا استعرضنا التاريخ العماني فسنحتاج الى أيام وشهور، نقدم خدماتنا بصمت لا نريد دعايات أو ما شابه من ترويج، فظفار بكل ولاياتها تتمتع بالخدمات الضرورية لتوفير الحياة الكريمة من طرق ومستشفيات وتعليم، كما أن عمان بالفعل بلد الأمن والأمان، ونحمد الله على القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، فأنتم اليوم لستم بغرباء أو ضيوف، بل أنتم أصحاب البلد ووسط أهلكم وذويكم، والسياحة لا تقتصر على فصل معين، بل كل الفصول يوجد بها مقومات ومزايا سياحية مميزة.



وقد اطلعتم على محافظة ظفار وما يجري فيها من تنمية شاملة، كما اطلعتم على الأعداد الهائلة التي تتوافد على مهرجان صلالة السياحي يوميا وعدد السياح تجاوز 406 آلاف زائر حسب آخر احصائية المركز الوطني للاحصاءات والمعلومات مؤخرا، حيث احتل العمانيون القسم الاكبر في السياحة الداخلية 304.891 زائرا فيما بلغ الزوار من دولة الامارات العربية المتحدة 35.709 زائرين والسعوديون 17.139 زائرا والقطريون 3.468 زائرا، أما الزوار الكويتيون فبلغ عددهم 3.047 زائرا والبحرينيون 3.313 زائرا و26.443 زائرا آسيويا و1.917 زائرا من الجنسيات الأوروبية و1.083 زائرا من جنسيات أخرى، ونحن سعداء بهذا التوافد من جانب أشقائنا العرب الذين تربطنا بهم علاقات وثيقة. ونتمنى أن يجدوا كل سبل الراحة والإقامة الطيبة لدينا.

« قافلة الإعلام السياحي » .. في ضيافة مهرجان «خريف صلالة 2017»

اليحيائي: صلالة تستطيع منافسة أكثر المدن السياحية في العالم وتتفوق عليها

بمشاركة 12 دولة عربية، اختتمت مؤخرا «قافلة الاعلام السياحي العربي» إلى سلطنة عمان في كلا من مسقط وصلالة وحضور انشطة خريف صلالة السياحي 2017، وضمت القافلة ـ التي ينظمها المركز العربي للإعلام السياحي ـ 12 صحافيا وإعلاميا من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر ومملكة البحرين وجمهورية تونس والجزائر والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية. وتهدف قافلة الإعلام السياحي، التي استمرت لمدة خمسة أيام، الى التعرف على المقومات السياحية التي تتمتع بها سلطنة عمان بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص، خاصة المعالم الأثرية والتراثية والسياحة الشاطئية، بالإضافة الى حضور بعض فعاليات المقامة على هامش مهرجان صلالة، بالإضافة الى لقاء مجموعة من المسؤولين والمعنيين بقطاع الاعلام والسياحة في السلطنة.

رئيس مهرجان خريف صلالة الشيخ سالم بن عوفيت اثناء تجواله في احدى قاعات المهرجان الوفد الاعلامي العربي في احدى اطلالات صلالة

وادي دربات

وادي دربات يعتبر من اكبر الوديان في صلالة، وتكثر فيه الشلالات لوفرة الأمطار في فصل الشتاء، ما يضيف إلى منظره الجميل الخلاب الكثير من الجمال، حيث يقع في ولاية طاقة ويأتي بعد حديقة طبيعية بها مناظر خلابة لشلالات المياه والبحيرات والجبال والكهوف وبه الحيوانات البرية والمناطق الخضراء الخصبة كما أن هناك شلالا موسميا يبلغ ارتفاعه 100 مترا ولكنه لا يجري إلا بعد هطول أمطار غزيرة.

الشيخ سالم بن عوفيت رئيس بلدية ظفار يتوسط د.سلطان اليحيائي والزميل جاسم التنيب عُمان وجهة سياحية فريدة وقد أعرب المشاركون في القافلة عن سعادتهم بهذه الزيارة، وأكد رئيس المركز العربي للإعلام السياحي المنظم للقافلة د.سلطان اليحيائي أن المشاركين يمثلون كبرى الصحف والقنوات التلفزيونية والصحافية السمعية والمرئية والمقروءة، وأوضح أن القافلة تهدف إلى تسليط الضوء على المعالم السياحية والاثرية في سلطنة عمان وبالأخص صلالة، مشيرا الى ان برنامج الزيارات يحتوي على اهم المعالم التاريخية والأثرية في محافظة ظفار، فضلا عن عدد من اللقاءات الرسمية التي ستتيح للاعلاميين المشاركين ان يلتقوا بالمسؤولين. وقال: ان روعة خريف صلالة وطبيعة المكان وجاذبيته جعلتنا نحرص كل الحرص على زيارتها كلما سنحت الفرصة للتعريف بما تزخر به هذه المدينة، والتي تنافس المزارات السياحية العالمية بطبيعتها وأجوائها الخريفية التي جعلت منها واجهه سياحية عربية ومحط أنظار كثير من السياح من مختلف دول العالم.

صلالة الجمال والروعة

واضاف ان سلطنة عمان انتهجت نهج متطورا في مثل هذه المهرجانات السيــاحيـــة والفنيـة والتراثية التي استقطبت العديد من السائحين الخليجيين وايضا من السياحة الداخلية والاجانب الذين استمتعوا بمحتويات المهرجانات خريف صلالة الذي احتوى على فنون شعبية ذات صلة في محافظة ظفار من المدن ومن ضمنها مدينة صلالة التي تحتوي على مواقع سياحية وتاريخية وأثرية، فإن مدينة صلالة ذات الجمال والروعة في جبالها وبحيراتها وشلالاتها والفيافي الخضراء المنتشرة في كل أرجاء مدينة صلالة الرائعة.

درب اللبان

درب اللبان هي درب ساحرة وطريق مليئة بالآثار المذهلة التي تطل على البحر، ومن أجمل الأماكن المناسبة لرحلات السير على الأقدام مع العائلة. وتتميز أيضا بانتشار اللبان.

مشغولات يدوية عمانية متحف أرض اللبان متحف ارض اللبان وهو متحف أثري أقيم في منتزه البليد بظفار يقسم إلى قاعتين، القاعة الأولى هي القاعة البحرية، تقسم إلى 7 أقسام تعرض الحضارة البحرية العمانية والتجارة البحرية وبناء القوارب، والقاعة الثانية هي قاعة التاريخ، تقسم إلى 6 أقسام تعرض تاريخ وتضاريس وحضارة عمان، تضم نقوشا أثرية ومخطوطات، كما تعرض نسخة لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملكي عمان عبد وجيفر، إضافة إلى المسكوكات، وتشكيلة واسعة من العملات الصينية والنمساوية والعمانية.

مقام النبي أيوب

وهناك عدد من المواقع الدينية التي يحرص زوار صلالة على العروج اليها في سياحتهم بصلالة ومنها مقام النبي أيوب والذي يقع على جبل إتين في صلالة، يطل على مناظر طبيعية خلابة، تعددت الروايات حول هذا المقام، إحداها تقول أنه دفن في جبل إتين، وأن المقام عبارة عن قبره الحقيقي.. تفضل زيارته في فصل الخريف للتمتع بالمناظر الطبيعية.

خريف و.. عطر فواح

الحشاه (وادي بني هني) محافظة ظفار مليئة بالثروات العظيمة وغنية بالحضارات القيمة ومترفة بالتاريخ والتراث العريق، وتعرف ظفار بأرض البخور واللبان والقصور، ولها مناخ فصلي رائع يتمثل في الخريف، حيث يجذب الزوار والسياح للتمتع بجمال طبيعتها الخلابة وسفوح جبالها الخضراء ونعومة رذاذها الخريفي واماكنها السياحية الجميلة. تحتوي ظفار على موقع مميز جمع صفات البحر والبر والجبل والبادية. ومحافظة ظفار تنقسم الى 10 ولايات وهي: صلالة، طاقة، رباط، سدح، ثم يت، ريخوت، مقشن، المزيونة، ضلكون، شليم، وجزر الحلانيات، تقع صلالة على سهل خصب اخضر واسع تتخلله بساتين جوز الهند ومزارع الموز بالقرب من جبال ظفار الشماء على الساحل الجنوبي للسلطنة، وتطل على المحيط الهندي وبحر العرب. كلمة صلالة تعني صليل السيف، وايضا بلاد الامطار المتفرقة وصوت دخول الماء في الارض والمياه الصافية الرقراقة. يقال ان اسم ظفار جاء نسبة الى ظفار بن حام ابن نبي الله نوح عليه السلام.

معنى ظفار النبات العطري، وذلك لاشتهارها بتجارة البخور والعطور عبر التاريخ، وايضا تعني بلاد الظفر والنصر والفوز.







عرفت بأرض الاحقاف، وهي التسمية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم للقوم الذين سكنوا المنطقة الممتدة من ظفار الى حضرموت والربع الخالي، وقد اجمع المفسرون والمؤرخون على أن ارض قوم عاد كانت بلاد الاحقاف، يقول ابن كثير: كان عاد يسكنون الاحقاف وهي جبال الرمل، وكانت اليمن من عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر.

اذا طلع نجم ضباء تكتسي الارض باللون الاخضر، ولهذا قال الأهالي «ظباء يقفز قفز الظباء»، أو «يرجع العجائز ضباء»، تعود العجوز إلى شبابها وصباها بسبب اخضرار الأرض وجمالها. ويكون نجوم فصل الخريف 7 نجوم (من يونيو الى يوليو).

٭ نجم النعائم ونجم البارة (من 10 يوليو الى 22 يوليو).

٭ نجم سهيل (23 يوليو الى 4 اغسطس).

٭ نجم بلع (من 5 اغسطس الى 7 اغسطس).

٭ نجم الذابح (من 8 اغسطس الى 30 اغسطس).

٭ نجم ضباء (من 31 اغسطس الى 12 سبتمبر).

٭ نجم المناصف (من 13 الى 25 سبتمبر)، وهو آخر نجوم الخريف النصف الاول من ايامه ماطر والنصف الآخر مشمس. واذا تحدثنا عن شمولية سلطنة عمان ومحافظاتها ومدنها، فستجد تاريخا طويلا من الإرث الطويل والذي يحتوي على الآثار والاثريات لأمم سادت ثم بادت، هذه الامم تحدت الحروب والصعاب والتغيرات التاريخية في الأزمنة الماضية حتى اصبحت اليوم من الدول الرائدة في التطور والازدهار.